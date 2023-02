SAGT OPP: 14 av 24 sykepleiere ved en avdeling på Oslo universitetssykehus har sagt opp sine stillinger.

Flere sykepleiere ved OUS vurderer å trekke oppsigelsene

Flere sykepleiere vurderer å trekke oppsigelsen etter et nytt forslag til en løsning på konflikten ved thoraxkirurigks avdeling ved OUS.

14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål, der det gjøres operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer, sa forrige uke opp i protest.

Et nytt forslag fra Oslo universitetssykehus (OUS) kan føre til at flere sykepleiere likevel velger å fortsette i jobben på avdelingen, skriver NRK.

– Jeg tror forslaget går ut på å beholde drift på Ullevål, men utover det kjenner jeg ikke til forslaget, sier tillitsvalgt Stine Nesseth til VG.

Hun sier at det kom frem på møtet, men at det konkrete forslaget ikke ble lagt frem.

– Kommer vi frem til en felles løsning som fungerer for både oss og for pasientene, er vi villige til å se på det. Flere ansatte sa i møtet at de var villige til å trekke oppsigelsene sine. Flere som sitter på gjerdet vil vurdere å la være å si opp, sier Nesseth.

I DIALOG: Intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Stine Nesseth, er glad for det er en dialog mellom de ansatte og ledelsen.

Torsdagens møte ble avtalt etter et møte mellom ledelsen og de ansatte i forrige uke. Nesseth forteller at de ansatte krevde et nytt møte denne uken slik at ansatte som vurderer å si opp, vil ha mulighet til å gjøre det innen første mars dersom de ikke ønsker å jobbe gjennom sommeren.

– Mange av de som har sagt opp, har ikke gjort det fordi de ikke ønsker å jobbe her, men fordi det har vært så mye uro og usikkerhet.

Mandag neste uke er det planlagt et nytt møte mellom de ansatte og ledelsen ved avdelingen.

Bakgrunnen er blant annet at Ullevål-avdelingen skal sommerstenges og de ansatte flyttes til Rikshospitalet, samt en ny turnus. Endringene skjer som et skritt mot nedleggelsen av Ullevål sykehus. Tillitsvalgte Nesseth har tidligere forklart at endringsprosessen har vært dårlig, med manglende dialog med de ansatte og uten at de har fått mulighet til å medvirke.

De ansatte er blant annet bekymret for at behandlingstiden vil bli lengre og pasientsikkerheten dårligere.

