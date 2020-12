NISSELUER: De ansatte ved kirurgisk sengepost ved Volda sjukehus poserer med årets julegave fra Helse Møre og Romsdal. Foto: Helse Møre og Romsdal

Dette er coronaheltenes julegaver

Noen har nok vært snillere enn andre, for det varierer veldig hva sykehusansatte og helsebyråkratene får av julenissen etter ekstraordinær innsats i et pandemiår.

Det er i helsesektoren som i alle andre familier: Noen får gjevere gaver enn andre.

Hos Folkehelseinstituttet og ved St. Olavs hospital i Trøndelag får de ansatte et gavekort på 1000 kroner, mens de sykehusansatte i Møre og Romsdal og Østfold står med luen i hånden.

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier julenissen at det er forbudt å gi gaver til de ansatte.

VG har kartlagt hva alle helseforetakene i Norge gir i julegave til sine ansatte i år. Vi har også funnet ut hva de ansatte i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet får.

Se hele oversikten over gavedrysset i bunnen av artikkelen.

TØFFE TAK: De ansatte ved intensivavdelingen på Rikshospitalet har jobbet hardt under pandemien. Foto: Jil Yngland, NTB

For noen er det tomt under treet.

Sykehuset Innlandet og Helse Nord-Trøndelag skriver at de ikke har noen tradisjon for å gi de ansatte julegaver.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sier at det er mot deres regelverk:

– UNNs etiske regelverk sier at arbeidsgiver ikke kan gi gaver til ansatte, ettersom vi er en offentlig bedrift som forvalter skattebetalernes penger. De ansatte har gjort en fantastisk innsatsen under pandemien. Dette prøver UNN-ledelsen å uttrykke så ofte som mulig, opplyser sykehuset i en e-post til VG.

INGEN JULEGAVE: Smitteteam fra UNN og Tromsø kommune i innsats under utbruddet på Hurtigruten i august. Sykehuset sier det er mot reglene å gi de ansatte julegave. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

Akershus universitetssykehus (Ahus) «prioriterer ikke å bruke offentlige midler til sykehusdrift til julegaver til ansatte», men de sykehusansatte får likevel en godbit til jul:

– Vi pleier i normalår å servere julegrøt til alle ansatte og har flere arrangementer for ansatte og deres familier, som julekonsert og juletrefest. Julegrøt er i år erstattet med en smittevernforsvarlig innpakket lunsjtallerken, skriver HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus.

Helse Bergen vil ikke oppgi hva de ansatte får.

– Haukeland-julenissen røper ingenting før jul, men ring på etter jul så skal du få fasiten, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Abrahamsen.

Helse Stavanger ga ikke julegave til sin ansatte, men Helse Vest har gitt alle de ansatte i helseregionen et kunstjulekort av Pøbel. Der hadde kunstneren lurt inn en videohilsen via QR-kode med en hyllest til de sykehusansatte og kritikk av underbemanning ved sykehusene, skriver NRK.

KUNSTHILSEN: De ansatte i Helse Vest fikk et spesialdesignet julekort med kunst av Pøbel. Foto: Helse Vest/Pøbel

I tillegg har Helse Vest gitt sine egne 70 ansatte to stålboller av liten størrelse.

For å kunne gjøre den enkelte gave litt gjevere, har Helse Fonna i år valgt å bruke julegavebudsjettet til å lage et julelotteri for alle ansatte med blant annet 50 gavekort på 2000 kroner i premiere.

På Sørlandet sykehus lar ledelsen det være opp til seksjonssjefene å finne gaver for de 70 kronene de har i budsjett pr. ansatt. Det samme gjør de på Sunnaas sykehus, men der er summen mellom 100–150 kroner per ansatt.

Sunnaas har også laget en digital julekalender med premier som erstatning for avlyst julebord.

Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst gir sine ansatte en litterær opplevelse etter eget valg i form av et gavekort på 300 kroner i en bokhandel.

Det har tidligere vakt en viss oppsikt at de ansatte ved Sykehuset Telemark etter flere år uten julegave i år fikk en paraply.

Helgelandssykehuset har heller ikke tradisjon for julegaver, men de ansatte får en hilsen fra administrerende direktør i form av en refleks, en bøff og en nøkkelkortholder.

IKKE JULEGAVE: Helgelandssykehuset har ikke tradisjon for å gi julegaver til de ansatte, men de får denne hilsenen fra sykehusdirektøren. Foto: Helgelandssykehuset

De ansatte ved Sykehuset Østfold og i Helse Møre og Romsdal kan holde ørene varme gjennom coronavinteren med en lue med sykehuslogo.

– Det er en kvalitetsullue fra den lokale merkevaren Devold. Det har ikke vært tradisjon for å gi julegave til ansatte i helseforetaket, så dette er første gang, skriver kommunikasjonsrådgiver Hege Hegle ved Helse Møre og Romsdal.

Ved Sykehuset i Vestfold får de ansatte et glass fra Hadeland Glassverk, en tradisjon i mange år.

