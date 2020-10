Klikk for å aktivere kartet

Eldre kvinne mot kjøreretningen på E6 – kolliderte

Etter tolv kilometer i feil kjøreretning på E6 kolliderte kvinnen i åttiårene.

Øst politidistrikt ble nedringt etter klokken 13 av bilister som varslet om bilisten som kom i mot. Få minutter senere var ferden over.

– Bilen som kjørte i riktig retning klarte å svinge unna. Det endte med at de skrapte opp sidene, uten at det ble front mot front, sier politiets operasjonsleder Trond Lorentzen.

Han opplyser at det gikk bra med de involverte.

– Kvinnen har forklart at hun kom fra Sparkjøp Halden, sier Lorentzen.

I nærmere ti minutter kjørte hun mot trafikken før ferden endte ed Solbergtårnet rasteplass på E6, nær Skjeberg mellom Sarpsborg og svenskegrensen.

– Kvinnen er i åttiårene. Hun er fratatt førerkortet. Jeg vet ikke mer om tilstanden hennes, sier operasjonslederen i Øst politidistrikt.

Han sier at kjøringen gikk over et godt stykke med veldig trafikert vei.

– At det gikk bra, er bare flaks, sier Lorentzen.

Publisert: 13.10.20 kl. 13:43

