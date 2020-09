KORTENE PÅ BORDET: Konsernsjef Skjeldam og co. la frem Hurtigrutens interne granskingsrapport torsdag ettermiddag. Der kom det blant annet frem at den filippinske skipslegen ville teste mannskap, men droppet det etter prat med norsk skipslege. Foto: Gabriel Skålevik

Intern gransking: Uklart hvem som var ansvarlig lege på skipet

Ansvarsfordelingen blant legene om bord «MS Roald Amundsen» er uklar, kommer det frem i Hurtigrutens interne gransking.

Torsdag kveld ble Hurtigrutens granskingsrapport av smitteutbruddet på i juli offentliggjort. Granskingsleder Jan Fougner mener Hurtigruten har sviktet på en rekke punkter.

En av dem er rollefordelingen mellom legene om bord MS «Roald Amundsen».

På hver av seilasene mellom 17.–31. juli var det en norsk lege og en filippinsk, i tillegg til to filippinske sykepleiere. Det var to forskjellige norske leger på første og andre seilas.

Den norske legen hadde inntrykk av at han hadde ansvar for det norske mannskapet og den filippinske legen som hadde ansvar for det filippinske.

Samtidig trodde den filippinske legen at han var underordnet den norske.

Uklart forhold

Den filippinske legen ville teste de syke i mannskapet 21. juli, altså på første seilas, sa Fougner på pressekonferansen. Det ble droppet etter å ha snakket med norsk skipslege.

Fougner oppsummerte forholdet mellom legene slik på pressekonferansen:

– De var innleide norske leger uten forhold til Hurtigruten. Filippineren var i utgangspunktet god og kunne jobben sin, men har opplevd seg underordnet de norske legene og ikke har hatt mot til å gjennomføre de testene han mener har vært nødvendig, sa granskingslederen.

KRITIKK: Granskingsrapporten på 50 sider ble presentert av granskingsleder Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm. Foto: Terje Pedersen

Full forvirring

Den filippinske legen har på sin side forklart at det kulturelle aspektet påvirket ansvar og at han regnet europeiske leger som overordnede leger.

Denne forvirringen, står det i rapporten, er en «medvirkende årsak til at smittemistanken ikke i tilstrekkelig glad ble fulgt opp»:

– Den formelle ansvarsfordelingen mellom legene fremstår som uklar, og kan ha ført til at videre oppfølging har blitt mangelfull. Den uformelle ansvarsfordeling grunnet kulturelle forhold, og ulik grad av tilstedeværelse kan ha virket inn på hendelsesforløpet. Dette underbygger behovet for klargjøring av ansvar, slik at helsepersonellet om bord agerer i tråd med Hurtigrutens prosedyrer.

Fulgte ikke rutiner

Granskerne er også tydelige på at Hurtigrutens generelle prosedyrer for rapportering ved mistanke om covid-19 ikke ble fulgt under seilasene:

– Prevention and Response Plan fastsetter at legen skal følge rapporteringsrutinene og informere skipets kaptein som videre skal informere selskapet gjennom Operations Manager. Denne varslingsrutinen ble ikke fulgt under seilasen.

Publisert: 17.09.20 kl. 23:00