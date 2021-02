Les dagens VG her!

Har det kommet noen ekstra kilo snikende de siste årene? Det kan faktisk være bra for deg.

Mennesker som legger på seg litt ekstra i voksen alder lever lenger enn de som forblir i sunn form gjennom hele livet, ifølge en ny amerikansk studie. Les saken her!

Av Espen Sjølingstad Hoen

Publisert: Nå nettopp

En hel verden rystes av videoen som lekkes fra politiets razzia under ski-VM i Seefeld for to år siden. Hjemmefavoritten Max Hauke er tatt på fersken, bare timer før start. Nå snakker han ut i VG om «skammens dag» og livet etterpå.

I det stille jobber nå et stort team med å følge sporene som ble oversett på 90-tallet. Med nye metoder foregår en hemmelig jakt på Birgitte Tengs’ drapsmann. Kanskje kan en banebrytende DNA-metode løse mysteriet.

En lørdag ettermiddag i midten av januar sitter Kjell Thon (47) med mobilen i hånden. Han har solgt bilen for å betale husleien, men tre dager før trygdeutbetalingen er han nok en gang tom for penger. Fortvilet må han be en venn om å få låne 1000 kroner slik at han får kjøpt det han trenger av mat til seg selv og datteren Alise (7). Etter at han har vært på butikken, står det 186 kroner igjen på kontoen.

Klokken er 17.30, det er en halv time til Norsk tippings innleveringsfrist. Kjell åpner Lotto-appen på mobilen.

«Det er sånne dager man vinner», mumler han for seg selv.

