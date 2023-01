DRAMA I SKOGEN: Bjørnen slet i hånden, sier Johan Johansson til Norrtälje Tidning.

Ble angrepet av bjørn: − Hadde det ikke vært for hunden, ville nok ikke Johan vært her i dag

Johan Johansson (52) skulle bare se til en foringsautomat i skogen. Så reiste plutselig en bjørn seg på to bein bak ham. Bjørnen angrep og bet den tidligere FN-soldaten stygt i høyrehånden.

Vi advarer mot sterke bilder!

Han ligger mandag kveld fortsatt på sykehus etter bjørneangrepet i Sanda i Uppsala län sist lørdag.

52-åringen fra Vallentuna sier til avisen Norrtälje Tidning at han først trodde det var et villsvin som kom ut av skogen.

– Jeg hører at det brøler. Når jeg snur meg står jeg ansikt til ansikt med bjørnen, sier Johansson til avisen.

1 / 3 OPERERT: Johan Johansson ble sendt til Danderyds sjukhus og operert etter angrepet sist lørdag. TENKTE PÅ FAMILIEN: Johan Johansson (52) sier han var sikker på at han skulle dø da han ble angrepet av en bjørn. DYPT KUTT: Slik så høyrehånden til Johan Johansson ut etter bjørneangrepet. forrige neste fullskjerm OPERERT: Johan Johansson ble sendt til Danderyds sjukhus og operert etter angrepet sist lørdag.

52-åringen sier bjørnen reiste seg på bakbeina og skubbet til ham, slik at han falt bakover. Deretter hugg bjørnen tak i høyrehånden, og slapp ikke taket.

– Han sto i praksis på meg, og slet i hånden. Jeg lå på geværet og fikk det ikke opp. Jeg skrek som en galning, for jeg forsto jo at jeg ikke kunne beskytte meg. Og kniven fikk jeg heller ikke tak i for den hadde jeg på høyresiden – og høyrehånden satt jo i munnen på bjørnen.

Han sier til avisen at han var overbevist om at han skulle dø, og at tankene gikk til familien.

Han er overbevist om at hunden «Gordon» har æren for at han lever i dag.

– Hunden bjeffet så det «sang mellom trærne». Da slapp bjørnen taket og gikk inn igjen i skogen, med hunden hakk i hæl.

GREP INN: Johan Johanssons hund «Gordon» bjeffet så det «sang mellom trærne» da bjørnen gikk til angrep, sier Johansson til lokalavisen.

Johansson orket ikke å snakke med VG mandag kveld, men har gitt tillatelse til at VG kan publisere bildene hans.

Norske Baard Eilertsen er bosatt i Stockholm – og har jaktet med Johan Johansson de siste fire årene.

– Vi er 20 kamerater fra Hargshamn som jakter fast i Norrtällje. Denne gangen var Johan alene. Han skulle trene hunden og se til foringsautomatene som vi har satt ut for at rådyr og villsvin får mat om vinteren, sier Eilertsen, som leier jaktterrenget av en lokal grunneier.

Eilertsen sier han har snakket med Johansson flere ganger etter at kameraten ble angrepet av bjørnen sist lørdag.

Etter at Johansson fikk varslet om det som hadde skjedd, ble han sendt i ambulanse til nærmeste sykehus. Legene skal ha et godt håp om at han blir helt bra i den skadede hånden.

Ifølge Eilertsen har Johansson fått en infeksjon i bittsåret. Mandag kveld ble han operert på nytt på Danderyds sjukhus, et av Sveriges største akuttsykehus.

– Fysisk er Johan ved godt mot, men det mentale er nok det tøffeste. Jeg tror det går noen dager før det går opp for ham hva han var vært borti.

Eilertsen sier Johansson opplevde møtet med bjørnen som svært dramatisk.

– Johan har fortalt at bjørnen reiste seg på to bein. Johan er 1,90 meter høy, og bjørnen var høyere enn ham. Johan ble pushet på rygg av bjørnen, og så angrep den.

BLE ANGREPET: Johan Johansson (52) ble stygt skadet i høyrehånden etter at en bjørn gikk til angrep sist lørdag.

Eilertsen er sikker på at det var Johanssons hund «Gordon» som reddet kameraten.

– Hunden gikk mellom Johan og bjørnen. «Gordon» er av rasen Gonczy Polski og dette er en rase som ikke er redd for noe. Hadde det ikke vært for hunden, så hadde nok ikke Johan vært her i dag.

Han håper kameraten kommer seg så raskt som mulig.

– Johan er friluftsmann og jeger. Han vil ut igjen i skogen så raskt som mulig.

En populasjonsberegning som ble gjort i 2019 viste at det var cirka 2900 bjørner i Sverige. En beregning som ble gjort i 2013 viste at antallet var omtrent det samme.