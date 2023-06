Turister i moskus-drama: Frykter ny Freya-situasjon

En ny video viser uforsiktige turister kun få meter fra en løpende moskus på Dovrefjell. Nå advarer fageksperter om livsfarlige situasjoner.

Martine Hårstad, kommunikasjonsrådgiver i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, forteller at moskusen går til et såkalt «skinnangrep» «skinnangrep»Et skinnangrep er et lureangrep, for å skremme. i videoen.

– Det vi ser er en moskus som er tydelig forstyrret, og ønsker at folkene skal gå lenger unna.

I videoen, som skal være filmet på Dovrefjell tidligere i juni, ser man moskusen trampe og løpe etter turistene som har tatt seg nærmere dyret.

ADVARER: Martine Hårstad, kommunikasjonsrådgiver i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark advarer mot å gå fornærme moskusen på Dovrefjell.

Hårstad forteller at selv om det ser ut til å gå fint på videoen, kan det påvirke andre turister som kommer etter.

– Det kan jo være at om det kommer nye folk i løpet av dagen, og da er det ikke sikkert moskusen kun går til et skinnangrep. Du vet ikke hvor mange som har vært der før deg, og forstyrret den.

Hårstad forteller videre at i det området der turistene befant seg, finner man stort sett bare de største moskusoksene. De største kan veie opp mot 450 kg og løper 60 km i timen.

I videoen under kan du se kraften i et moskus-angrep:

Ignorerte tre informasjonsskilt

Ifølge Hårstad har turistene fulgt «Moskusstien», en sti etablert av nasjonalparken for å kunne se moskus på en trygg måte, men de skal ha gått ut av stien for å komme nærmere.

Turistene har gått forbi flere skilt som tydelig informere om sikkerhetsavstanden på 200 meter.

– De har gått forbi tre ulike informasjonsskilt på norsk, engelsk og tysk hvor det står hvordan man skal oppføre seg rundt en moskus, sier Hårstad.

Det er skiltet ved de vanligste inngangene til parken, og er til daglig ansatte naturveiledere langs stien.

Info Moskusen på Dovrefjell Det er rundt 200 ville moskuser på Dovre-fjell.

De største moskusene veie opp mot 450 kg og løper 60 km i timen.

Stammen blir holdt innfor et området i Dovre.

Moskusen er en innført art som Norge har bestemt seg for å ta vare på og har en forvaltningsplan for.

Det er statsforvalteren i Trøndelag som har ansvar for forvalting av dyret.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark har ansvaret for skilting og har ansvaret for å forvalte området moskusen lever i.

Det anbefales å følge moskusstien som er merket av nasjonalparken, og følge en godkjent guide. Vis mer

Frykter angrep og avlivning

Den siste dødsulykken i Norge var i 1964, da en mann skal ha blitt stanget i hjel. Moskusen som angrep ble den gangen avlivet. Det har i tillegg vært flere mindre angrep i området etter dette.

Underdirektør hos statsforvalteren i Trøndelag, Gry Tveten Aune, blir bekymret når hun hører om turister som tar økt risiko.

– Statsforvalteren er jo forvalter av moskuser, og vi blir bekymret når vi ser sånne videoer. Vi blir bekymret for at moskusen ikke får nok ro til å beite, og ikke minst for sikkerheten til personer som går for nærme.

Hun legger til at dyret kan bli avlivet dersom det oppstår farlige situasjoner.

– Det absolutt verste er at noen blir angrepet. Om vi får et reelt angrep, og hvis det er fare for at den angriper igjen må vi avlive dyret, sier Aune.

Hårstad støtter opp imot Aune og frykter at man vil få en ny Freya-situasjon.

Hvalrossen Freya ble avlivet av Fiskeridirektoratet i august fjor, grunnet frykt for at hun kunne skade folk. Skuelystne hadde gjentatte ganger ikke fulgt anbefalingene fra myndighetene om å holde avstand til det 600 kilo tunge dyret.

– Hendelsene med moskusene kan sammenlignes med Freya, som til slutt ble avlivet fordi folk ikke klarte å holde seg unna. For hvis du terger eller forstyrrer en moskus så mye at de angriper, kan det i verste fall føre til at den blir avlivet.

– Det er jo kjempetrist om det skal gå så langt at en moskus skal bli avlivet fordi dyret har blitt terget til å angripe.

