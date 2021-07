ADKSILT AV CORONA: Mette og Gary har mistet mange måneder med samvær siden pandemien brøt ut. De er opptatt å få frem at deres historie er langt fra unik. Foto: Oddmund Fulen

– Har føltes som å være utvist fra eget land

Mette (53) og Gary (54) kan endelige møtes igjen i Norge. – En lettelse å endelig kunne bestemme over vårt eget kjærlighetsliv igjen.

Pandemien har rammet de med kjæreste eller nær familie i utlandet hardt, med flere nedstengninger og en innreisenekt fra 29. januar 2021. I juni åpnet grensene igjen for besteforeldre, kjærester og andre familiemedlemmer bosatt i EØS-området eller Storbritannia.

For de med sine kjære i andre områder har ventetiden midlertid vært mye lengre.

Fredag ble det klart at regjeringen nå løfter på innreisereglene for denne gruppen fra en rekke nye land, inkludert USA, Israel og Australia.

— Vi er veldig glade for denne nyheten, men samtidig har det ikke helt sunket inn fordi det har vært så mange skuffelser tidligere, sier Mette Tangedal.

Hun er kjæreste med amerikanske Gary Owen.

– Urettferdig

For å få lov til å reise inn må man fortsatt søke om forhåndssamtykke, og Mette håper det er en enkel prosess.

— Det blir en lettelse å endelig kunne bestemme over vårt eget kjærlighetsliv igjen. Vi håper det samme snart vil gjelde for andre i samme situasjon.

De nye lettelsene gjelder kun for elleve nye land, og det er dermed mange som fortsatt må vente med å se sine kjære.

For Mette og Gary kom beskjeder på mange måter for sent. Etter åtte måneder fra hverandre har de nå reist til Island for å kunne møtes.

— Det å være i landflyktighet kan høres romantisk ut, men det føles faktisk som å være utvist fra eget land. Adskillelsen og uvissheten gjennom pandemien har vært en enorm psykisk påkjenning for oss begge, sier Mette.

LANDSFORVIST: Etter mange måneder uten ny informasjon ble uvissheten og usikkerheten til sist for stor for Mette og Gary som bestilte reise til Island. Foto: Privat

Paret har full forståelse for nedstengningen og for at det ble innført reiserestriksjoner. De reagerer imidlertid på forskjellsbehandlingen under gjenåpningen og på en manglende annerkjennelse av hvordan reiserestriksjonene har slitt på folk.

— Det er tiden det har tatt og det at kjærester ofte en gang ikke blir nevnt som gjør det så vondt. Det er akkurat som om vi ikke betyr noe, sier Mette.

Gary er fullvaksinert og har vært villig til å gå i karantene, men han har likevel ikke fått komme inn.

— De som elsker noen vil gjøre alt de kan for å ikke smitte sine kjære. Det at Gary likevel ikke har sluppet inn mens det samtidig har vært åpnet opp for mange andre grupper oppleves svært urettferdig, sier Mette.

Norge ett annerledesland

Innreiserestriksjonene under pandemien har rammet mange par og familier tungt. Nå har Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19» startet spleis med sikte på å saksøke regjeringen for brudd på menneskerettighetene.

— Personer med kjæreste eller familie i utlandet har vært utsatt for en enorm psykososial belastning under pandemien. Mangelen på informasjon og forutsigbarhet har gjort situasjonen ekstra krevende, forteller Richard Flaaten som er talspersonen for facebook-gruppa.

Flaaten hevder denne gruppen er blitt konsekvent nedprioritert og oversett av myndighetene.

VIL SAKSØKE REGJERINGEN: Flaaten ønsker å stevne regjeringen for måten de har behandlet de med kjæreste eller nær familie i utlandet på under pandemien. Foto: Privat

— De klassifiserer gruppen som turister, og faktisk enda lavere enn det. Vi har jo nå åpnet for karantenefri turisme fra EØS samtidig som det sitter fullvaksinerte besteforeldre som ikke slipper inn.

Flaaten viser til at de fleste andre land i Norden og Europa har funnet gode løsninger for denne gruppen.

— Norge er et annerledesland i denne sammenhengen. Hvorfor er det vi som skal være landet som prioriterer kjærlighet og familieliv såpass lavt? spør han.

Selv om Flaaten er glad for alle fremskritt, så er han opptatt av å få frem at det fortsatt er mange som ikke får se sin familie og sine partnere. Flaaten mener det er diskriminerende når det åpnes for innreise fra noen land mens andre i tilsvarende situasjoner fortsatt bes om å vente.

— En mor er en mor og en bestefar er en bestefar, uansett hvilke land de måtte bo i.

Forstår det er vanskelig

Erna Solberg sier i en pressemelding at mange har ventet lenge på besøk fra sine kjære og at hun er glad for at man nå kan slippe litt mer opp på innreiserestriksjonene.

– Samtidig må dessverre noen fortsatt vente. Jeg forstår at det er vanskelig og at mange er utålmodige. Deltaviruset legger en demper på gjenåpningen av samfunnet, men vi beveger oss i riktig retning.

VG har også vært i kontakt med justisdepartementet som fremhever at det hele tiden har vært regjeringens strategi å åpne samfunnet igjen steg for steg.

– Vi har måttet ta en del grep som har gjort det vanskelig for mange mennesker med tilknytning til Norge. Det ligger ingen glede i det, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en e-post.

Han presisere at regjeringen aldri har ønsket å gjøre det vanskelig for folk, men at det er krevende å få kontroll på en pandemi.