Politiet ble varslet om knivstikkingen klokken 13.44 torsdag.

Ber om fire ukers varetekt etter drapsforsøk på Karmøy

Mannen i 60-årene som er siktet for drapsforsøk etter knivstikking av sin fraseparerte kone, vil blir fremstilt for varetektsfengsling i Haugaland og Sunnhordland tingrett fredag klokken 13.

– Påtalemyndigheten vil be om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Christine Kleppa i en pressemelding.

Politiet pågrep mannen torsdag klokken 14, et kvarter etter at en kvinne i 60-årene hadde blitt knivstukket utenfor McDonalds Oasen på Norheim i Karmøy kommune.

Mannen har fredag morgen sittet i avhør med politiet, opplyser hans forsvarer Erik Lea i en sms til VG. Han har ikke svart på spørsmål om hvordan klienten stiller seg til siktelsen. Politiet opplyser heller ikke om dette i fredagens pressemelding.

Den fornærmede kvinnen er fortsatt innlagt på sykehus. Det er for tidlig å si noe om hennes helsetilstand, ifølge pressemeldingen.

– Hun har foreløpig ikke vært i stand til å avgi forklaring til politiet, sier Kleppa.

ÅSTEDET: Krimteknikere er torsdag ettermiddag på plass ved McDonalds på Karmøy.

Mannen og kvinnen har vært gift, men er nå separert. Mannen ble i september i fjor ilagt et besøks- og kontaktforbud overfor kvinnen. Besøksforbudet er fremdeles gjeldende.

Politiet avhørte torsdag en rekke vitner. Det fortsetter de med i dag. Det ble også gjort kriminalteknisk undersøkelse på åstedet torrsdag kveld. Politiet har gjort flere beslag i saken, og gjennomgår nå disse, opplyses det.

Torsdag opplyste politiet at de hadde funnet en kniv, men at det var for tidlig å konkludere med om den var brukt i handlingen.

I pressemeldingen skriver de videre at de har fokus på å kartlegge de involvertes bevegelser for å få et bedre bilde av foranledningen.

– Dette arbeidet inkluderer blant annet innhenting av videoovervåking. Det er for tidlig å gå i detalj på hendelsesforløp, da det gjenstår en del avhør, forklarer Kleppa, som også forteller at politiet fremdeles er interessert i tips fra publikum i saken.