Ola Borten Moe svarer etter krav om at han må gå: – Ønske om å fortsette

Ola Borten Moe (Sp) håper han skal få videre tillit som statsråd ved å legge alle kort på bordet.

– Nå gjelder det å svare ut alle spørsmål. Og jeg forstår at det er mange spørsmål som skal besvares – dette er en alvorlig sak.

VG møter forsknings – og utdanningsministeren på Kunnskapsdepartementet like etter han fredag innrømmet overfor E24 å ha brutt regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i våpenselskapet Kongsberg Gruppen.

I kjølvannet har flere partitopper gått hardt ut. Både MDG-leder Arild Hermstad, KrF-nestleder Dag Inge Ulstein og Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener Borten Moe bør gå av som statsråd.

– Vi kan ikke ha en statsråd som kjøper aksjer i et våpenfirma. Ola Borten Moe bør gå av, sier Dag Inge Ulstein til VG.

– Dette er så alvorlig at den eneste naturlige konsekvensen er at Borten Moe går av som statsråd og trekker seg ut av regjeringen, sier han til VG.

På spørsmål om hva han mener om det, svarer Moe:

FÅR KRITIKK: VG møter Ola Borten Moe på Kunnskapsdepartementet etter avsløringen om hans aksjekjøp i Kongsberg-gruppen og inhabilitet i regjeringen.

– Jeg har uttrykt et ønske om å fortsette men det er avhengig av at nødvendig tillit er på plass. Det spørsmålet er det andre enn meg som avgjør.

Han er likevel tydelig på at det er en jobb som må gjøres.

– Jeg forstår at dette bidrar til at det vil stilles en rekke spørsmål knyttet særskilt til min integritet som statsråd. Og det er jeg veldig lei meg for. Dette er er selvsagt en situasjon som det er uhyre beklagelig at jeg har sett meg selv i, sier Borten Moe.

ALVORLIG: Ola Borten Moe etter avsløringen om hans aksjekjøp.

– Hvordan skal det norske folk ha tillit til deg nå?

– Jeg håper at jeg ved å forklare hvorfor og hva som var bakgrunnen for aksjekjøpene, altså langsiktig sparing i store norske selskap vi alle kjenner og håper det vil gå bra med. Og det faktum at dette er gjort med beste intensjoner, sammen med at jeg svarer på alle spørsmål som måtte dukke opp, vil bidra til det, sier Borten Moe.

– Når innså du at du var inhabil?

– Det innså jeg denne uken etter spørsmål som dukket opp. Frem til tirsdag har jeg tenkt at det er forenlig å være minister med det å eie/kjøpe aksjer i store norske industriselskap. Det er det ikke.

I HARDT VÆR: Ola Borten Moe sine dager som statsråd bør være talte i denne omgang, mener flere sentrale politikere i opposisjonen.

Borten Moe opplyser samtidig at han ikke har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men kun sin egen partileder, Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Både Vedum og Støre har så langt vært tause om saken.

Regjeringens budsjettpartner SV mener saken skiller seg fra de andre habilitetssakene i regjeringen, blant annet fordi det dreier seg om økonomisk vinning.

Stortingets kontrollkomité vil starte undersøkelser, bekrefter komiteens leder Petter Frølich (H) overfor VG.

– Det er en uhyre pinlig sak for meg og skulle aldri ha skjedd. Det er jeg utrolig lei meg for, sier Borten Moe.

