PÅ BAKKEN: Det nyeste norske flyselskapet, Norse Atlantic Airways.

Pilot hos Norse tatt i ruskontroll

Det ble påvist narkotisk stoff i en spyttprøve.

Det var en mannlig flyansatt hos Norse ble tatt i ruskontroll på Oslo Lufthavn forrige uke. Han hadde stilling som styrmann, også kalt annenpilot.

Det melder NRK.

11. juli kom meldingen om at en flyansatt var blitt tatt i en rutinemessig ruskontroll på Oslo Lufthavn.

Vedkommendes spesifikke stilling har vært ukjent frem til nå.

– I forbindelse med en promillekontroll av besetningsmedlemmer på Gardermoen ble en mannlig ansatt hos Norse tatt med til blodprøvetagning grunnet mistanke om ruspåvirkning, opplyste Øst politidistrikt tirsdag forrige uke.

Politiet har ikke villet kommentere hva slags rusmiddel det er snakk om, men har bekreftet at det ikke er snakk om alkohol.

Politiet opplyser til VG at de venter på svar for å avklare hvor påvirket han var da han ble kontrollert.

– Saken er under etterforskning og derfor er det for tidlig å slå fast nøyaktig hva vedkommende var påvirket av og hvilken påvirkningsgrad dette medførte. Politiet avventer svar på analyser for å avklare dette, skriver politistasjonssjef ved Gardermoen politistasjon, Eva Sjøholt-Sandvik, i en e-post til VG.

– Hendelsesforløpet var udramatisk i den grad at vedkommende ble tatt i en av politiets rutinemessige ruskontroller av crew på flyvninger til og fra Oslo lufthavn, legger hun til.

Hun opplyser at det hittil i år er kontrollert 2238 individuelle personer for ruspåvirkning, som har avdekket fire treff.

Mannen har status som siktet, men er ikke fengslet. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt noen forsvarer i saken.

Til sammen er fire stykker tatt i ruskontroller ved Oslo Lufthavn hittil i år.

10. juli ble en kvinnelig, utenlandsk kabinansatt pågrepet på Oslo Lufthavn for å ha blåst over én i promille.

Se videoen av pågripelsen her:

Ifølge Luftfartsloven er det for flyansatte ikke lov å ha høyere enn 0,2 i promille, men Aas forteller at flere selskaper har nulltoleranse for alkohol.

Kvinnen blåste over én i promille.

Hun ble dømt til 60 dagers fengsel men har anket dommen.

Kvinnens advokat, Jostein Løken, mener straffen er altfor streng.