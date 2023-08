UNG OG LOVENDE: Even Jacobsen (18), Marianne Rossevatn (20) og Sivert Refsdal (18) er alle under 21 år. Til høsten kan alle tre bli ordførere i hjemkommunene deres.

Disse tenåringene kan styre kommunen din etter valget

Mens seniorene dominerer toppolitikken i USA, kan flere norske kommuner ledes av tenåringer etter høstens kommunevalg.

Over dammen ser Joe Biden (80) nok en gang ut til å få konkurranse av 77 år gamle Donald Trump i presidentvalget neste år. Og snittalderen i Senatet er hele 65 år – mot 45 år på Stortinget.

I lokalpolitikken hjemme i Norge er imidlertid situasjonen en helt annen.

VG har snakket med tre ordførerkandidater under 21 år. Ingen av dem er gamle nok til å drikke alkohol i USA, men jakter ordførerkjeder denne høsten.

– Det var klimasaken som først «tok» meg. Jeg følte det var mye prat, men lite handling. Det er en stor del av grunnen til at jeg fortsatt er engasjert, sier Venstres ordførerkandidat i Ringerike, Even Jacobsen (18) til VG om hvorfor han ble politisk aktiv.

Engasjerte seg tidlig

Allerede som 12-åring meldte han seg inn i Natur og Ungdom.

– Klimasaken haster mye mer enn det gjorde den gangen jeg begynte å engasjere meg, men det går fortsatt for sakte, sier han bestemt.

I Ringerike stiller flere unge til valg i år. Jacobsen er faktisk ikke den eneste toppkandidaten under 20 år i kommunen. SVs Mina Minaie (19) konkurrerer også om ordførervervet.

Even Jacobsen (t.v.) feirer pride sammen med partikollega og kjæreste Sondre Lunde Hansen (t.h.) tidligere i år. Nå stiller førstnevnte som ordfører i Ringerike.

– Hvorfor er det viktig at også unge engasjerer seg politisk?

– Det er viktig at alle grupper i samfunnet er representert. Også er det viktig at unge har noen på sin alder å stemme på. Det er vi som skal bo her i fremtiden, og blir påvirket mest av dagens politikk.

Venstre fikk bare 2,7 prosent oppslutning av Ringerikes velgere i 2019. Jacobsen har likevel tro på et godt valg i år.

– Det er god stemning i partiet nå, og mange jeg møter sier de vil stemme Venstre.

Kan bli tidenes yngste

En som har bedre sjanser for å ende opp som ordfører i høst, er Senterpartiets Marianne Rossevatn (20) fra Hægebostad i Agder.

Sist valg fikk partiet nemlig 38,5 prosent av stemmene i den vesle Agder-kommunen med 1700 innbyggere. Sp har hatt ordføreren i kommunen de siste åtte årene.

Et lignende resultat vil gjøre henne til Norges yngste ordfører noensinne, som Altinget skrev i mars.

– Jeg ble veldig overrasket. Det er utrolig mange dyktige folk som er med i partiet. Det er kult at et slikt ansvar ikke bare går til de eldste i partiet, sier hun til VG om hvordan det var å få tilliten på toppen av valglisten.

VALGKAMP: Her er Marianne Rossevatn på stand i hjemkommunen, med en stor plakat av henne selv. Det er hverdagen for en 20 år gammel ordførerkandidat.

– Jeg kjenner helt klart på et stort ansvar, og at jeg har noe å bevise, fortsetter hun.

Partiet har nemlig hatt ordføreren i Hægebostad siden 2015. Da var Rossevatn selv 12 år.

– Den sittende ordføreren er egentlig dyrlege og ønsker å fortsette med det. Så ble jeg spurt av partiet om å stille som ordførerkandidat. Jeg setter pris på at arbeidet jeg har gjort over tid i politikken, blir sett, sier Rossevatn, som har vært aktiv i ungdomspolitikken i flere år.

I tillegg til de VG har snakket med, er disse unge politikerne ordførerkandidater og listetopper ved høstens valg:

Inspirert av Greta Thunberg

Langt innover skogene i Innlandet – i Stange kommune – stiller 18 år gamle Sivert Refsdal som ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Det startet med en telefon fra valgkomiteen i Stange MDG for et halvt år siden, som ønsket den unge politikeren som deres toppkandidat til kommunevalget.

– Jeg tenkte at jeg må stille til valg, når jeg uansett er så politisk engasjert fra før av, sier Refsdal til VG.

For hans politiske engasjement startet allerede som 13-åring. Da meldte han seg inn i Natur og Ungdom, etter å ha blitt inspirert av Greta Thunberg og klimastreikene hennes på andre siden av grensen.

KLIMA ENGASJERTE: Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg inspirerte Sivert Refsdal til å bli aktiv i Natur og Ungdom. Fem år senere stiller han som ordførerkandidat i hjemkommunen.

– Noe av det første jeg var med på, var å demonstrere for nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja utenfor Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Vi kom seirende ut og snudde flertallet på Stortinget.

– Det viste at jeg kan være med å påvirke politikken, selv om jeg er ung, reflekterer Refsdal i dag.

I kommunevalget i 2019 fikk Stange MDG 3,7 prosent oppslutning. Det er dermed lite som tyder på at 18-åringen blir Innlandet-kommunens neste ordfører.

– Men hvis du likevel ender opp som ordfører, hvilke saker ville du fått gjennom først?

– Jeg vil gjøre Stange til en arealnøytral kommune. Og så vil vi stoppe utbyggingen av matjorda vår. Vi vil ha grønne, levende bygder.

