TALTE TIL SINE EGNE: Jonas Gahr Støre på talerstolen i forbindelse med Aps landsstyremøte tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Støres beregning antyder at Norge kan hente 150 flyktninger fra Hellas

Ap-leder Jonas Gahr Støre antyder at å hente omlag 150 flyktninger fra Hellas kan bli der partiet lander, etter at Tyskland nå har varslet at de henter 1500.

Oppdatert nå nettopp

Få timer før Støre åpnet Aps landsstyremøte tirsdag, gikk en rekke partiveteraner og og krevde at Ap må tallfeste hvor mange det er aktuelt å ta imot, etter den siste ukens branner i Moria-leiren på Lesbos.

– Det blir litt meningsløst å si et tall. Det må vi finne ut sammen med de andre europeiske landene. Taket på 50 gir ingen mening når norske kommuner sier de har hjerterom og husrom, sa Støre i sin forberedte tale til Aps landsstyre tirsdag ettermiddag.

Tyskland henter 1500

Men da han ble orientert om at forbundskansler Angela Merkel og den tyske regjeringen nå vurderer å ta imot 1500 fra Hellas, sier han dette til VG:

– Tyskland er 10 ganger så stort som Norge. Så det kan gi en antydning. Så kan det hende at vi kan ta litt mer enn matematikken skulle tilsi, sier Ap-lederen.

En ti-del av Tysklands åpning for 1500, skulle dermed tilsi at Ap kan lande på støtte til å hente minst 150 migranter fra Hellas.

les også Ap-veteraner krever Moria-tall: – Støre må komme på banen

50 er for lavt

Støre presiserer at han ikke ønsker å låse seg i et tall, fordi det vil være opp til hva som kommer ut av forhandlinger med andre europeiske land.

– Men er 50, antallet som regjeringen har bestemt seg for hente, for lavt etter Aps mening?

– Vi har vilje til mer enn 50, sier Støre.

– Det setter en begrensning. Vi mener det kan være for lavt, og at tallet kan være høyere, legger han til.

les også Det norske Moria-teamet: Kan håndtere opptil 100 pasienter i døgnet

Et bål av vilje

Støre sa at han hadde merket seg engasjementet i flere av de største kommunene for å hente flere flyktninger til Norge etter Moria-brannene.

– Der brenner det et bål av vilje, sa Støre.

– Men det er ikke et poeng å hente folk som vil bli sendt rett hjem igjen. Det må være de som har et beskyttelsesbehov, presiserte han.

les også Listhaug: Advarer mot å gi opphold på grunn av Moria-brannen

– Besatt av formuesskatt

I talen til landsstyret tirsdag ettermiddag, gikk Støre også til angrep på Høyre og partiets ferske landsmøtevedtak om å fjerne formuesskatten helt.

Ap-lederen brukte sin tale til landsstyret i Ap til å dra opp velkjente linjer i politikken mellom Høyre og Ap. Om en uke lanserer Ap utkastet til sitt program som partiet går til valg på i 2021.

– Hvor var det Høyres landsmøte satte foten ned mot økte ulikheter? Jo, de skal fjerne hele formuesskatten. Høyre er besatt av formuesskatt, sa Støre.

Støre serverte tre smakebiter fra programmet, i form av løfter til velgerne: Arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og «ren rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber».

Publisert: 15.09.20 kl. 14:18 Oppdatert: 15.09.20 kl. 16:10