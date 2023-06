STRANDET: Hvalen har alvorlige skader.

Hval strandet: − Frykter at den dør

En nær ti meter lang finnhval har strandet i fjæra på Kvaløya i Troms. Marinbiolog Audun Rikardsen frykter at den vil dø.

Lørdag morgen ble lokalbefolkningen vitne til at den store finnhvalen hadde svømt seg fast i fjæra mellom Eidkjosen og Håkøybrua på Kvaløya utenfor Tromsø.

Folk på stedet har siden i morges forsøkt å sprute vann på hvalen og holde den våt, i håp om at den skal komme seg ut igjen.

Professor i arktisk og marin biologi, Audun Rikardsen, som bor på Kvaløya, er på stedet.

Han forteller at man hadde en lignende episode i fjæra ved Tisnes, et kort stykke unna, for et par dager siden. Han tror det nå er samme hvalen som har strandet på nytt.

– Nå stiger vannet, så det kan være den kommer seg løs, men den har fått store skader og jeg frykter at den vil dø ganske snart, sier marinbiologen til VG.

STORE SKADER: Man frykter at hvalen vil dø, selv om den kommer seg løs fra fjæra.

Finnhvalen er så tung at den må nok berge seg selv, ifølge eksperten.

– Hva skjer videre nå?

– Det vil bi gjort en vurdering på om den skal avlives. Kommer den seg ut, så går den nok opp et annet sted.

Rikardsen sier det kan være flere grunner til at hvalen har strandet i fjæra; sykdom, at den har blitt skremt av noe eller at den har jaktet mat i grunt vann.

16 år gamle Krisander Sveberg Keiseraas, som bor like ved, synes det er trist at hvalen har strandet.

– Den ligger her og blåster luft, og den er veldig, veldig skadet, med flere kutt, sier han til VG.