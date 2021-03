BLE ALDRI BYTTET: Et underdimensjonert rør ved golfbanen på Ask burde byttes ut, ifølge en rapport fra 2009. Men kommunen hadde ikke hjemmel til å kreve nye tiltak på eksisterende bebyggelse, og dermed ble røret aldri erstattet. Foto: Asplan Viaks rapport om overvannshåndtering

Var hindret fra å kreve nye tiltak ved skredområdet – nå kan loven endres: − Har gått usedvanlig tregt

I 2009 kunne ikke Gjerdrum kommune kreve nye sikringstiltak ved eksisterende bebyggelse på nå skredrammede Ask. Tolv år senere behandles et lovforslag som ville ha gitt kommunen mulighet til å stille krav.

En rapport fra 2009 advarte mot erosjonsproblemer på tettstedet Ask i Gjerdrum. Erosjon er en prosess der materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes, ved hjelp av for eksempel vann.

Rapporten foreslo tiltak for å bedre overvannshåndteringen, men kommunens hender var bundet av plan- og bygningsloven. De kunne ikke kreve at det ble utført nye sikringstiltak, hverken på golfbanen eller boligfeltet Nystulia B9, som ble rammet av kvikkleireskredet 30. desember i fjor.

Det er nemlig grunneier som har ansvar for å gjennomføre tiltak på egen eiendom. Når et byggeprosjekt er ferdig regulert, kan ikke kommunen uten videre stille krav til nye tiltak.

Et lovforslag som nå behandles av Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil kunne endre på dette, blant annet ved å:

Gi kommunene adgang til å stille krav til håndteringen av overvann

Gi kommunene adgang til å pålegge huseiere å gjøre forebyggende tiltak i eksisterende bebyggelse

– Behovet for nye regler om overvannshåndtering har vært tydelig de siste 15 årene, men arbeidet med lovendringer har gått usedvanlig tregt. Antagelig fordi feltet er så komplisert, både fysisk og juridisk, sier dosent ved Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Steinar Taubøll.

Han har naturskader og erstatningsrett som spesialområde.

SKREDOMRÅDET: Deler av Nystulia B9 ble revet med av kvikkleireskredet i fjor. Foto: Tore Kristiansen

En kombinasjon av klimaendringer, med større nedbørsmengder, og mange år med utbygginger på Ask har ført til økt avrenning i bekkene rundt skredområdet.

Geologiprofessor Johan Petter Nystuen har tidligere sagt til VG at han tror nøkkelen til å forstå hva som utløste kvikkleireskredet ligger i nettopp bekkene.

– Det er nok ikke mange som har tenkt på sammenhengen mellom overvannshåndtering i boligområder og kvikkleireskred. Det er et eksempel på kompleksiteten man står overfor. Når man ser den dramatiske utviklingen i klimaet burde det for lengst vært satt inn større ressurser på å lage et klimatilpasset regelverk, sier Taubøll.

Hva som utløste skredet er fortsatt et ubesvart spørsmål. Det pågår både en politietterforskning og en gransking ledet av en ekspertgruppe, som har fått frist til august på å finne årsaken.

DOSENT: Steinar Taubøll ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Privat

– Kravene vil øke sikkerheten

Taubøll bekrefter at kommunene frem til nå har hatt et ganske svakt lovgrunnlag for å stille krav til overvannshåndtering, og at lovforslagene vil gi kommunen mulighet til å stille tøffe krav.

– Men de har to veldig ulike sider. Kravene vil øke sikkerheten, men også føre til store utgifter for boligeiere og utbyggere. Kommunen skal ikke betale for den økte sikkerheten, påpeker dosenten.

Han mener lovendringen kan bli særlig tøff for dem som eier lovlig oppførte bygninger, fordi de kan bli påført store kostnader – på tross av at de ikke kan bebreides for problemene.

– Etter min mening burde regningen for bedre klimatilpasning i eksisterende bebyggelse i stor grad dekkes av fellesskapet, men når det gjelder fremtidig bygging, virker det rimelig at disse ekstrakostnadene må tas av utbyggerne. De har jo mulighet til å droppe prosjektet dersom tiltakene blir for dyre, sier Taubøll.

ADVARTE OM OVERSVØMMELSER: Gjerdrum golfklubb advarte gjentatte ganger om oversvømmelser og erosjon på grunn av økt avrenningen i bekkene på Ask. Kommunen mener ansvaret ligger på grunneier, som peker tilbake på kommunen. Foto: Privat

Kommunal- og moderniseringsministeren: – Har trukket noe ut i tid

VG har stilt kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) spørsmål om plan- og bygningsloven har vært mangelfull på dette området, og hvorfor departementet ikke tidligere har fulgt opp kommunenes behov.

Han viser i et skriftlig svar til lovforslaget som ble sendt på høring i 2020, som vil sette kommunene bedre i stand til å håndtere klimautfordringene.

– Blant annet ved at de vil kunne kreve en mer hensiktsmessig og forsvarlig av overvann. Det kan for eksempel være åpne bekker, dammer og grøntområder i stedet for rør i bakken, sier Astrup.

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSMINISTER: Nikolai Astrup. Foto: Fredrik Hagen

Statsråden peker også på at Klima- og miljødepartementet parallelt sendte på høring forslag til endringer i vass- og avløpsanleggloven og forurensningsloven, om blant annet adgangen til å ta gebyrer for overvannshåndtering.

– Vi mottok en rekke høringsinnspill, og er i gang med å følge opp forslagene i departementet. Arbeidet krever kompliserte avveininger, blant annet om fordeling av byrdene ved å gjennomføre tiltak og finansiering av tiltakene. Arbeidet har derfor trukket noe ut i tid.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har det overordnede ansvaret for forebygging av flomskader og skredulykker, ønsker av hensyn til etterforskningene av skredet ikke å kommentere detaljer om hendelsesforløp eller vurderinger som er gjort tidligere.

De viser til sitt høringsinnspill til endringsforslaget, som de er positive til.

«NVE mener at dette er gode forslag til bestemmelser som klargjør og gir hjemler som kommunene har behov for i dag».