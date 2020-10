Elgjegerens hund ble spist av ulv – nå blir han anmeldt av NOAH

«Jegere som jakter med hund må være oppmerksomme på risikoen

for at hunden kan bli tatt av ulv. Prøv å få oversikt over eventuell

tilstedeværelse av ulv i jaktområdet, hvis det lar seg gjøre. Man kan

ringe inn jaktområdet og se etter spor langs veier, men dette krever

gode sporingsforhold. Hvis det er radiomerkede ulver i terrenget, kan

man også ringe ulvetelefonen for å få oversikt over hvor ulvene sist

befant seg. Men det sikreste er å ikke jakte med hund eller å jakte

med båndhund i ulverevir.»

Kilde: Å leve med ulv