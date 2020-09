BENKEFORSLAG: Bydelsutvalget i Gamle Oslo vil ha fjernet denne dedikasjonen til Carl von Linné. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vil fjerne dedikasjon på benk – mener Linné var rasist

Bydelsutvalget i Gamle Oslo vil ha fjernet dedikasjonen til den svenske vitenskapsmannen Carl von Linné som står på en benk i Botanisk hage. Årsak: De mener han var rasist.

Forslaget, som ble fremmet av SV og Rødt, ble vedtatt på bydelsutvalgsmøtet på torsdag mot stemmene til Høyre, Venstre og Frp.

Carl von Linnés benk ble satt opp i Botanisk hage på Tøyen i Oslo for få år siden.

Det var Universitas som først skrev om forslaget om å fjerne dedikasjonen mens Krhono skrev om selve vedtaket.

– Ubehagelig å gå i parken

– Det er viktig at vi tar på alvor de signaler og de meldingene vi har fått fra innbyggere i bydelen om at det er skikkelig ubehagelig å gå i den parken og være i den parken når den benken er der og den personen har fått den hyllesten, sier SVs Hasti Hamidi i det elektronisk overførte møtet i bydelsutvalget.

I vedtaket hvor bydelsutvalget sterkt oppfordrer styret ved Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo om fjerne dedikasjonen til Linné heter det at botanikeren var «blant de tidligst kjente vitenskapelig rasistene gjennom

hans arbeid med å systematisere og klassifisere mennesker etter farger.»

Olaf Svorstøl (R) sier til VG at han kan forstå at ungdom med innvandrerbakgrunn synes det er ganske ille å se benken i Botanisk hage.

– Linné gjorde en fantastisk innsats for botanikken, men en dårlig jobb når han prøvde å dele menneskene inn i farger og raser som høyerestående og laverestående. Dette er en oppfordring til Universitetet, så får de finne ut av det, sier han til VG.

Først på tirsdag, når protokollen fra bydelsutvalget er godkjent, vil administrasjonen sende et brev til Universitetet.

OMSTRIDT: Her, i Botanisk hage på Tøyen i Oslo, står benken som vekker harme. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Noen mener dere er ytterliggående og at dere vil revidere historien?

– Noen mener sikkert det, sier Svorstøl. Selv mener han det er noe annet når det er snakk om gjennomført rasisme og en person, i dette tilfelle Linné, som ifølge Rødt-politikeren ser ned på andre folkeslag enn sitt eget.

– Hva blir neste statue som står for fall?

– Dette er en benk.

– Dedikasjonen en hedring

Sara Barzinje, som sitter i bydelsutvalget for Ap, mener det er er feil å sammenligne dette med en debatt om statuer.

– Dette er en dedikasjon og en hedring. Hadde benken vært der i femti eller hundre år hadde det vært noe annet. Men når den kom opp så sent som for noen år siden, burde det ha vært mer gjennomtenkt, sier hun til VG.

Hun forteller at hun selv studerer biovitenskap ved Universitetet i Oslo, men at hun ikke var klar over Linnés tanker på andre områder enn planter før denne saken kom opp.

– Alle som bruker Botanisk hage skal føle seg komfortable der, særlig siden mange bruker den som en forlenget stue, sier Barzinje.

– Ytterliggående sprøyt

Stortingspolitiker Stefan Heggelund (H) er ikke imponert over vedtaket i bydelsutvalget.

HISTORIELØST: Høyres Stefan Heggelund synes forslaget fra bydelsutvalget i Gamle Oslo er historieløst Foto: Casper Lehland

– Dette er ytterliggående sprøyt. Det handler om å importere en debatt fra USA som ikke var så vellykket der heller, sier Heggelund til VG og viser til den nylige diskusjonen om å fjerne statuer av Winston Churchill både her og der.

– Dette er med på å gjøre samfunnet vårt mer historieløst. Gjennom historien lærer vi at til og med faglig briljante mennesker som har gitt viktige bidrag også kan ha ondskapsfulle meninger. Men vi kan ikke viske dette ut av historien, mener Heggelund som har vondt for å ta benkeforslaget seriøst.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Ingen fra historien vil være rene og ranke nok hvis dette fortsetter. Til slutt har vi visket ut alle sammen, avslutter han.