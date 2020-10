GLEMT: Lørdag rykket nødetatene ut etter varsel om funn av en livløs mann i en leilighet på Sinsen. Den avdøde mannen ble likevel liggende på samme sted helt til mandag. Foto: Kyrre Lien

Lot død mann ligge hjemme i tre dager

Den avdøde mannen ble bekreftet død på stedet av ambulanse lørdag. Så ble han liggende i tre dager. – Skal ikke skje, sier AMK-leder.

Lørdag 10. oktober rykket politi og ambulanse ut etter at en mann i 80-årene ble funnet død i sin leilighet på Sinsen i Oslo.

Det var en nabo som varslet utrykningsetatene om den avdøde.

Ifølge standard prosedyrer skulle den avdøde mannen bli hentet samme dag. Det skjedde ikke. Mandag ble et familiemedlem oppmerksom på at avdøde fortsatt ikke sto i dødsregisteret. Dermed ble feilen oppdaget.

Nå bekrefter leder for Legevakten, Jon Ørstavik, at den avdøde mannen ikke ble hentet før det hadde gått tre dager.

– Her har det nok skjedd en misforståelse mellom aktørene som er veldig beklagelig. Det er en kjent sak at det ofte er i overleveringen mellom flere tjenester og ledd at dette kan skje.

Mulig svikt mellom etatene

I alle tilfeller hvor det meldes om dødsfall rykker både politi og ambulanse ut, forteller Ørstavik. Dersom det ikke er mistanke om noe kriminelt, kontakter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) legevakten for videre oppfølging.

– Det vanlige er at det da kommer en lege som bekrefter og varsler dødsfallet samme dag, slik at den døde kan transporteres videre til kapellet, påpeker Ørstavik.

Han kan ennå ikke si hvor kommunikasjonen har sviktet denne gangen.

– Svikten har skjedd et sted mellom politi, legevakt og AMK.

Oslo politidistrikt bekrefter til VG at de rykket ut lørdag. Ettersom det ikke var noe grunn til å mistenke noe kriminelt, ble saken avsluttet allerede da fra politiets side.

Ukjent fenomen

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Liste Kristensen, mener saken ikke likner noe hun har hørt om før.

– Det er en trist og dårlig glipp, og det er alltid uheldig med kommunikasjonssvikt. Det må sørges for at dette ryddes opp i, påpeker Kristensen.

Ørstavik forteller at de nå arbeider med å nøste opp i hva som har skjedd, og at de prøver å finne ut om det er en personlig feil eller en rutinesvikt.

– Ettersom det er Oslo Universitetssykehus som driver ambulansetjenesten og Oslo kommune som driver legevakten, må vi samarbeide om å finne årsaken når det skjer feil og misforståelser.

– Beklagelig sak

Leder av AMK, Egil Johannesen, bekrefter at han kjenner til saken og at ambulansen var hos den avdøde på lørdag. Han bekrefter videre at det er AMK som deretter skal kontakte legevakten og at det ble også gjort her, men at det i dette tilfellet er uklart hva som ble formidlet og hvordan legevakten har oppfattet dette.

– Det er dialogen med legevakten vi er nødt til å se litt nærmere på. Vi må snakke med de som var involvert og se at alle har fulgt rutinene, forteller Johannesen.

AMK-lederen er ikke kjent med at det har vært noen liknende saker tidligere. I samarbeid med Legevakten skal de nå undersøke hvor kommunikasjonssvikten har oppstått.

– Det er selvfølgelig en veldig beklagelig sak. Det skal ikke skje.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken ble Jon Ørstavik omtalt som Jan Ørstavik. Dette ble endret 14.10.2020 klokken 23.39.

