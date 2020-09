Busstreiken: – Opptrapping ganske raskt

RETTFERDIG: – Dette er en rettferdig streik for å rette opp i økonomiske skjevheter. De dyktige bussjåførene har stått på i frontlinjen under corona og gjort en utrolig viktig jobb. Med risiko for egen helse har de stått på og kjørt våre barn til skolen og deg og meg til jobb. Det er ikke dugnad å gå ned i lønn, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen blant annet, i en uttalelse. Foto: Ola Vatn, VG