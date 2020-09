Støre til Ap’s landsstyre: – Høyre er besatt av formuesskatten

Ap-leder Jonas Gahr Støre går tirsdag ettermiddag til angrep på Høyre og partiets ferske landsmøtevedtak om å fjerne formuesskatten helt.

Ap-lederen brukte sin tale til landsstyret i Ap til å dra opp velkjente linjer i politikken mellom Høyre og Ap. Om en uke lanserer Ap utkastet til sitt program som partiet går til valg på i 2021.

– Hvor var det Høyres landsmøte satte foten ned mot økte ulikheter? Jo, de skal fjerne hele formuesskatten. Høyre er besatt av formuesskatt, sa Støre.

Støre serverte tre smakebiter fra programmet, i form av løfter til velgerne: Arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og «ren rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber».

Moria: Vil ikke tallfeste

Støre sa også at Norge må være innstilt på å gjøre mer for migrantene som er rammet av brannene i leirene i Hellas de siste dagene. Men han vil ikke tallfeste eller angi noe annet tall enn regjeringen, som har vedtatt av Norge skal ta imot 50:

Moria er en akutt katastrofe. Norge skal stille opp, vi skal ta vår del av dugnaden, sa Støre, men la til:

Da blir det litt meningsløst å si et tall. Det må vi finne ut sammen med de andre europeiske landene. Taket på 50 gir ingen mening når norske kommuner side de har hjerterom og husrom. Der brenner det et bål av vilje. Men det er ikke et poeng å hente folk som vil bli sendt rett hjem igjen, Det må være de som har et beskyttelsesbehov, sa Ap-lederen.

