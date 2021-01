BEKYMRET: Helseminister Bent Høie mener sykehusene har klart å opprettholde mye av aktiviteten på rus og psykiatri-feltet, selv om det var mange utsettelser og avlysninger i fjor vår. Foto: Vidar Ruud

Høie om barne- og ungdomspsykiatri: − Flere har lengre opphold på akuttenhet

Over 50.000 avtaler ble utsatt i psykiatrien i fjor vår. Helseminister Bent Høie er bekymret for at personer med psykiske lidelser ble dårligere under pandemien.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag skrev VG om Jeanette Grindbakken som ikke lenger fikk møte fysisk på sine ukentlige psykologavtaler på DPS-klinikken i Skien.

Hun var ikke alene om å oppleve endringene.

De første månedene av pandemien ble over 50.000 avtaler utsatt eller avlyst ved psykiatriske avdelinger da sykehusene høynet beredskapen, viser VGs undersøkelser.

Det utgjør 29.000 pasientkontakter for voksne og rundt 21.000 i barne- og ungdomspsykiatrien.

Nå opplever Norge på nytt en kraftig smitteøkning, og søndag varslet regjeringen en sosial lockdown. «Ikke ha besøk hjemme», var Erna Solbergs beskjed om de to kommende ukene.

Høie: Situasjonen er belastende

– Både kommuner og sykehus har siden februar redusert og utsatt planlagt helsehjelp for å bygge opp kapasitet for pasienter med covid-19, og samtidig kunne behandle dem med størst behov for annen helsehjelp, skriver helseminister Bent Høie (H) om VGs tall.

Høie skriver at han var bekymret for om personer med psykiske lidelser skulle oppleve en forverring under og etter pandemien.

– Situasjonen er belastende for mange. For noen har det ført til stressreaksjoner, angst, depresjon, ensomhet, selvmordstanker og somatiske smerter, skriver Høie.

– Helsedirektoratet melder om flere omfattende saker i psykisk helsevern barn og unge. Flere har lengre opphold på akuttenhet. Det er en mulig økning i spiseproblematikk blant unge jenter og i antall henvisninger med sosial angst og fastlåste skolevegrere.

Høie legger til at helsetjenesten har fått klar beskjed om å gjøre alt de kan for opprettholde hjelpetilbud innen rus og psykiatri gjennom pandemien.

Tredobling i utsettelser

Også i normalår vil en del avtaler utsettes fordi pasienter avlyser, ikke møter opp eller terapeuter avlyser.

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at antall utsettelser som var begrunnet med kapasitetshensyn økte fra 5,5 prosent ved utgangen av mars 2019 til 15,1 prosent i mars 2020 for psykisk helsevern voksne.

I barne- og ungdomspsykiatrien var det mer enn en tredobling i kapasitets-utsettelser i mars, viser tallene fra NPR.

Slik har VG jobbet VG har bedt norske helseforetak om innsyn i behandlinger og tall fra avdelingene for psykisk helsevern for våren 2020. Målet er å se hvordan pasienter med psykiske lidelser opplevde de første månedene av pandemien. Alle helseforetak innførte gul beredskap våren 2020. Det vil si at planlagte operasjoner og behandling i stor grad ble utsatt. Unntakssituasjonen varte i alt fra 24 dager til 62 dager. I snitt hadde sykehusene gul beredskap i 41 dager. Våren 2020 ble minst 29.390 konsultasjoner utsatt eller stanset i avdelinger for psykisk helsevern voksen (PHV). Barn og ungdom fikk utsatt eller stanset 20.824 planlagte avtaler i Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Over hele landet ble fysiske møter erstattet med video eller telefoner. Ettersom enkelte sykehus har noe ulik registrering av utsettelser, velger VG å presentere de nasjonale tallene samlet, ikke enkeltvis for hvert helseforetak. VG har bedt om tall for ukene helseforetaket hadde gul beredskap. Fem av foretakene har oppgitt tallene for mars og april. Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at andel henvisninger i PHV som ble utsatt på grunn av kapasitetsgrunner var 15,1 prosent per mars og 11,8 prosent per april. I normalåret 2019 var det i snitt 5,6 prosent av henvisningene som ble utsatt med den begrunnelsen. I barne- og ungdomspsykiatrien økte andelen utsettelser av kapasitetsgrunner fra 4,1 prosent i mars 2019 til 14,5 prosent i mars 2020. Tallene fra NPR gir et øyeblikksbilde av antall pasienter som er satt på venteliste ved utgangen av hver måned. Tallene gjelder henvisninger og en pasient kan derfor telles flere ganger. VGs innsyn viser at helseforetakene hadde en nedgang i akuttpsykiatriske innleggelser fra 1. mars til 1. mai, sammenlignet med 2019. Fra 4609 i fjor til 4086 i år. Vedtak om skjerming og mekaniske tvangsmidler lå stabilt i perioden, mens det var en 25 prosent økning i vedtak om tvangsmedisinering. Kilde: Innsynsbegjæringer til norske helseforetak og opplysninger fra Norsk pasientregister. VG er ansvarlig for tolkning og presentasjon av opplysningene. Registerforvalter for NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på opplysningene. Vis mer

