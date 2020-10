VIL STUDERE STUDIEN: Ass. sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker vil sette seg nærmere inn i forskningen om kjønnsbalanse i politiet, men vil ikke sette i verk etterforskning av påstandene om seksuelle handlinger mellom instruktører og politistudenter foreløpig. Foto: Frode Hansen, VG

Spesialenheten: Etterforsker foreløpig ikke sex mellom politistudenter og instruktører

Petter Eide (SV) mener Spesialenheten for politisaker må etterforske seksuelle relasjoner mellom politistudenter og instruktører på Politihøgskolen. – Så langt ikke grunnlag for det, svarer Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Nå nettopp

Oppslagene om «knulle-torsdag» og seksuelle handlinger mellom instruktører og politistudenter på den faste B3-leiren for tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen, har skapt sterke reaksjoner.

Spesielt politidirektør Benedicte Bjørnlands pressemelding om instruktørers misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser, reagerer stortingsrepresentant Petter Eide (SV) på.







STORTINGSREPRESENTANT: Petter Eide (SV) fotografert i stortingssalen. Han sitter i Stortingets justiskomité. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette må være en sak som er egnet for Spesialenheten for politisaker, ettersom det er mistanke om ulovligheter. Hvis det har vært karrierefremmende for studenter å ha seksuelle relasjoner med instruktører på Politihøgskolen, slik man kan få inntrykk av, da er dette ulovlig og må etterforskes, sier Eide til VG.

«Knulletorsdag»

Bakgrunnen for reaksjonen er politidirektørens formidling av samtaler hun har hatt med to forskere som blant annet ser på kjønnsbalansen i politiet.

les også Politiutdanningen i USA og Norge: – Kan vanskelig sammenlignes

Der fikk politidirektør Bjørnland høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir og om instruktører som var beordret til undervisning i leir som skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter.

– Det er asymmetri i maktforholdet. Hvis den skjevheten i maktforholdet utnyttes vil jeg si at studentene er i en særlig sårbar posisjon, sa Bjørnland til fagbladet Politiforum tirsdag kveld.

Spesialenheten for politisaker Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005.

Har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten er ikke en del av politiet.

Det er en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten. (Kilde: Spesialenheten for politisaker) Vis mer

– Dette tyder på uakseptable forhold i politietaten som kan bidra til å svekke tilliten til politiet. Det er jeg engstelig for, sier Petter Eide til VG.

Har du tips i saken? Send en epost til VGs journalister eller til 2200@vg.no.

REAGERTE FØRST: Benedicte Bjørnland er politidirektør og sjef for Politidirektoratet. Hun gjorde omverdenen først kjent med sexsaken i politiet med en pressemelding onsdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker opplyser til VG at enheten foreløpig ikke iverksetter etterforskning etter det som er kommet frem om seksuelle relasjoner mellom politi-instruktører og studenter på Politihøgskolen.

– Spesialenheten skal varsles ved mistanke om at en ansatt i politiet har begått straffbare handlinger i tjenesten. Mediedekningen så langt har ikke gitt grunnlag for at Spesialenheten på eget initiativ iverksetter etterforskning. Vi legger til grunn at Politidirektoratet eller andre som har fått disse opplysningene presentert, melder fra til Spesialenheten dersom det er grunnlag for det, skriver Kleppe i en sms til VG.

les også Tanja Arntsen (46) holdt foredrag for politistudenter: – Du er kanskje den første som får vite om voldtekten. Vis respekt.

Seksuell omgang ved misbruk av stilling?

Hun legger imidlertid til:

– Uavhengig av om vi mottar anmeldelser, vil vi sette oss inn i innholdet i forskningsprosjektet.

På spørsmål fra VG om det bør etterforskes om forholdene rammes av straffelovens paragraf 193, første ledd, om å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, tillitsforhold eller avhengighetsforhold, svarer Kleppe:

– Kunnskap om politiet er viktig for oss, derfor vil vi sette oss inn i forskningen. Uavhengig av hvor opplysningene kommer fra, vil det bli iverksatt etterforskning dersom det er rimelig grunn til å undersøke om det er begått straffbare tjenestehandlinger.

les også Voldtektssaker lider etter politireformen: Flere erfarne etterforskere slutter

Rektoren ved Politihøgskolen Nina Skarpenes sier til utdanningsavisen Khrono at det ikke er kommet inn et eneste varsel om saken til skolen gjennom et eget varslingssystem eller gjennom utdanningsleirenes sluttevalueringer.

– Vi har frem til nå fått noen eksempler fra et pågående forskningsarbeid. Vi vil sette oss grundig inn i rapporten fra forskerne når den er klar, og på veien dit vil vi også nå be om en ny orientering om funnene så langt. Dette er viktig for å treffe med tiltak, og om vi skal iverksette flere, skriver Skarpenes i en pressemelding torsdag.

Publisert: 16.10.20 kl. 12:19

Les også