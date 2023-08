Du kan forhåndsstemme fra 10. august 2023.

Overlevelsesguide til kommunevalget

Det er offisielt valgsesong, og politisk drama og intriger vil prege nyhetsbildet fremover. Denne saken hjelper deg å få oversikt.

Kortversjonen Valget avholdes 11. september 2023, men muligheten for forhåndsstemming starter allerede 10. august og varer til 8. september.

Man kan stemme på stedet man er folkeregistrert den aktuelle valgdagen, mens forhåndsstemming kan utføres hvor som helst.

I dette valget skal det velges representanter både til kommunestyret og fylkestinget, noe som innebærer at velgerne får to stemmesedler.

Gyldig legitimasjon ved stemmeavgivning inkluderer pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (inklusive digitalt), og bankkort med bilde. Vis mer

Endeløse TV-debatter, håndtrykk, valgkampanjer og lokalpolitikere som løper etter deg med brosjyrer. Valget nærmer seg definitivt i Norge.

Og det kan være utmattende å bli jaktet på av politikere som prøver å overtale deg med sine beste smil og gjennomtenkte argumenter.

Vel, ikke fortvil! VG guider deg gjennom det viktigste du bør vite før valget.

Når er kommunevalget?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er 11. september 2023.

I flere kommuner er det også mulig å stemme 10. september.

Når kan man forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme hvor du vil fra 10. august til og med 8. september.

I utlandet er fristen noe kortere, og du må ha avlagt stemmen din innen 1. september.

Hvor kan jeg stemme?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Det vil si at om du studerer i en annen by enn din hjemkommune, og ikke har endret adressen, så må du stemme i din hjemkommune.

Husk at du kan forhåndsstemme hvor du vil.

Hvordan stemmer jeg?

Du kan ikke stemme digitalt, og må møte opp ved et valglokale. Her finner du en oversikt over valglokaler i din kommune.

Men: velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Stemmegivningen foregår vanligvis på følgende måte:

Gå til et avlukke hvor du stemmer usett.

Ta stemmeseddelen til det partiet eller den gruppen du ønsker å stemme på og gjør de endringer du eventuelt ønsker å gjøre.

Brett sammen stemmeseddelen slik at ingen ser hva du har stemt og gå til en valgmedarbeider. Denne personen vil sette et stempel på stemmeseddelen din.

Legg stemmeseddelen i valgurnen.

Bli krysset av i manntallet. Det blir kontrollert at du er registrert i manntallet og at du ikke er krysset av for å ha stemt allerede. Her må du som regel vise legitimasjon.

Dersom du lurer på noe er det valgmedarbeidere i alle valglokalene som kan hjelpe deg.

Når du skal stemme, trekker du for gardinen i valgavlukket.

Hva er gyldig legitimasjon til valget?

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Valgkortet ditt er ikke gyldig legitimasjon.

Gyldig legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde.

Men det er unntak for dem som bor på institusjoner, for eksempel i fengsel eller på en omsorgsbolig. Da kan en ansatt ved institusjonen gå god for deg, så lenge denne personen identifiserer seg.

Hva er et kommune- og fylkestingsvalg?

Husk at det faktisk er to valg i år. Du skal velge representanter til kommunestyret, men også til fylkestinget (eller bydelsutvalg i Oslo).

Du skal derfor ha to stemmesedler.

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og i valget velger man altså representanter til dette styret. Det tar lokale beslutninger blant annet om barnehager og grunnskolen, helse- og omsorgstjenester og kultur.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og du skal også velge representanter til dette styret. Blant sakene fylkestinget har ansvar for finner vi videregående opplæringer, fylkesveier og kollektivtransport.

I år skal det velges representanter til kommunestyret og fylkestinget.

Hvor ofte er det kommunevalg?

Det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget.

Hvem kan stemme?

Under årets valg vil 4.36 millioner mennesker ha stemmerett, ifølge SSB.

Disse har stemmerett under årets valg:

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Hvem skal jeg stemme på?

Det er det store spørsmålet! Du kan ta VGs valgomat for å finne ut hvilket parti du er mest enig med.

Her stemmer statsminister Jonas Gahr Støre ved stortingsvalget i 2021. Lurer på hvilket parti han stemte på?!

Hvilke partier kan man stemme på?

Det finnes mange partier i Norge, og selv om de fleste stiller med kandidater i alle valg, er det ikke sikkert at alle partier stiller i din kommune og fylke.

Disse partiene kan stemmes på ved årets lokalvalg:

Arbeiderpartiet

Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Fremskrittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og næringspartiet

Konservativt (tidligere: Partiet De Kristne)

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Norgesdemokratene (tidligere: Demokratene)

Partiet Sentrum

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

SV – Sosialistisk Venstreparti

Venstre