SKÅL: De ansatte ved Sykehuset i Vestfold får et glass fra Hadeland Glassverk. Foto: Sykehuset i Vestfold

Helse Nord gir ikke gaver til ansatte, men har gitt gaver til veldedige organisasjoner i flere år. I år får Røde Kors’ besøkstjeneste 30.000 kroner.

Nordlandssykehuset gir gaver annethvert år til ansatte og veldedig organisasjoner. I år knaller de til med 100.000 kroner til Leger uten grenser.

Finnmarkssykehuset har gitt sine ansatte et handlenett i tøy og et sett refleksseler, «slik at de blir godt synlige når de er ute og går i mørketiden». Det følger med en hilsen fra sykehusdirektøren på norsk og samisk.

SYNLIG JULEGAVE: Finnmarkssykehuset passer på at de ansatte er synlige i mørketiden. Foto: Finnmarkssykehuset

Også i Helsedirektoratet går de for en praktisk julegave i år.

Der kan assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og de andre ansatte legge ut på juletur med en ny sporty rumpetaske.

UT PÅ TUR: Byråkratene i Helsedirektoratet har tilbrakt mange overtidstimer bak kontorpultene i år og kan unne seg en juletur med ny rumpetaske. Foto: Helsedirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de ikke pleier å gi sine ansatte julegave, men «som en gest i et ekstraordinært år får alle ansatte til jul en liten oppmerksomhet i form av kaffe og sjokolade».

UVANLIG JULEGAVE: De ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet pleier ikke å få julegave, men får det i pandemiåret. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Og selv om de vanligvis ikke pleier å få noe av julenisse Bent Høie, så er det mulig at helsebyråkratene kikker litt misunnelig bort på de ansatte ved sykehusene i Vestre Viken. De får nemlig en mye større gourmet-pose, og kan kose seg med julekaffe, bringebærdrops, mokkabønner og lakris, i tillegg til salt, biffkrydder og fiskekrydder.

NAM-NAM: De ansatte ved sykehusene i Vestre Viken kan kose seg med julekaffe, bringebærdrops og mokkabønner. Foto: Vestre Viken

Årets julegavevinnere i den offentlige helsesektoren er de ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) og ved St. Olavs hospital.

De sykehusansatte i Trøndelag får et gavekort på 1000 kroner hver fra Midtbygruppen i Trondheim.

– Det er ingen tradisjon for å gi julegaver i offentlige sykehus, men dette har vært et helt spesielt år. De ansatte har gjort en imponerende innsats gjennom hele pandemien, og det kjennes helt riktig å gi en ekstraordinær påskjønnelse dette året. I år har ansatte i liten grad kunnet reise på kurs eller ta videreutdanning og dermed ikke fått noe faglig påfyll. Dette har gitt oss et økonomisk handlingsrom til å gi litt påfyll på en annen måte, skriver sykehusdirektør Grethe Aasved i en e-post til VG.

Sykehuset påpeker også at gaven støtter det lokale næringslivet under pandemien.

TAKKER ALLE: Direktør for FHI, Camilla Stoltenberg, takker alle ansatte og deres familier i sin julehilsen. Foto: Folkehelseinstituttet

I gavekortet på 1000 kroner til de ansatte ved FHI står det:

«2020 er et spesielt år, med uvanlige arbeidsforhold og ekstraordinær arbeidsinnsats. På grunn av smittesituasjonen vil det ikke bli julearrangementer for avdelinger og områder. I år får derfor alle medarbeiderne en hilsen og et gavekort som takk for innsatsen.»

Direktør Camilla Stoltenberg har også skrevet et julekort til de ansatte hvor hun takker dem og familiene deres for innsatsen i pandemiåret.

– Jeg vet at dere er mange som fortjener en del av den takken: Det er du som har en mamma eller pappa som jobber på Folkehelseinstituttet – og som savner at dere har mer tid sammen og skulle ønske at det ikke alltid er så mange møter og telefoner fra jobben, skriver Stoltenberg.

Direktøren skriver også at de kommer til å jobbe hardt med coronapandemien en god stund fremover, og at det vil bli slitsomt for mange.

– Den innsatsen vi gjør nå er for at alle skal kunne være sammen igjen uten å være redde for å bli smittet eller for å smitte andre.

Statsministerens kontor opplyser at Erna Solberg ikke har gitt julegaver til helse- og omsorgsminister Bent Høie, eller de andre ministrene i regjeringen, men at hun har skrevet personlige julekort til dem.

PS. VG sluttet å gi julegaver til de ansatte i 2016, men har i år gitt sine ansatte en gourmet-boks med greske delikatesser til en verdi på ca. 375 kroner. VG gir gjennom kåringen av «Årets navn» også 50.000 kroner til en veldedig organisasjon. I år bestemte «Årets navn» Espen Rostrup Nakstad at pengene skal gå til Leger uten grenser.

Helse Førde har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.