STILT TIL VEGGS: Helseminister Bent Høie (H) må svare Stortinget på flere spørsmål om besøksstans for utviklingshemmede. Foto: Heiko Junge, NTB

Helsepolitikere ber regjeringen granske ulovlig besøksstans

Politikere fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV ber regjeringen finne hvor mange utviklingshemmede som har blitt nektet å ta i mot besøk - og sørge for at det ikke skjer igjen.

VG avslørte søndag at 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 personer i bofellesskap og omsorgsboliger i mars. Målet var å unngå corona-smitte.

Helsedirektoratet sier at det aldri var lovlig å innføre besøksstans basert på deres brev. Men flere kommuner erkjenner at de misforsto retningslinjene.

VG har blitt kontaktet av politikere som reagerer på avsløringene:

– Det er flott at VG har gjort et arbeid med å skaffe oss fakta i saken, men det er et offentlig ansvar å kartlegge omfanget. Hvis vi ikke kjenner omfanget, vil vi heller ikke lære hvordan vi skal gjøre det bedre neste gang, sier Kjersti Toppe (Sp).

Hun er nestleder i helse- og omsorgskomiteen og sendte mandag et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) der hun ber om en nasjonal gransking av hva som skjedde for utviklingshemmede og eldre da Norge ble stengt ned.

– Hva ønsker du at en gransking skal svare på?

– Vi må kartlegge om grunnleggende menneskerettigheter er brutt - og så må vi gjøre opp i uretten.

– Jeg opplever at mange var raskt ute og ønsket gransking av de økonomiske ordningene og hvordan penger ble fordelt. Men det er enda viktigere å finne ut hvordan vi har behandlet de sårbare gruppene, sier Toppe.

REAGERER: Kjersti Toppe (Sp) ber om en nasjonal gransking av besøksrestriksjoner. Foto: Hallgeir Vågenes

AP: Fraværende kontroll

Også Tore Hagebakken (Ap) har sendt et skriftlig spørsmål til Høie etter å ha lest VGs avsløringer. Her ber han regjeringen redegjøre for hva de har gjort - og hva de vil gjøre for å sikre rettsprinsipper også gjelder for utviklingshemmede.

«Det er positivt at VG utøver pressens samfunnsmandat, og desto mer betenkelig at myndighetene ikke ivaretar sin rolle», skriver Hagebakken.

– Stortinget har gjennom mange år gitt klar melding om at utviklingshemmedes rettssikkerhet må styrkes, dessverre virker det som om kontrollen har vært fraværende når det trengs som aller mest, sier Hagebakken til VG.

ENGASJERT: Allerede i april stilte Tore Hagebakken (Ap) helseministeren spørsmål om utviklingshemmedes rettigheter under pandemien. Foto: privat

– Hva mener du regjeringen må gjøre nå?

– Man må gjerne kartlegge det totale omfanget. Men det aller viktigste er at det blir gitt en klar beskjed fra regjeringen om at loven skal følges. Også under en pandemi, sier Hagebakken.

Frp: Hjerteskjærende

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug forteller hun ble opprørt etter å ha lest VGs sak om Saka og lillesøsteren.

– Det er hjerteskjærende å høre at de har sittet på hver sin side av en låst dør og grått. De setter et ansikt på et alvorlig problem som tydeligvis har utspilt seg siden pandemien slo ut i mars: kommuner som har tolket regelverk på aller strengeste måte, eller omtrent bare har funnet på sine helt egne regler, skriver Listhaug.

KBER OM SVAR: Sylvi Listhaug (Frp) mener regjeringen må svare stortinget på omfanget. Foto: Frode Hansen

Også Sylvi Listhaug ber regjeringen bør undersøke omfanget av besøksstans for sårbare grupper:

– Jeg mener helseministeren snarest bør sette i gang en gjennomgang av dette og komme til stortinget og redegjøre for omfanget av dette og hvordan han vil følge det opp. Her ser det ut til å ha funnet sted et inngrep i folks frihet som er ulovlig. Dette er overgrep mot enkeltmennesker.

SV: Må skje noe umiddelbart

Helsepolitiker Nicholas Wilkinson (SV) sier partiet hans ville støttet en offentlig gransking av feltet, men at det viktigste nå er at regjeringen og kommunene reagerer umiddelbart:

– Det gjør vondt å tenke på at en person som ikke kan snakke blir fratatt muligheten til å møte familie og venner.

Wilkinson opplevde selv å miste taleevnen etter en blodforgiftning i 2018 og forteller at saken berører ham sterkt.

– Helse- og omsorgsdepartementet må be kommunene sørge for at alle mennesker får mulighet til personlig kontakt. Selv under en pandemi, sier han.

RASK HANDLING: Nicholas Wilkinson (SV) sier det er viktig at regjeringen sender et umiddelbart signal om at dette ikke er greit. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Høie: Har satt ned undersøkelseskommisjon

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at han mener den enkelte kommune bør evaluere sin egen håndtering av pandemien når den er over.

– Når det gjelder spørsmålet om gransking viser jeg til at regjeringen har nedsatt en egen undersøkelseskommisjon som skal evaluere myndighetenes håndtering av pandemien. Jeg mener at vi ikke bør nedsette parallelle granskinger på nasjonalt nivå, skriver Høie i et svar.

Han viser til at retninglinjene ble presisert 20. april.

– Det som kommer fram i VGs sak fremstår som veldig alvorlig. Dersom man av smittevernhensyn har ment at det har vært behov for adgangskontroll og besøksstans må det være basert på dialog med tjenestemottakere, pårørende og eventuelt verge, skriver han.

Publisert: 23.09.20 kl. 18:15 Oppdatert: 23.09.20 kl. 18:32