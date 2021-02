Listhaug vil overta etter Jensen: Lover et spissere Frp

STORTINGET (VG) Sylvi Listhaug varsler kamp for en ny klimapolitikk, kamp mot avgifter og for de eldre og syke, dersom hun blir Frp-leder.

– Jeg er veldig ydmyk på at Siv har pekt på meg som arvtaker. Sammen med mannen min Espen har jeg besluttet å takke ja til å bli leder i Frp, hvis partiet og landsmøtet ønsker det, sier Sylvi Listhaug.

Torsdag leverte Siv Jensen sjokknyheten om sin egen avgang fra ledervervet i Fremskrittspartiet. Samtidig pekte hun på nåværende nestleder Sylvi Listhaug som ny partileder etter landsmøtet i mai.

– Vi skal rendyrke vår politikk. Vi skal til kamp mot ferjeprisene som er gått til himmels. Vi skal ha færre asylmottak og flere sykehjemsplasser. Det blir en krevende reise, men jeg er motivert, sier Listhaug på en pressekonferanse.

– Takk, Siv! Dine sko blir ikke lett å fylle. Men jeg må finne vei. Jeg blir ingen Carl og ingen Siv. Jeg må finne min vei, hvis partiet ønsker det, fortsetter hun.

VIL BLI LEDER: Da Siv Jensen fortalte at hun går av som partileder, sa hun at etterfølgeren bør bli Sylvi Listhaug. Foto: Fredrik Solstad

Vil ha med Solvik Olsen

Jensen pekte også på Ketil Solvik-Olsen som ny nestleder.

– Jeg er takknemlig for at Siv har vist meg sin tillit og har nevnt meg som nestleder. Hvis partiet ønsker det, sier jeg ja, sier han på pressekonferansen.

Listhaug sier hun ønsker Solvik-Olsen som nestleder:

– Frp har alltid vært et parti som favner ulike synspunkt, personer med forskjellige bakgrunner. Det skal vi fortsette å være. Derfor mener jeg det vil være en stor styrke å få med Ketil som første nestleder, sier Listhaug.

– Han er faglig sterk, pragmatisk og løsningsorientert. Jeg tror vi kommer til å utfylle hverandre på en god måte, hvis partiet ønsker det, fortsetter hun.

– Med hjerte for vanlige folk

Nå varsler Listhaug kamp for en ny klimapolitikk, kamp mot avgifter og de eldre og syke, dersom hun blir Frp-leder.

– Vi skal være det blå partiet med hjerte for vanlige folk, de som sitter nederst på bordet. Nå skal Frps helse- og sosialpolitikk frem i lyset, som vi husker det, sier Listhaug og fortsetter:

– Vi skal fortsatt satse på oljen, som har gitt og fortsatt vil gi Norge store muligheter fremover. Det sikrer økonomisk vekst som lar oss ha en god og trygg velferdsmodell også i fremtiden.

PEKES PÅ: Siv Jensen mener Sylvi Listhaug bør bli ny Frp-leder, og Ketil Solvik-Olsen ny nestleder. Foto: Fredrik Solstad

– Trist

– Jeg ble svært overrasket og trist da Siv kom til meg og fortalte at hun ikke ønsket gjenvalg på Stortinget og fortsette som partileder, sier Listhaug.

– Det blir rart og vemodig for partiet. Samtidig kjenner jeg Siv så godt at jeg vet ta det er en gjennomtenkt beslutning og riktig for henne, selv om vi gjerne skulle sett at hun fortsatte.

Solvik-Olsen takker Jensen for jobben hun har gjort.

– Jeg vil si takk for alt hun har forsaket og ofret i de årene hun har vært partileder og stortingsrepresentant. Jeg vet det ikke har vært enkelt, og at hun har gått glipp av mye på det familiære planet, sier han.

– Sylvi er den beste

Flere partimedlemmer har uttrykt støtte til Listhaug som lederkandidat.

Frp-nestor og partiformann gjennom 28 år, Carl I. Hagen, har uttrykt at han håper det blir nettopp Listhaug som tar over etter Jensen.

– Sylvi er den beste til å styre Frp-skuta videre. Jeg har ment det i noen år og står også på det nå, sier Hagen til VG.

Ifølge fylkesleder i Rogaland, Svein Erik Indbjo, står den neste lederkandidaten overfor en tøff utfordring.

Men mens Siv Jensen i 2006 overtok et parti som lå rundt 30 prosent på meningsmålingene, klatrer Listhaug til topps i et parti som bare har støtte fra 8,7 prosent av velgerne, ifølge VGs februarmåling.

– Hennes prosjekt bør være å bygge Fremskrittspartiet til et stort parti igjen, med 20 prosent oppslutning, sa Indbjo til VG torsdag.