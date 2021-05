Dette arkivfotoet viser Europols hovedkvarter i Haag. Foto: REMKO DE WAAL, ANP, AFP

Tysk politi har stengt enorm plattform for overgrepsmateriale som viser barn

Nettstedet «Boystown» hadde over 400.000 brukere, melder tysk politi. Fire menn er pågrepet.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Tysk politi informerte mandag at de har stengt ned plattformen «Boystown» på det mørke nettet.

I en pressemelding omtaler Europol det som en av Europas største plattformer for å dele overgrepsmateriale som viser barn. De skriver også at flere andre chattesider brukt til overgrepsmateriale på det mørke nettet er stengt som følge av aksjonen.

På plattformen «Boystown», som trolig har eksistert i nærmere to år, kunne de over 400.000 brukerne kommunisere i chatteforumer og gjennom talemeldinger.

– Blant bildene og videoene som ble delt er materiale som viser omfattende seksuelt misbruk av unge barn, opplyser påtalemyndigheten i Tyskland.

Fire pågrepet

Tysk politi pågrep tre menn som følge av omfattende raid mot sju adresser i april. Disse er mistenkt for å ha driftet og vedlikeholdt plattformen.

Det dreier seg om en mann 40 år gammel mann som bor i Paderborn, en 49 år gammel mann fra München-området og en 58 år gammel mann fra Nord-Tyskland som i en årrekke har bodd i Sør-Amerika.

Sistnevnte ble det utstedt en internasjonal arrestordre på. The Guardian skriver at denne mannen skal utleveres til Tyskland.

I tillegg er en 64 år gammel mann fra Hamburg pågrepet. Han mistenkes for å ha opprettet en bruker på plattformen i juli 2019 og for å ha publisert over 3500 innlegg på siden. Det gjør ham til en av de mest aktive brukerne.

Tror på flere pågripelser

De tre som er mistenkt for å ha driftet nettsiden har angivelig gitt omfattende rådgivning til brukerne på plattformen om hvordan de skulle unngå å bli oppdaget av politiet.

Saken er et typisk eksempel på det de ser når de går etter overgripere, skriver Europol. De beskriver overgrepssamfunnene på nett som utholdende.

Etterforskerne ser at gamle nettverk gjenopptas, at nye oppstår og at det gjøres omfattende arbeid for å organisere og administrere nettverkene.

Den tyske etterforskningen som ledet til at nettstedet nå er stengt ned, har vært del av et prosjekt som har vært koordinert av Europol. Etterforskere i Nederland, Sverige, Australia, USA og Canada.

Europol skriver at bilder og videoer som er beslaglagt kommer til å bli undersøkt av grupper som arbeider med identifisering av ofre. De varsler at flere pågripelser og redningsaksjoner kan ventes verden over som følge av informasjonen de nå har.