PREGET: Constantin Rust minnes en inkluderende og vennlig treningskompis som mistet livet i Lyngen i helgen. Foto: Håkon Steinmo

Treningskompis av avdøde i Lyngen: − Det er bare så urettferdig

TROMSØ (VG) Constantin Rust kjente en av de to som mistet livet i et snøskred i Lyngen i helgen. Han minnes en inkluderende venn, og ber folk aldri undervurdere farene for snøskred.

Av Martin Lægland og Håkon Steinmo (foto)

Publisert: Nå nettopp

Da nyheten om at to menn i 20-årene fra Tromsø var tatt av skred i Lyngen i lørdag formiddag, fryktet Constantin Rust (23) det verste:

At det skulle være noen han kjente.

– Skimiljøet er ikke så stort, så jeg skjønte at det var en viss sannsynlighet for at jeg kjente dem som var rammet. Det er en tragisk beskjed å få, at noen man kjenner er tatt av skred. Det er vanskelig å beskrive, sier han, og understreker at hans tanker går til de avdødes aller nærmeste.

Senere samme ettermiddag bekreftet politiet at de to som var tatt av skredet, var funnet døde. De to ble funnet halvannet meter under snøen, og hadde fulgt en populær turrute på fjellet Sofiatinden.

Det eneste ordet som gikk rundt i hodet på Rust da han fikk beskjeden, var nei, nei og atter nei.

– Det er bare så urettferdig. Og det fremstår så tilfeldig at det skulle være akkurat han, sier Rust.

MISTET TRENINGSKAMERAT: Constantin Rust kjente en av de to unge mennene som mistet livet i et snøskred i Lyngen. Foto: Håkon Steinmo

23-åringen var en treningskamerat av Martin Tollefsen (28), som ble funnet død sammen med Robin Lie Sørensen (26) i skredet. Rust står selv på randonee-ski, men det er gjennom sykkelmiljøet han møtte og først fikk kontakt med Tollefsen.

– Martin var så utrolig inkluderende, og hadde en ekte glede av sykling. Det handlet ikke alltid om hvor fort det gikk, men om å sykle og være utendørs, forteller kameraten.

LES OGSÅ: Ble vitne til raset i Lyngen: − Man innser alvoret når noe sånt skjer

Så fram til flere turer

Tollefsen var en av initiativtagerne for sykkeltilbudet «Arctic Dawn Patrole», hvor en gjeng møttes en til to ganger i uken. Ifølge Rust pleide de å møtes grytidlig på morgenen ved Ishavskatedralen, og sykle i to timer – før de avsluttet med kaffe i Tromsø sentrum.

– Han sørget alltid for at alle hang med på morgenturene. Jeg husker en av morgenturene hvor jeg slet med en del på sykkelen min. Han la merke til det med en gang og stoppet og hjalp meg slik at jeg kunne henge med på resten av turen. Det satt jeg ordentlig pris på.

Rust ble kjent med Tollefsen på sensommeren i fjor, håpet å sykle sammen med han igjen til sommeren. Han beskriver Tollefsen som en inkluderende, vennlig og oppmerksom venn, og som en pådriver i sykkelmiljøet.

Ikke minst peker han på kameraten som en med stor friluftsinteresse:

– Martin var utrolig god på å nyte og sette pris på sykkelturene og særlig naturen og den friske luften.

– Slike hendelser får meg til å tenke

Selv studerer Rust jus i Tromsø, men forteller at en av grunnene til at han flyttet til Tromsø fra Sunnmøre, var nettopp for å stå på ski.

– Det er mye debatt om skredfare, og mye følelser involvert. Samtidig opplever jeg skimiljøet i Tromsø som veldig bevisst på sikkerhet og skredfare.

Likevel viser tragiske hendelser at man aldri kan være forsiktige nok.

– Man begynner alltid å tenke: Kunne jeg ha vært der den dagen? Jeg har jo hatt lyst å gå på disse fjellene selv. Slike hendelser får meg til å tenke om det kanskje ikke er verdt det, å stå på ski på denne måten. Eller om man heller skal finne en annen sport å drive med, når konsekvensene kan være så store.

Han legger til:

– Det kan virke uforsvarlig å drive med sporten når unge folk mister livet. Man må i hvert fall aldri undervurdere farene for skred.

– Lite respektfullt

I etterkant av skredet har ordføreren i Lyngen måtte ta et oppgjør med stygge og hensynsløse kommentarer som har blitt skrevet i sosiale medier.

Kameraten er særlig tydelig på at folk må tenke seg om to ganger før de uttaler seg bastant kort tid etter en tragisk hendelse.

TRAGISK: Constantin Rust mener folk må beherske seg i sosiale medier, og tenke seg om før de skriver kommentarer i kjølvann av tragiske hendelser. Foto: Hakon Steinmo

– Jeg har ikke lest kommentarene selv, men har lest i mediene om at det har vært noen stygge kommentarer i sosiale medier. For det første tror jeg ikke det er mange som holder på sånn, sier Rust og føyer til:

– Jeg synes det er lite respektfullt og ikke gjennomtenkt. Jeg synes det er forkastelig å snakke sånt, for man unner absolutt ingen å bli tatt i skred. Hele hendelsen er bare tragisk.