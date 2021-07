DIREKTØR: Bjørn Guldvog tror det er ungdommer og unge voksne som vil rammes av en eventuell høstbølge. Foto: Mattis Sandblad

Guldvog: − Reell risiko for en fjerde smittebølge

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror Norge kan rammes av en delta-bølge i høst – hvis vi ikke holder meteren.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er en reell risiko for en fjerde smittebølge i høst, sier helsedirektøren til VG, og legger til:

– Men jeg er ikke sikker, selv om det er en reell risiko for det.

Bølgen kan komme fordi delta-varianten er mer smittsom. I tillegg peker Guldvog på at en stor del av befolkningen fortsatt ikke vil være fullvaksinert i august og september:

– Da er vi litt avhengig av hvor mye smitte vi har i midten av august før skolen begynner. Vi kan få en fjerde bølge i august og september.

Delta-utsettelse

Tidligere torsdag sa helseminister Bent Høie (H) til VG at delta-varianten trolig fører til en utsettelse av regjeringens gjenåpningsplan. Han ber folk være forberedt på at tiltak kan bli innført på kort varsel.

Flere europeiske land opplever nå økende delta-smitte. Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at smittebølger snart vil skylle over Europa. I Tyskland innførte myndighetene tirsdag to ukers obligatorisk karantene for fullvaksinerte borgere som returnerer fra delta-utsatte land.

Meteren viktig

Guldvog sier meteren blir helt avgjørende:

– Meteren bidrar til å hindre den fjerde smittebølgen. Det er et av de viktigste virkemidlene vi har for å hindre en større smittebølge sånn situasjonen er nå. En stor smittebølge kan fremdeles få alvorlige konsekvenser når andelen uvaksinerte og de som bare har én vaksinedose er såpass høy.

I tillegg til meteren, mener helsedirektøren det blir viktig ikke å ha større forsamlinger enn det som til enhver tid er anbefalt.

Her vil smitten skje

Guldvog tror bølgen vil preges av smitte i de uvaksinerte gruppene:

– I så fall tror jeg den vil domineres av de i ungdomsalderen, fra 15 år opptil 30 og kanskje de uvaksinerte i øvrige grupper.

– Vil det være like mye smitte som andre bølger?

– I absolutte tall, kanskje, men med mye mindre konsekvenser.

– Hva gjør det egentlig da med en smittebølge?

– En kontrollerbar bølge er ikke så alvorlig, men hvis den kommer ut av kontroll og vi ikke stanser den, vil den ha en tendens til å bare øke. Og hvis mange nok blir smittet vil noen få alvorlig sykdom, og vi kan fremdeles oppleve dødsfall.

Guldvog tror de vil klare å bremse en eventuell ny bølge ved å gjeninnføre noen råd.

– Det kan for eksempel være at man på noen skoler, kan gå tilbake på gult nivå og at det kan være tilstrekkelig for å ta ned en ny smittebølge.

– Det er veldig liten risiko for å dø, men det kan være en del får alvorlig sykdom. Vi har også innleggelser med influensa hvert år, det kan også gjelde unge mennesker. Men jeg er egentlig ikke så bekymret for akkurat det, for før vi kommer dit tror jeg vi vil kunne ta ned smitten lokalt gjennom TISK.

TISK er det norske systemet som brukes ved smitteutbrudd, og står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Tror på delta-bølge i Europa

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) tror delta-varianten vil være dominerende i EU i løpet av slutten av august. FHI har tidligere sagt til VG at varianten sprer seg langsommere enn de trodde her til lands, men at den kommer til å bli dominerende. Det kan skje allerede om bare få uker, ifølge FHIs siste ukesrapport.

Også Israel, som har fullvaksinert 60 prosent av befolkningen, ser for første gang på smitteoppblomstring på grunn av delta-varianten. Torsdag hadde landet 300 nye tilfeller, det høyeste tallet siden april. De har nå hasteinnkalt barn ned til 12 år for å prøve å stanse spredningen.