BEKLAGER: Helseminister Bent Høie (H) sier unnskyld til ofrene i Varhaug-saken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Helseministeren: Egen gruppe skal gjennomgå Varhaug-saken

Helseminister Bent Høie (H) vil ettergå virksomheten til psykolog Sverre Varhaug etter VGs avsløringer. Nå henter han inn eksperter som skal gjennomgå hele saken.

Publisert: Nå nettopp

– På vegne av helsetjenesten vil jeg beklage overfor ofre og pårørende for det de har blitt utsatt for, sier Bent Høie (H) til VG.

Helseministeren reagerer sterkt på VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug som forgrep seg mot pasienter i mer enn tre tiår – uten at noen greide å stoppe ham.

Hans departement jobber nå med å sette sammen en ekstern ekspertgruppe som som skal gjennomgå Varhaug-saken etter VGs avsløringer.

EGEN GRUPPE: Varhaugs ofre og pasienter skal få komme til orde når gruppen skal gjennomgå saken, sier Høie. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vil lytte til ofrene

I tillegg skal gruppen undersøke hvordan saker om overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert de siste ti årene.

– Mandatet til gruppen er å gå gjennom både praksis og regelverket på dette området, for å se om det er behov for endringer. Det vil også ligge i deres mandat å se på Varhaug-saken, for å se om det er forhold i den som er relevant for dagens situasjon, og som fortsatt kunne skjedd i dag, sier han.

Gruppen skal bestå av jurister, helsepersonell som har erfaring fra tilsynsmyndighetene og personer med kompetanse fra påtalemyndigheten. Også Varhaugs ofre skal bli hørt i arbeidet, lover Høie.

– Gruppen vil komme med forslag til hvordan vi kan følge opp dette, og om det er noe vi kan lære Varhaug-saken i forhold til dagens praksis, sier han og legger til at arbeidsgruppen og det endelige mandatet legges frem neste uke.

ANNERLEDES: Selv om regelverket er endret etter Varhaug-saken, skal den eksterne arbeidsgruppen gjennomgå både denne og saker fra de siste ti årene, lover Høie. Målet er at det samme ikke skal skje igjen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Tar saken på største alvor

I ett år har VG har kartlagt hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter i mer enn tre tiår – og hvordan ingen klarte å stoppe ham.

Varhaug ble dømt for overgrep mot til sammen seks personer, i tre ulike rettsprosesser.

I arbeidet med Varhaug-saken har VG sporet opp ytterligere syv pasienter som slo alarm om Varhaugs terapi. Ingen av dem fikk saken sin etterforsket eller pådømt.

Nå har omfanget vokst ytterligere:

Etter publisering har enda flere personer meldt seg for VG.

Statens helsetilsyn har ikke ønsket å la seg intervjue av VG om Varhaug-saken. Etaten begrunner dette med at den er for gammel til at de kan bruke ressurser på den.

– Jeg vil benytte anledningen til å beklage for det ofrene har vært utsatt for, sier Høie og legger til:

– Så har Helsetilsynet en selvstendig rolle i denne typen saker, som de nesten må svare for selv. Regjeringen tar denne saken på største alvor og følger som sagt opp dette nå med den eksterne arbeidsgruppen.

MANIPULASJON: Systemet den gang var ikke godt nok til å beskytte pasientene mot Sverre Varhaug, mener helseminister Bent Høie. Foto: Privat

– Det er hjerteskjærende å tenke på hvor mange liv denne psykologen kan ha ødelagt. Denne historien fortjener å bli kjent, sier helse- og omsorgsministeren.

Det er utrolig at psykolog Sverre Varhaug fikk holde på så lenge, mener Høie.

– Første gang han ble dømt, var jeg en liten gutt. Siste gang han ble dømt, var jeg voksen og satt på Stortinget.

– Det er et tidsperspektiv i denne saken som er vanskelig å fatte, sier Høie.

– Skal ikke skje

I VG-podkasten Dukkemannen forteller pasienten Knut om hvordan Varhaugs manipulasjon fører til at han isolerer seg fra venner, slår opp med kjærester gjennom ti år og planlegger å ta sitt eget liv.

– Det er forferdelig. Dette skal ikke skje i norske terapirom, sier helseministeren.

– Historien gjør dypt inntrykk. Både å høre om overgrepene de ble utsatt for. Men også om de grusomme påstandene Varhaug klarte å plante i hodene deres og konsekvensene det hadde for resten av familien.

– Hva gikk galt i Varhaug-saken?

– Veldig mye. Systemet den gang var rett og slett ikke godt nok til å beskytte pasientene. Heldigvis er mye helt annerledes i dag.

Høie mener risikoen for å oppleve en ny Varhaug-sak er liten – fordi han neppe ville fått tilbake autorisasjonen etter første dom.

– Nei, i dag ville vi nok hatt et helt annet utfall på denne historien.

Les hvordan Sverre Varhaug forsvarte seg her.