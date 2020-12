PARADOKS: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener det er rart at Frp på den ene siden vil legge til rette for julegudstjenester, og på den andre siden vil kutte støtten til Den norske kirke med 220 millioner. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

KrF og Frp i kirkebenkstrid: − Et dusteforbud

Fremskrittspartiet mener Kristelig Folkeparti forsvarer en politikk som hindrer folk fra å forkynne guds ord ved ikke å likestille stoler og kirkebenker. – Henger ikke på greip, svarer KrF-lederen.

– Det er jo bare et paradoks at om de hadde fått gjennomslag for sin politikk, så hadde det ikke vært noe støtte til kirken, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG.

Tidligere i desember la Fremskrittspartiet (Frp) frem et forslag om å likestille kirkebenker med stoler slik at flere kan få plass i landets kirker under julegudstjenester.

I kirker med fastmonterte seter kan 200 personer delta ifølge de nasjonale retningslinjene for smittevern. I kirker med benker kan derimot bare 50 personer delta, siden kirkebenker ikke faller inn under kategorien «fastmonterte seter». Det mener Frp er uforholdsmessig.

– Jeg synes det er spesielt at KrF fastholder det tiltaket som i hovedsak går utover kirkene og vanlige folk som ønsker å delta på julegudstjeneste i år fordi sitteplassene i kirken er benker og ikke stoler, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG.

På Frps egne nettsider siteres Bruun-Gundersen på at KrF med dette forsvarer «en politikk som stopper forkynnelse av guds ord i julehøytiden».

Ropstad mener det er spesielt at denne kritikken kommer fra Frp som har som utgangspunkt at de vil kutte støtten til Den norske kirke. Han sikter til Frps alternative statsbudsjett der partiet ønsker å kutte finansieringen av Den norske kirke med 220 millioner kroner.

– Vi vet at om hadde de fått gjennomslag for sin politikk, så hadde det vært veldig skrint med gudstjenester, for da hadde man ikke hatt råd til å opprettholde det tilbudet som er i dag, sier Ropstad.

– Frp mener dere forsvarer en politikk som hindrer folk fra å forkynne guds ord. Gjør dere det?

– Nei, på ingen måte. Min opplevelse er at veldig mange trossamfunn og kirken har blitt veldig flinke til å nå ut digitalt. Og så er det fullt mulig å arrangere mindre og flere gudstjenester. Jeg tror ikke Jesus forsvinner ut av jula for folk, selv om kirkegudstjenestene må organiseres annerledes i år.

UFORHOLDSMESSIG: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) mener skillet mellom fastmonterte stoler og benker ikke gir mening. Foto: Hallgeir Vågenes

– Dusteforbud

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte for Frps forslag om å likestille seter og benker, men forslaget fikk ikke flertall da Arbeiderpartiet og regjeringen stemte mot.

Bruun-Gundersen sier til VG at hverken hun eller noen andre «vanlige folk» forstår hvordan det kan være så stor forskjell på om en kirke har fastmonterte stoler eller benker.

– For Frp har forslaget om å likestille benker og stoler handlet om å fjerne et dusteforbud Kjell Ingolf Ropstad står ansvarlig for i regjering, sier hun.

– Det handler ikke om smittevern fra regjeringen sin side, det handler om å ri noen prinsipper som ikke er lette å forstå.

Hun trekker frem Trefoldighetskirken i Arendal som har 1200 benkesitteplasser. I år får de bare ta imot 50 personer per arrangement.

– Jeg mener det ikke gir noen mening. Nå er det jul, og julegudstjeneste har en høy verdi for folk og er viktig for mange familier. Hadde kirken erstattet benkene med stoler, ville de fått lov å la 200 personer deltatt på hver julegudstjeneste.

– Det virker som dere er opptatt av å ta hensyn til kristne i denne situasjonen. Hvordan gir det da mening å kutte 220 millioner i støtte til Den norske kirke?

– Jeg er helsepolitiker og er opptatt av at coronatiltakene som innføres i Norge skal ha en sterk medisinfaglig begrunnelse og være forholdsmessige. Det at regjeringen gjør et så tydelig skille mellom benk og stol, det er et eksempel på et tiltak som ikke er forholdsmessig.

– Men det kan vel være vanskeligere å sikre at folk holder avstand når de sitter på benker?

– Familier kunne sittet på hver sin benk med flere benker mellom seg i de store tradisjonelle kirkene. Frp mener at kirker som klarer å overholde øvrige smitteverntiltak, må få lov å holde julegudstjenester eller julekonsert for 200 personer.

BENKEPLASSER: Trefoldighetskirken i Arendal har 1200 sitteplasser. I år kan bare 50 av disse brukes, siden kirken har benker og ikke fastmonterte stoler. Foto: Lise Åserud

Etter råd fra helsemyndighetene

På spørsmål om hvilken forskjell det gjør at noen kirker har stoler og andre har benker, svarer Ropstad at dette er retningslinjer som er utarbeidet etter råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Utgangspunktet er at man skal kunne holde avstand. Og så er det et unntak fra regelen for disse store salene med fastmonterte stoler, som kino- og teatersaler, sier Ropstad.

– Dessverre er pandemien fortsatt aktiv, og derfor må vi redusere smitten i samfunnet gjennom færre møter. Det gjør også at det er færre som kan møtes til gudstjenester, sier Ropstad.

Ropstad legger til at han synes det likevel er fint å se at Frp er opptatt av at folks skal «få høre forkynnelsen».

– Men hvis du på den ene siden sier at vi vil hindre folk fra å forkynne Guds ord, og på den andre siden vil kutte støtten som gjør det mulig å kunne ha forkynnelsen, så henger ikke det på greip, sier KrF-lederen.

– Du kan ikke invitere alle til å komme på gudstjeneste og så ikke ha prester eller organister til å holde gudstjenesten.