PENSLER: Her gransker krimteknikere glasset på vinduet på en terrassedør som går inn til leiligheten til avdøde Dan Eivind Lid, som ble funnet drept i boligen lørdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet om Kristiansand-drapet: – Ingenting som så langt tyder på et politisk motiv

KRISTIANSAND (VG) Politiet mener Dan Eivind Lid (48) ble drept i leiligheten sin i Suldalen - og at de jakter en eller flere gjerningspersoner.

Det bekreftet politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Drøyt to døgn er gått siden politiet i Agder ble varslet om et mistenkelig dødsfall i en leilighet i Suldalen i Kristiansand. Ingen personer er pågrepet for drapet på den 48 år gamle mannen som ble funnet drept, Dan Eivind Lid.

Politiet har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten, og det er resultatene av disse undersøkelsene som gjør at politiet nå kan slå fast at de står overfor et drap.

– Jakter en eller flere gjerningspersoner

Rapporten har også slått fast avdødes identitet, og politiet bekrefter mandag at det var Dan Eivind Lid som er drept.

– Vi jakter en eller flere gjerningspersoner. Det er ingenting som så langt tyder på at det er et politisk motiv bak drapet, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holdes orientert på bakgrunn av avdødes politiske engasjement og vi holder alle muligheter åpne, sier Formo under pressekonferansen.

Politiadvokaten poengterer at det så langt ikke er noen som er pågrepet eller siktet i saken.

Familien til den drepte 48-åringen har fått oppnevnt Bjørge Usterud Tveito som bistandsadvokat. Han ønsker ikke å kommentere saken.

ÅSTEDET: Her jobber krimteknikere ved leiligheten til avdøde Dan Eivind Lid mandag formiddag. De har blant annet vist spesiell interesse for terrassedøren og gått over den med pensel og lys. Arbeidet er en del av sporsikringen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Funnet av nær venn

En venn av avdøde fortalte til VG søndag at det var han som fant 48-åringen livløs i leiligheten ved 13-tiden lørdag.

– Jeg gikk inn i leiligheten via terrassedøren, siden den alltid står åpen. Lid pleier kun å låse hoveddøren. Da jeg kom inn, la jeg merke til at kjøkkenet og gangen var veldig rent, sier vennen.

– Jeg fikk inntrykk av at det var vasket der.

Da han beveget seg videre inn i leiligheten, så han Lid liggende livløs på gulvet i stuen.

– Rommet var preget av at det hadde vært et basketak der. Ingen av møblene sto der de pleier. Det var ikke noe greit å finne ham, sier vennen.

Etter å ha funnet Dan Eivind Lid livløs i leiligheten, gikk han ut av boligblokken og ned til bilen for å hente mobiltelefonen sin.

– Jeg ringte til politiet. De ba meg starte livreddende førstehjelp. Jeg gikk derfor tilbake og startet med førstehjelp, men jeg visste at det ikke kom til å gå, sier han.

Han forteller at politiet kom først til stedet, så ambulanser.

– Jeg holdt på med førstehjelp helt frem til ambulansepersonellet erklærte ham død inne i leiligheten, sier vennen.

Publisert: 05.10.20 kl. 14:10 Oppdatert: 05.10.20 kl. 14:44

