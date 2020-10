ISOLERT: Fra hotellrommet på City Living i Trondheim er Lars på sin femte dag i isolasjon. Foto: David Engmo

Isolert på coronahotell i Trondheim: − Jeg sitter i skammens tårn

Lars (24) har corona og er isolert på hotell i Trondheim etter å ha vært på den smitterammede puben. Han har levd på brød og Rett i koppen i flere dager.

Line Fausko

David Engmo (foto)

Fra hotellrommet i fjerde etasje sender Lars (24) lengselsfulle blikk på burgersjapper og pizzarestauranter.

– Det er ganske kjedelig at jeg ikke får mat, når jeg ser rett ned på en restaurant, sier Lars over telefon fredag formiddag, mens han står ved vinduet på hotellet City Living sentrum i Trondheim.







Han ønsker ikke sitt fulle navn på trykk.

På søndag fikk han påvist covid-19 og ble sendt på isolasjonshotell i ambulanse samme kveld.

– Jeg sitter i skammens tårn og ser rett ut mot Lille London. Haha!

For det var på puben Lille London han antagelig ble smittet onsdag forrige uke. Mellom 1000 og 1500 personer er satt i karantene som følge av utbruddet. Disse har enten vært på puben i perioden 8. til 10. oktober, eller er nærkontakter til personer som har blitt smittet i utbruddet.

Lars og tre av hans venner er blant de rundt 30 som er smittet som følge av dette utbruddet.

ISOLASJONSHOTELL: På dette hotellet er Lars og flere andre coronasmittede plassert. Foto: David Engmo

– Det som er det verste, er om jeg har smittet noen som har verre sykdomsforløp. Jeg har jo satt minst 50 i karantene, antar han.

Blant annet et helt håndballag, familiemedlemmer, medstudenter på NTNU og kollegaer.

–Hva gjør du for å få timene til å gå?

– I går hadde jeg en videosamling med venner. Så ser jeg på hele Avengers-serien, det er 20 filmer, så det tar jo litt tid.

Viruset oppfører seg annerledes

Fredag kveld ble det også kjent at baren Bermuda på Solsiden i Trondheim er stengt som følge av samme smitteutbrudd.

Kommuneoverlege Tove Røsstad tror vi snakker om et virus som oppfører seg annerledes. Viruset ser ut til å smitte lettere i luften og på kontaktflater.

Lette symptomer

Lars har lette symptomer. Litt sår hals, hoste og kortpustethet.

Kommuneoverlege Tove Røsstad har tidligere sagt til VG at det virker som man med denne mutasjonen blir fortere syk, at det tar rundt to dager, i stedet for fire-fem.

– Merket du symptomene raskt?

– Jeg begynte å merke det på lørdag da jeg visste at vennen min hadde testet positivt. Så det kan være litt placebo også. Men vennen min fikk symptomer dagen etter vi var på puben, sier han.

Trondheim er nå på fjerdeplass over kommuner i Norge med mest smitte, ifølge VGs tallspesial. Oslo, Bergen og Bærum topper listen.

Mener kommunen burde skaffet mat

Lars har ingenting å utsette på smitteverntiltakene på puben. Men han er kritisk til oppfølgingen fra kommunen:

– Jeg reagerer på at andre ble bedt om å dra på hotell, men ikke jeg. Jeg måtte selv ringe og spørre om dette var aktuelt for meg.

Han reagerer også på at de ikke får levert mat til hotellet, der han har vært i snart en uke. Lars har vært i kontakt med kommunen om det, og forteller at han fikk beskjed om å skaffe seg mat selv.

– Vi kan jo ikke gå ut, men på rommet har jeg ikke mer enn et kjøleskap og en vannkoker. Det er ganske deprimerende at de får mat på noen karantenehoteller i Oslo, mens vi får beskjed om å klare oss selv.

Lei av Rett i koppen

Han har et halvt brød, noe pålegg, en pakke nudler og Rett i koppen igjen.

fullskjerm neste PROVIANT: Paracet, håndsprit, brød og Rett i koppen holder liv i Lars.

– Jeg er ganske lei av brødmat og Rett i koppen nå.

Han har heldigvis familiemedlemmer som har kommet med mat. Da går de inn på hotellet, setter maten i heisen og trykke på knappen til fjerde etasje.

– Jeg er heldig som har familie i nærheten. Men det er noen som ikke har blitt kjent med noen på grunn av corona og digital undervisning. De har ikke nettverk eller noen som kan hjelpe dem.

Og på et studentbudsjett er det ikke bare å bestille matlevering for flere hundre kroner.

Kommunen: En misforståelse

VG har spurt kommunen om de får mat på hotellet. Da svarer de at det må ha skjedd en del misforståelser:

– Vedkommende skal få tre måltider fra hotellet: frokost, lunsj og middag. Dette betales av Trondheim kommune. Ifølge hotellet har de forsøkt å få kontakt med ham tidligere i uken. Får han fortsatt ikke mat, så må han ringe resepsjonen, skriver helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune til VG.

– Det var dessverre noen uklarheter en periode med tanke på hvem som skulle betale, men det klargjorde jeg torsdag morgen. For å si det helt klart: Kommunen betaler for tre måltider, skriver han videre.

– Har denne misforståelsen rundt betaling ført til at de ikke fikk mat før i dag?

– Det vet jeg ikke. Hotellet har forsøkt å kontakte ham tidligere i uken, svarer han.

Da VG ringer opp Lars igjen fredag kveld, har han nettopp fått sin første matlevering på døra, og er godt i gang med måltidet:

– Det er spareribs! Jeg har til og med fått ukemeny. I morgen blir det full English breakfast, pepperstek til middag. På søndag burger til lunsj og pizza til middag. Nå kan jeg nesten bli her noen dager ekstra.

Men at noen har prøvd å ringe ham tidligere i uken, får han ikke til å stemme:

– Jeg har ikke blitt kontaktet av noen om det. De må gjerne sende meg loggen på når de prøvde å kontakte meg. Men det er bra at de omsider tar ansvar, det er virkelig på tide.

Kom en ny smittet på hotellet

Lars har ikke helt oversikt over hvor mange som bor på hotellet. Men han kjenner to av de andre, og vet at det er flere han ikke har møtt.

– Nå kommer det noen til, utbryter han.

SYKEBIL: En ny, antagelig smittet, kommer på hotellet med sykebil. Foto: David Engmo

Det ruller opp en sykebil, og ut kommer det en som antageligvis skal inn i isolasjon.

– De har på seg maske, og hansker. Det ser ut som han er eldre enn en student.

– Hva tenker du når du ser nye komme?

– De som kommer nå er egentlig ganske heldige, de vet ikke hvordan livet var med brødmat og Rett i koppen.

Publisert: 17.10.20 kl. 11:52 Oppdatert: 17.10.20 kl. 12:02

