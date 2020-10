Seks menn er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel for å ha medvirket til innførsel av amfetamin til Tromsø. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Seks menn dømt til fengsel etter Nord-Norges største narkotikabeslag

Seks menn er i Hålogaland lagmannsrett funnet i skyldige i å ha medvirket til innføring av 87 kilo amfetamin til Tromsø fordelt på to partier i 2016 og 2017.

NTB

Nå nettopp

Blant de seks som er funnet skyldige, er to eksadvokater. Den ene ble frikjent og den andre dømt til samfunnsstraff da saken var oppe i tingretten.

Nå er den 50 år gamle eksadvokaten som var frikjent, dømt til tre års fengsel, mens den 49 år gamle advokaten som var dømt til samfunnsstraff, er dømt til to års fengsel, melder Nordlys.

Til NRK sier Jon Anders Halse, forsvareren til førstnevnte, at dommen fremstår grundig, men at resultatet er feil. Han og hans klient ser nå om det er grunnlag for å anke.

Jan Christian Kranvik, som er forsvareren til den andre eksadvokaten, sier at det også for dem er naturlig å vurdere en anke til Høyesterett.

De øvrige tiltalte i saken ble også dømt til ubetinget fengselsstraff. Blant dem var en 32-årig mann fra Tyskland som ble dømt til elleve års fengsel, en 43-årig serbisk mann som ble dømt til fengsel i ti og et halvt år, en 42-årig tysk mann som ble dømt til fengsel i syv år og ti måneder, og en 43-årig Tromsø-mann som ble dømt til fengsel i syv og et halvt år.

Fire av de involverte i saken har erkjent straffskyld eller delvis straffskyld, men den ene av eksadvokatene (50) og den 43-årige serberen har ikke erkjent straffskyld.

Publisert: 06.10.20 kl. 19:49

Mer om Krim Tromsø Amfetamin