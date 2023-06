FLY BILLIG: Halv pris til Nice i Frankrike.

Nå dumpes prisene: − Absolutt mulig å gjøre et feriekupp

Har du hatt is i magen – eller er dårlig til å planlegge – kan du komme seirende ut denne sommeren.

Kortversjonen Direktefly til populære feriemål som Nice, Alicante, Kreta og Napoli er billigere nå, sammenlignet med prisene i mai.

Dette skyldes lav etterspørsel på enkelte avganger og vil justere seg nedover for å fylle flyene så mye som mulig.

Reisebyråer som Apollo og Ving anbefaler forbrukere å være fleksible med reisemål og avreisedato for å få de beste tilbudene.

VGs undersøkelser viser at man kan gjøre solide reisekupp med restplasspriser som starter fra 3-4000 kroner. Vis mer

Kanskje har noen fått iskalde føtter av å regne på hvor mye boligrenten blir over sommeren.

For nå dumpes prisene på både pakkereiser og flybilletter til utlandet.







Kaster du deg rundt og kan reise på mandag, kan du få fly og hotell en uke i Hellas til under 5000 kroner. Mer om det lenger ned i saken.

VG tok noen stikkprøver mandag 15. mai og sjekket billigste direktefly (med bagasje) til disse populære feriestedene fra 11. til 18 juli.

28. juni sjekket vi de samme dagene.

Enkelte flybillettpriser – som til Nice på den franske rivieraen – er halvert.

Har du gjort et reisekupp i siste liten, eller valgt et litt annerledes feriemål enn vanlig? Kontakt VGs journalist her.

BILLIG REISEMÅL: Tyrkia pekes av flere ut som et av stedene du får mest for pengene i sommer. Her fra feriebyen Antalya.

Oslo – Nice

Norwegian: Mai: 5857 kroner. Juni: 3071 = 2786 kroner billigere

Sas: Mai: 5073 kroner. Juni: 2711 = 2362 kroner billigere

Oslo- Alicante

Norwegian: Mai: 6239 kroner. Juni: 4936 = 1300 kroner billigere

Sas: Mai: 5980 kroner. Juni: 6697 = 717 kroner dyrere

Oslo- Kreta (Chania)

Norwegian: Mai: 7094 kroner. Juni: 5948 = 1156 kroner billigere

Sas: Mai: 8104 kroner. Juni: 8300 = 196 kroner dyrere

Oslo til Napoli, 10–19 juli (flyr ikke hver dag)

Norwegian: Mai: 7947 kroner. Juni: 6396 = 1551 kroner billigere

SAS flyr ikke dit direkte

Trange handlegater i gamlebyen i Chania på Kreta

VG har spurt både SAS og Norwegian om hvorfor prisene er satt ned like før ferien.

SAS svarer at de på grunn av konkurranse-regler ikke kan kommentere priser.

Norwegian understreker at prisene totalt sett har gått ned, men at visse avganger har gått ned i pris siden mai:

– På enkeltavganger hvor etterspørselen ikke er like høy og det er kort tid til avreise, vil prisene justere seg ned, slik at vi kan fylle flyene så godt som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald.

– Var de da kunstig høye, siden dere ikke har klart å selge ut?

– Prisene på flybilletter styres av tilbud og etterspørsel. Prisene i mai var derfor tilpasset etterspørselen på det tidspunktet. Vi har systemer som kontinuerlig måler etterspørsel og justerer prisene både opp og ned. På noen avganger midt i fellesferien og etter skolestart ser vi at prisene har justert seg noe ned.

BILLIG SYDENLIV: Alicante i Spania.

«Giveaway»

– Det er ikke uvanlig med «giveaway»-restplasser i mai, juni og august, men det er ikke vanlig at det er så mange restplasser i skoleferien, sier Terje Berge, direktør for Finn Reise til VG.

VG har spurt de ledende charterleverandørene i Norge om sommerferieutsiktene.

– Det er absolutt mulig å gjøre et feriekupp i år!, sier Betariz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Rivera mener det er spesielt mye å spare dersom man har mulighet til å reise like rundt skolestart i august, eller til mindre kjente reisemål.

Men også i fellesferien er det mulighet for en uke inkludert fly til 5–6000 kroner.

Landssjef i Ving Norge, Mari-Anne Zachrisson, er enig.

– Det er fortsatt mulig å finne drømmeferien hvis man kan være litt fleksibel på reisemål og avreisedato, sier hun til VG.

PRISKRIG: Flyselskapene pøser i disse dager ut billige billetter, viser VGs uformelle søk.

Og nøkkelen til en utenlandstur som er ekstra snill mot lommeboken, ligger nok akkurat der.

VGs uformelle søk på restplass-lister torsdag 29. juni (listene oppdateres fortløpende) viser at du kan gjøre solkupp: Til en rekke destinasjoner som Hellas, Tyrkia, Spania, Bulgaria og Kroatia starter restplassprisene hvor fly og hotell er inkludert på 3–4000 kroner.

– Det har vært få restplasser de siste månedene og nå som sommerferien er i full gang, øker hele bransjen antall reiser og det kan bli mulig å finne en rabattert reise med kort tid til avreise, forklarer Zachrisson i Ving.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

– Hva tenker du om at noen allerede har betalt i dyre dommer, mens andre får det billig?

– Reisene som ligger ute nå til rimelige priser, er sjelden våre mest ettertraktede produkter, de blir ofte utsolgt først. Når vi får spørsmål om når det lønner seg å bestille en reise, sier vi derfor alltid at det avhenger helt av ønske og behov, sier Rivera i Apollo.

– Er dette en kynisk strategi fra deres side?

– Det er selvfølgelig ikke en kynisk strategi fra vår side. Vi forsøker å utforme et tilbud basert på etterspørsel – majoritetene av gangene treffer vi godt på forhåndsberegningen, men det hender selvfølgelig også at vi kan bomme – derfor kan det være flere restplasser noen år enn andre, avslutter hun.

Valuta for pengene

Det er gammelt (og kanskje provoserende) nytt at nordmenn nå får mindre for pengene i utlandet.

Men velger man rett feriedestinasjon, kan man likevel komme godt ut av regnestykket.

– Vi ser at nordmenn i år prioriterer valuta for pengene når de velger reisemål – for eksempel drar de til Tyrkia hvor du an få all-inclusive-hotell med høy standard til en relativt billig penge, sier kommunikasjonssjef i Tui, Laura Aaltonen, til VG.

– Der får du ekstra mye for pengene nå, da den lokale valutaen har sunket til et rekordlavt nivå, forklarer Zachrisson i Ving.

Likevel svarer samtlige reiseselskaper at Hellas og Spania fremdeles utpeker seg som nordmenns favorittdestinasjoner.

PSST! Med en svak krone må du huske å gange riktig!

TYRKI-JA?: Badeliv ved bassenget på Barut Hemera Resort & Spa Hotel i Side på den tyrkiske middelhavskysten koster faktisk ikke ferieskjorta nå.

«Telefonhopp»

– Hver gang Norges Bank øker renten, som sist uke, medfører det et hopp i antall telefoner, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør hos forsikringsselskapet If, eieren av Europeiske Reiseforsikring til DN.

Han refererer til at Europeiske Reiseforsikring merker stor pågang fra folk som har fått kalde reiseføtter og nå ønsker å kansellere utenlandsferien i møte med trangere økonomiske tider.

En fersk rapport utført på vegne av NHO reiseliv, viser at 1 av 10 nordmenn dropper den planlagte utenlandsferien fordi det blir for dyrt.

Det kan være en av grunnene til at det åpner seg rom for de spontane reiselystne.

