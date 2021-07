«GIFTIGE» JAKKER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) leser merkelapper og spør personalet når han skal finne klær uten miljøgifter i butikken. Foto: Fredrik Solstad

Vil få slutt på giftige sko og jakker – uten å forby det selv

Med en ny handlingsplan mener Regjeringen de skal få slutt på bruk av giftige kjemikalier i blant annet fritids- og sportsutstyr. Det skal skje i samarbeid med EU – men de vil ikke selv forby det i Norge først.

Publisert: Nå nettopp

Vanntett allværsjakke, tursko med Gore-Tex-såle og impregneringsspray til friluftsutstyret. Dette er eksempler på produkter mange trenger, men som ofte inneholder giftstoffer som kan være skadelig for både miljøet og din egen helse.

Særlig kjemikalier med fluorforbindelser og stoffet BPA kan være farlige. De kan svekke immunforsvaret og forstyrre hormoner, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Med andre ord, kan de gjøre deg syk.

Nå legger Regjeringen frem en ny handlingsplan, hvor målet er at alt fra leker og klær til skismurning og stekepanner, skal bli fri for disse miljøgiftene.

– Fortsatt er det mange produkter på markedet som kan inneholde farlige stoffer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

forrige







fullskjerm neste DER SKOEN TRYKKER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn leter etter tursko han kan bruke på en turné i norske nasjonalparker i sommer.

VG møter ministeren på en sportsbutikk i Oslo. Han skal bruke de neste to ukene i nasjonalparker over hele landet, og trenger nye tursko til å gå i lettere terreng, forklarer han.

Og han vil helst ha sko uten gift.

– Hvordan kan norske forbrukere unngå produkter med miljøgifter?

– Man kan se etter merkinger som Svanemerket eller EU-blomsten. Det vil bety at produktet ikke inneholder problematiske kjemikalier. En del produsenter merker også produktene sine selv, og vil vise frem at de er bærekraftige, sier Rotevatn.

– Og om man spør de som jobber i butikken, får man som regel god veiledning. Bevisste forbrukere kan ta gode valg, før han benker seg ned i butikken, og prøver på et par lette tursko – i sporty oransje.

Vil ha EU-forbud – men ikke i Norge først

I handlingsplanen legger Regjeringen i stor grad opp til at et forbud skal gjennomføres i samarbeid med EU, som Norge allerede deler kjemikalieregelverk med.

«Som medlem av EØS bidrar Norge aktivt til å gjøre det enda betre. Norge er også ledende i arbeidet for å få på plass flere globale forbud. Handlingsplanen for en giftfri hverdag viser hvordan norske myndigheter vil videreutvikle arbeidet for å nå miljømålene fram mot 2024», heter det i en pressemelding fra klima- og miljødepartementet.

forrige





fullskjerm neste MØYSOMMELIG: Det er lett å gå seg bort i mylderet av turutstyr. Her leses merkelappen nøye.

Miljøminister Rotevatn sier Regjeringen har hatt god erfaring med å få gjennomslag for forbud i samarbeid med EU tidligere – blant annet i form at forbudet mot engangsplast, som trer i kraft lørdag.

– Hvorfor innfører dere ikke et forbud mot miljøgifter allerede nå, om dere mener butikker ikke skal selge produkter med gift?

– Primært for at forbudet skal være mer effektivt. Med et forbud på plass, må butikker slutte å selge produkter med disse kjemikaliene. Samtidig ønsker nordmenn å kjøpe allværsjakker og tursko, så vi ønsker ikke å fjerne produktene fra markedet, sier Rotevatn.

Får man til et forbud som gjelder i hele EU, vil man ha en gjennomslagskraft som gjør at bransjen må følge etter, mener Rotevatn. Da vil det produseres nok giftfrie allværsjakker og tursko til at alle nordmenn kan gå bærekraftig antrukket på tur.

– Tamme tiltak på hjemmebane

Rådgiver i Framtiden i våre hender, Hanne Gustavsen, mener det er positivt at en handlingsplan kommer på plass, men hun er ikke overrasket over at det ikke blir innført forbud i Norge utenom det som blir bestemt felles i EU.

– Det er vel sånn som forventet, mener hun.

– Det er det vi har kritisert regjeringen for tidligere. At de legger veldig opp til tiltak på EU-plan, men at det mangler nasjonale tiltak. Man kan ikke overlate alt til EU, sier Gustavsen til VG, og legger til at hun har inntrykk av at norske myndigheter jobber godt opp mot EU.

Eksempelvis trekker hun frem lokale forbud mot miljøgifter, eller økt bevilgning til stiftelsen Miljømerking – som står bak det tidligere nevnte Svanemerket – som mulige tiltak.

– Vi må kunne gjøre begge deler: både jobbe opp mot EU og internasjonalt, men også ta grep her hjemme i Norge, slår Gustavsen fast.

Hun viser også til kjemikalieavgift på miljøgifter i elektronikk i Sverige, og forbud mot PFAS-miljøgifter i matemballasje i Danmark som eksempler Norge kunne ha fulgt.

Problematisk vanntetthet

På sportsbutikken i Oslo, går Sveinung Rotevatn for de oransje skoene, som nå blir med han på tur i sommer. De blir med ut dørene på butikken i en bærepose.

Han gikk ikke for noen ny allværsjakke.

UTKVITTERT: Miljøministerens nye sko har han fått med seg i en pose. Foto: Fredrik Solstad

– Hvor sikker er du på at de skoene er 100 prosent giftfrie?

– De er gode å gå i, og er ikke Gore-Tex sko, som ofte er mer problematiske med tanke på fluorforbindelser. Det virker som et godt kjøp, svarer han, og legger til:

– Allværsjakker kan være mer krevende enn sko.

Vanntette jakker har ofte fluorforbindelser i belegget som gjør at vannet preller av.

Når Rotevatn og Miljødepartementet nå lanserer den nye handlingsplanen, er det for å kutte utslippene av miljøgifter i naturen. Å rydde opp det som allerede har lekket ut, er mer krevende.

– Når det først er ute i naturen, er det vanskelig å rydde opp. Men å rydde opp forsøpling lar seg gjøre. Ser du plastsøppel ligge på stranda i sommer: ta det med deg før det blir til mikroplast, oppfordrer miljøministeren.