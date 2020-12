DOBLET INNTEKTEN: Treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Pengene ruller inn for «Funkygine»: Mer enn doblet inntekten

Trenings- og TV-profilen Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand kan le hele veien til banken. For andre år på rad har hun mer enn doblet inntekten sin.

I 2019 tjente hun i overkant av 4,2 millioner kroner, melder lokalavisen MittJessheim, som har fått ut tallene før skattelistene offentliggjøres tirsdag

Det innebærer en økning på 211 prosent sammenlignet med 2018. Også fra 2017 til 2018 doblet hun inntekten sin, fra 443.197 kroner til 1.354.850 kroner.

Inntektsveksten skjer i et år der influenseren har gitt ut flere bøker, både om trening og matlaging. 2019 var også året da TV-serien «Funkyfam» begynte å rulle på norske TV-skjermer.

I tillegg har hun holdt flere typer arrangementer, deriblant «Funkygine challenge 2019», der 1500 personer deltok.

Pengene ruller også inn fra sosiale medier. «Funkygine» har vel 620.000 følgere på Instagram.

– Blir annerledes nå

Omsetningen har trolig ikke økt like mye i år, ettersom coronapandemien blant annet har satt en stopper for det planlagte arrangementet «Funkygine Challenge 2020», i tillegg til flere treningsreiser.

– 2020 så ut til å bli en forlengelse av 2019, før coronaviruset kom. Men alt blir annerledes nå, sa treningsprofilen til VG i begynnelsen av mai.

Bakgrunnen for intervjuet var at 2019 ble et toppår for influenserens firma, Nordic Lifestyle, som endte med en omsetning på 7,4 millioner kroner i 2019.

I intervjuet opplyste hun at hun tok ut 1,5 millioner kroner i lønn fra selskapet i fjor.

– Jeg har jobbet mer enn noen gang i 2019 og er veldig fornøyd med resultatet. Det er et resultat av hard jobbing og et godt teamwork med mitt management. Jeg føler at min merkevare har blitt tydeligere og når ut til et enda bredere publikum, sa Vasstrand.

Publisert: 07.12.20 kl. 22:31

