Ny VG-måling: Kjempefall for Høyre før landsmøtet

Høyre er den store taperen på VGs partibarometer for mai. Bare 22 prosent vil gi Erna Solbergs parti sin stemme.

– Det spisser seg til på toppen. Det er to-tre jevnstore partier rundt 20 prosent, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Høyre faller fra 26,6 prosent i april til 22 prosent i mai, og er tilbake på samme nivå som før nyttår.

Regjeringspartiet henter ikke inn et like stort «styringstillegg» for coronahåndtering som tidligere i år, mener Olaussen.

Det fører til at statsminister Erna Solberg går inn i landsmøtehelgen som leder for Norges så vidt største parti. Kun et halvt prosentpoeng skiller Høyre og Arbeiderpartiet.

Samtidig er Senterpartiet rett bak med 18,3 prosent – og ser ut til å være friskmeldt etter en dupp forrige måned, da de var nede på 14 prosent på VGs partibarometer.

– Skal slåss for velgerne

– Vi skal gjøre det bedre enn dette. Vi skal slåss for velgerne hver eneste dag frem mot valgdagen, sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg til VG.

Hun gir coronapandemien litt av skylden for fallet.

– Vi har nok ikke fått snakket så mye om andre deler av politikken vår. Det har vært helt naturlig at det alle har prioritert høyest nå er å bekjempe smitten, sier Solberg.

– Jeg tror at når vanlig politikk kommer ordentlig på dagsorden og vi diskuterer hvem som er best på å skape arbeidsplasser, så de 200.000 som står uten jobb kommer tilbake i jobb, vil faktisk Høyres politikk vise seg å være det folk vil ha.

TAPER: Erna Solbergs Høyre går 4,6 prosentpoeng ned fra april til mai. Foto: Tore Kristiansen

Bitte litt større enn Ap

Solberg fremhever den knappe ledelsen hun har foran Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Vi er fortsatt største parti på denne målingen, sier hun.

Ap kunne feire en jubelmåling i april, med 25,4 prosent. Gleden ble imidlertid kortvarig, og i mai faller partiet ned til 21,5 prosent.

– Ap går fram på en rekke målinger for tida, men ser at vi går noe ned på denne.

Vi føler vi får gjenklang for vårt budskap om at det etter åtte år med mest til de på toppen nå er vanlige folks tur. Vi skal fortsette å jobbe hardt for å få fram det, skriver partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) i en SMS til VG.

VINNER: Trygve Slagsvold Vedums Sp gjør et hopp i mai etter en dupp i april. Foto: Helge Mikalsen

Sp «friskmeldt»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er storfornøyd.

– Vi har gjort det bedre på alle målinger de siste årene, sammenlignet med valgresultatet i 2017, da vi fikk 10,3.

Han sier det ikke er uten grunn.

– Vi synliggjør at den sittende regjeringen kjører en sentraliseringslinje og stordriftstenkning, som folk ikke er tjent med.

Olaussen i Respons Analyse sier at Sp reddes inn av økt lojalitet, altså at flere av dem som stemte på partiet i 2017, sier at de ville gjort det igjen.

– Jeg ser at Sp har høy lojalitet igjen, og som vanlig store overganger fra de store partiene, altså Ap, Høyre og Frp. Det gjør sitt for at de fra 2017 til 2021 går fra 10 til 18 prosent, sier Olaussen.

VINNER: Audun Lysbakkens SV gjør det bedre i mai enn i april – og bedre enn i 2017-valget. Foto: Helge Mikalsen

SV stiger

– Dette er veldig trivelig tall for oss, og enda mer fordi det er femte nasjonale måling på råd der vi ligger over åtte prosent. Så det tyder på at det er reelt, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Så har jeg ambisjoner om å komme enda høyere, og det tror jeg er mulig. Nå er det veldig mange som er opptatt av ulikhetene som har blitt så store under pandemien. Så vi tror at et budskap om et mer rettferdig Norge er noe som veldig mange er opptatt av akkurat nå.

Olaussen sier at SV har styrket seg, men at de samtidig mister 2017-velgere.

– De gjør ikke store byks, men de holder et solid nivå. De har en lojalitet på 60 prosent, det er ikke voldsomt. De har lekkasje til Ap, Rødt og litt MDG.

Demokratene øker oppslutningen

Gruppen «andre» får hele 3,5 prosent på maimålingen. 1,8 prosent av dette går til Demokratene. Disse tallene er mindre og derfor mer usikre, men Olaussen peker på at denne gruppen henter fra Frps 2017-velgere.

– Det er små marginer her, men nå har vi fått gjentatt og gjentatt at det er noe med Demokratene. Det kan være noe som bygger seg opp, sier han.

Olaussen understreker at det skal mye til for at partileder Vidar Kleppe sikrer et mandat fra Vest-Agder, som er valgdistriktet der Demokratene tradisjonelt har gjort det best.

VINNER OG TAPER: Sylvi Listhaugs Frp gjør det bedre i mai enn i april – men dårligere enn i 2017-valget. Foto: Helge Mikalsen

Frps bunnivå var i mars, med 7,8 prosent. Nå har partiet styrket seg og er oppe på 10,8 prosent, som likevel ville vært det dårligste valgresultatet siden 1993.

– Det er alltid kjekt når det går opp på målingene, men vi ser at tallene svinger mye. Det er bare et resultat som teller, det er på valgdagen. Fremskrittspartiet skal nå jobbe for å synliggjøre vår politikk som ble vedtatt på landsmøtet i helgen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

– Vi er opptatt av et løft for sykepleiere og helsefagarbeidere, vi vil ha raskere tilgang på nye medisiner i Norge slik at folk ikke lider fordi byråkratiet jobber sent og man er opptatt av å spare penger.

KrF over sperregrensen

Hvilke av de fire «småpartiene» som vinner kampen om sperregrensen, kan være avgjørende for hvem som får regjeringsmakt etter valget. I denne målingen havner Kristelig Folkeparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne over.

Det er første gang for KrF siden februar i fjor.

– Denne målingen viser at hver stemme teller, og det er god mulighet for KrF å komme over sperregrensen i september, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– Dette gir ekstra motivasjon til å stå på frem mot valgdagen. Det viser at mange velgere ønsker et fortsatt sterkt KrF som løfter valgfrihet for barnefamiliene, omsorg for våre eldre og de kristne verdiene.

VINNER: Kjell Ingolf Ropstads KrF kommer over sperregrensen på en VG-måling for første gang på over et år. Foto: Helge Mikalsen

De store slagene i årets valg står mellom Høyre, Ap og Sp på toppen og sperregrensekameratene i bunn.

– Kampen om å passere sperregrensen spisser seg til. Venstre er så vidt under, men alle partiene har ut ifra målingene mulighet til å passere fire prosent, sier Olaussen.

Mens Rødt og KrF har ganske sterk lojalitet, sliter Venstre og MDG med å holde på 2017-velgerne.

– Venstre er tradisjonelt et svingdørsparti, som har velgere ut og inn. I det siste veldig lite inn, sier Olaussen.

– Mistet troen på partiet

– MDG er jeg mest usikker på. De har ikke veldig sterke lojalitetstall lenger, vel 40 prosent. De blir reddet av noen drypp fra andre partier, men de sliter med lojaliteten i egne rekker. De må stå på for å holde seg over sperregrensen, sier Olaussen

– Er det de av sperregrensekameratene som har høyest lojalitet, som ligger best an?

– Ja, det er klart. De vinner mye på høy lojalitet, og det er et svakhetstegn hvis lojaliteten begynner å dale. Da har egne velgere mistet troen på partiet.

