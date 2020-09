KLAR TALE?: Smittervernsekspert Ørjan Olsvik mener myndighetene kan være enda tydeligere i sine anbefalinger. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Smittevernekspert: Etterlyser tydelighet i corona-anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger til folket under coronapandemien fremstår noe diffuse, mener smittevernekspert Ørjan Olsvik. Nå etterlyser han mer tydelighet i anbefalingene.

Nå nettopp

Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

– Når selv jeg som har lang utdannelse ikke umiddelbart skjønner dette, burde man jobbe mer med språket i kommunikasjonen. Det er viktig at folk enkelt kan forstå hvordan man skal oppføre seg, sier Olsvik.

Anbefalingene det er snakk om kom frem i Regjeringens coronapressekonferanse torsdag.

les også BAKGRUNN: Solberg varsler mulige innstramninger: – På utrygg grunn

Blant annet mener Olsvik det blir utydelig å fraråde reiser innad i Norge, uten å stille krav om karantene.

Også forslaget om å innskrenke åpningstid på utesteder til midnatt betegner han som diffust, da skjenketiden allerede er begrenset til klokken 00.00.

Ønsker påbud

For tydelighetens del, mener Olsvik dessuten at man burde gjøre enkelte av anbefalingene til påbud om mulig. Han reagerer blant annet på at det fremdeles kun vil anbefales å ha færre enn 5–10 deltagere på private sammenkomster.

– Det blir litt svakt. Går vi gjennom hva som har skjedd i Norge, er det akkurat dette som er årsak til mesteparten av smitten vi har hatt, sier professoren.

Olsvik viser blant annet til at studentsamskipnaden i Tromsø har innført regler med konsekvenser for boretten om antall som kan være samtidig i fellesarealene brytes på sine studentboliger.

Der har man ikke sett noen smittede så langt som eksempelvis i Oslo og Bergen, påpeker han.

les også Reagerer på smittevernregler i Tromsø: – Maktmisbruk

Samtidig mener Olsvik at flere av tiltakene er naturlige og fornuftige å innføre nå.

– Å beskytte risikogrupper ved å være strengere med smittevern på sykehjem, er veldig viktig. Det har kostet mange tusen svenske liv at svenskene glemte dette tidlig i pandemien, sier han.

– Men tiltakene bør generelt sett være regionale. Dersom de innføres nasjonalt, kan folk på steder med lite smitte føle at kravene er urimelige. Da blir de raskt ulydige.

Etterlyser skippertak

Informatikkprofessor ved NTNU, Dag Svanæs, mener det er på tide at Regjeringen setter inn tiltak for å få smitten ned på det nivået vi hadde før sommeren. Han poengterer at hvilket smittenivå man skal ha har blitt et politisk spørsmål.

– Nå er det Regjeringen som bestemmer hvilket nivå smitten skal ligge på fremover. Valg av langtidsstrategi er derfor meget viktig, sier han.

I en kronikk i VG skrev han onsdag om hvordan det regjeringsutnevnte Holdenutvalget har konkludert med at under ti smittede per dag er mest lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv, frem til vaksinen kommer.

Svanæs støtter tiltakene Regjeringen varslet om torsdag.

– Det er en klok liste av tiltak. De kommer litt sent, men ikke for sent. Å handle raskt er nøkkelen til suksess, mener han.

For å komme tilbake til smittenivået vi hadde før sommeren, mener Svanæs det er nødvendig med et kortvarig skippertak.

– Med det vi nå vet om viruset og hvordan det sprer seg via superspredere, tror jeg kanskje vi slipper så strenge tiltak som i mars og april.

Svanæs forklarer at rundt 10 prosent av de smittede står for 80 prosent av smitten. Disse betegnes som «superspredere». Klarer man å begrense hvor mange disse får mulighet til å smitte, kommer man langt på vei mot å få kontroll, mener han.

Eksempelvis viser han til forskjellen mellom Bergen og Trondheim, hvor førstnevnte de siste ukene har langt flere smittetilfeller. Det mener han skyldes at man i Bergen har hatt superspredere på studentfester, mens Trondheim har sluppet unna.

– Færre deltagere på både offentlige og private arrangement er derfor et av de viktigste tiltakene. Det vil føre til at færre smittetilfeller totalt, sier Svanæs.

Han mener derfor man bør håndheve disse anbefalingene strengere, eksempelvis ved å innføre et forbud mot større ansamlinger.

Munnbind-anbefaling

Professor Dag Svanæs mener også det burde være aktuelt med påbud om bruk av munnbind om bord på kollektivtrafikk.

– Dette er ikke en stor inngripen i folks liv. Det kan både redusere smitte, og ha en viktig signaleffekt. I en periode må vi kanskje leve med et slikt krav, i likhet med store deler av resten av verden.

Torsdag viderefører regjeringen anbefalingen om bruk av munnbind, men det innføres ikke noe påbud.

Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken har tidligere kritisert FHI for å være sen på banen med å anbefale bruk av munnbind. Han mener et påbud kan være for strengt.

– Det beste hadde jo vært om folk brukte munnbind frivillig, sier Hasle. Han understreker at han har full tillit til Regjeringens håndtering av coronasituasjonen.

Publisert: 11.09.20 kl. 08:12

Mer om Coronaviruset Munnbind Smittevern