STYRKER LAGET: Verneombud Jessica Stenholm og tillitsvalgt Sayana Gnanasegaram bevisstgjør ansatte på at rasismen de møter på jobb ikke grei.

Opplevde rasisme på arbeidsplassen – nå får de støtte til å takle problemet

Ansatte ved Lovisenberg har blitt kurset i hva de skal gjøre når de opplever rasisme. Nå mener en fagforening at flere bør lære av dem.

De jobber som bioingeniører ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, her tar de blodprøver og analyserer disse.

Opp gjennom årene har flere ansatte fått rasistiske ytringer rettet mot seg.

En undersøkelse de tillitsvalgte gjorde med de ansatte på sykehuset, viste at mange hadde møtt på rasisme i møte med pasienter.

Kommentarer de ansatte oppgir at de har fått er:

«Jeg liker ikke svartinger».

«Jeg vil ikke bli stukket av deg, du får hente en hvit».

«Terrorist».

– Alle kommentarer gjør jo vondt, sier Jessica Stenholm, fagbioingeniør og verneombud ved Lovisenberg sykehus.

– Du kan velge om du har på deg en kjole eller bukse, eller om du har kort hår eller om det er langt, men du kan ikke velge hudfargen din, sier hun.

Ville tilrettelagt før

Stenholm har jobbet i helsevesenet i flere år. Før ville hun tilrettelagt hvis en pasient ba om at en lys ansatt til å ta prøvene, og ikke en med farge.

Det har hun sluttet med.

Det ikke blitt gjort en offisiell kartlegging på problemet, men ifølge Stenholm og tillitsvalgt Sayana Gnanasegaram har alle som ikke er etnisk norske ved sykehuset, opplevd forskjellsbehandling på grunn av utseende eller språk.

Nå har gått sammen for å bevisstgjøre ansatte på rasisme, med støtte fra fagforeningen Nito.

De har holdt foredrag for flere avdelinger ved sykehuset, og workshops innad i avdelingen.

Nå har de lært seg hvordan de kan si ifra til pasienter som opptrer rasistisk.

– Vil ikke en pasient la deg ta blodprøve, basert på hudfarge, så kan du forklare til pasienten at de ikke har lov til å si at de vil ha en hvit for eksempel, sier Stenholm.

EN VANLIG DAG PÅ JOBB: Bioingeniører jobber med å analysere blodprøver. Av og til tar de også blodprøver av pasienter. Her viser Sayana Gnanasegaram hvordan det gjøres. Personen i stolen er en kollega.

Bioingeniørene forteller pasientene at de har rett på helsehjelp, men at de ikke har rett på å velge hvem som tar blodprøven eller ikke.

Når pasienter spør hvor de egentlig kommer fra under en blodprøvetagning har Gnanasegaram begynt å svare med:

– Jeg kommer fra laboratoriet.

De håper flere ansatte ved norske sykehus kan få en verktøykasse de kan bruke de gangene de møter på rasisme fra pasienter.

Sykehuset ligger i Oslo. Ikke langt unna St.hanshaugen.

Støtter de ansatte

En undersøkelse for på sykehuset viste at mange ansatte ved laboratoriet hadde opplevd diskriminering.

– De kom med mange eksempler på kommentarer fra pasienter som ikke er i tråd med det vi som sykehus står for, sier HR-direktør ved sykehuset, Lena Gran.

Hun legger vekt på at arbeidsmiljøloven legger vekt på at ansatte ikke skal utsettes for trakassering eller diskriminering, og at det er noe deres arbeidsplass må ta på alvor.

– Dette ble starten på et arbeid ledet av verneombudet på laboratoriet med å trene på hvordan våre medarbeidere kan møte rasistiske ytringer. Verneombudet har gjort en fantastisk jobb, og vært et forbilde for hele sykehuset, sier hun.

Mener flere bør være bevisste

Nito er en landsomfattende organisasjon for Norges ingeniører. De støtter arbeidet som er gjort på Lovisenberg.

– Ingen ansatte skal oppleve diskriminering og rasisme på arbeidsplassen, men det kan være vanskelig å håndtere konkret. Fra mitt ståsted har Lovisenberg håndtert utfordringene med dette forbilledlig, sier Marianne Kjellsen, advokat i Nito.

Hun mener flere arbeidsgivere i Norge bør være mer bevisste på at ansatte kan oppleve rasisme.

– Alle arbeidsgivere har en plikt til å sikre ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, sier Kjellsen.

– Når ansatte opplever rasisme, er ikke arbeidsmiljøet forsvarlig. Her har Lovisenberg vært sitt ansvar bevisst.

FAGFORENINGEN NITO: Advokat Marianne Kjellsen.

Hun forteller at diskriminering og rasisme i arbeidslivet underrapporteres, og ber flere se til Lovisenberg sitt arbeid med dette.

– De har jobbet systematisk og gitt sine ansatte konkrete verktøy til å håndtere rasistiske pasienter, sier Kjellsen.