Oslo universitetssykehus (OUS) opplyser at 42 prosent av psykiatri-utsettelsene deres i mars og april var knyttet til corona-bestemmelser:

– De første månedene av pandemien var det en nedgang i antall henvisninger. Dette har tatt seg opp igjen i løpet av høsten, skriver klinikkleder Marit Bjartveit ved Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Ved Lovisenberg diakonale sykehus bekrefter analysesjefen at andelen avlysninger økte i mars og april. 22 prosent av avvikene er registrert som corona-avlysninger.

SMITTETRYKK: Lovisenberg diakonale sykehus hadde mange alvorlig syke corona-pasienter i mars og april og forteller at det også påvirket psykisk helsevern. Foto: Trond Solberg

– Sykehuset ble preget

Lovisenberg er lokalsykehus for Oslos østlige bydeler. Her har smittetrykket vært høyt gjennom store deler av pandemien.

– Det høye antallet coronautsettelser må sees i lys av flere forhold. Vi hadde tidlig relativt mange alvorlig syke fra våre bydeler, sier analysesjef Per Arne Holman.

Med mange alvorlig syke pasienter og langvarige opphold på intensivavdelinger i mars og april, måtte Lovisenberg avlyse all planlagt kirurgi og omdirigere ressurser.

– Sykehuset ble preget av det høye beredskapsnivået, og den store usikkerheten vi opplevde om videre utvikling, påvirket også psykisk helsevern. I ettertid ser vi at noen avdelinger kunne ha opprettholdt et høyere aktivitetsnivå, sier Holman.

Når video ikke er «godt nok»

Både Lovisenberg og de andre helseforetakene understreker at de nokså raskt fikk vridd aktiviteten i avdelingene over på telefon og video.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus forteller at de tidlig gjorde en vurdering av når det ikke var «godt nok» med videokonsultasjon eller telefon.

Dette gjaldt barn og unge med forhøyet selvmordsfare, svak familiefungering, psykoselidelser, alvorlig undervekt og barn man mistenkte hadde opplevd rus, vold eller seksuelle overgrep. Disse barna ble prioritert for fysisk oppmøte ute i friluft eller i avdelingen, skriver sykehuset.

LEDER: Jill Arild (58) er landsleder for Mental Helse. Foto: VG / VG

Mental Helse: Ikke sett konsekvensene

Landsleder Jill Arild (58) i Mental Helse mener vi ennå ikke har sett alle konsekvensene av nedstengingen.

– Mange mennesker som allerede hadde det vanskelig, mistet den hjelpen som gjorde at de i hvert fall hadde noenlunde kvalitet i livene sine, sier hun.

– Over natta ble psykologen erstattet av en telefonsamtale. Innskrevne pasienter ble skrevet ut flere steder, uten å være ferdig behandlet. Og dagtilbudene var stengt i måneder for folk som ofte mangler nettverk og tilhørighet til en arbeidsplass, sier Arild.

Lengre opphold på akuttenhet

Helseminister Bent Høie erkjenner at pandemien byr på mange ekstra utfordringer for mennesker som allerede har en psykisk lidelse.

– Tjenesten ble bedt om å opprettholde hjelpetilbudene så langt det lar seg gjøre innenfor smittevernreglene, skriver Høie.

– Mange med en psykisk lidelse eller ruslidelse har lite nettverk rundt seg, og er svært sårbare for endringer i tjenestetilbud og hverdagsliv. Derfor har det vært viktig for oss at lavterskeltilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser så langt det er mulig opprettholdes.

Høie viser til fire tiltak regjeringen har gjort for å sikre tilbudet til disse gruppene:

** Kommunene fikk 50 millioner ekstra for å sikre lavterskeltilbud til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet.

** Frivillige og ideelle virksomheter på feltet fikk 40 millioner ekstra.

** Regjeringens tiltakspakke på 158 millioner rettet mot sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon.

** Helsedirektoratet fikk i høst oppdrag om å sikre at hensynet til ulike utsatte grupper ivaretas ved en eventuell ny nedstengning.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde kors sin nettside for ungdom heter Kors på halsen og kan som er nås på 800 333 21. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.