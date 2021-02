«MOBIL» TESTSTASJON: Helsefagarbeider Maiken Bakken tester innbyggerne i Nittedal for corona gjennom vinduet på Kirkeby skole. Skolen er stengt etter at det er påvist 14 smittetilfeller som Nittedal kommune mistenker dreier seg om utbrudd med en mutert variant. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Sprengt testkapasitet i Nittedal frustrerer – får hjelp fra nabokommuner

Etter utbruddet av mutert virus i Nittedal, opplever kommunen sprengt kapasitet på sine teststasjoner. – Håpløst, mener en av innbyggerne i kommunen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er veldig mange som bestiller test nå. Kapasiteten på vårt testsenter på Rotnes er sprengt, skriver Nittedal kommune på sine nettsider.

Kommunen har satt opp en mobil teststasjon ved Kirkeby skole, som ifølge dem selv skal doble testkapasiteten – fra 350 til 700 tester per dag.. Henrik Kirkeby er en av innbyggerne i kommunen som ikke fikk bestilt test før sent mandag.

– Vi har sittet i timevis for å få booket disse timene, forteller han. Han, kona og deres to barn skulle alle testes. Likevel kunne de kun bestille én time av gangen.

Særlig synes han bookingsystemet har vært for stivt. Barna fikk time etter at familien ha slitt med å bestille time søndag kveld. De to voksne ble derimot ikke booket inn før mandag kveld.

– Vi har prøvd hele dagen, men fikk ikke time før nå like før klokken 21.00. Det har vært smått frustrerende, sier Henrik Kirkeby.

– Det har vært håpløst. Testingen kunne nok vært gjort mye mer effektivt om vi kunne booket for fire personer i én bil, fremfor å kjøre flere runder. Man kunne nok testet langt flere med et mer smidig system, mener han.

Nabokommuner bistår

Ordfører Inge Solli (V) sier mandag kveld til VG at kommunen jobber med å finne løsninger på problemet med testkapasiteten.

– Nå har vi fått doblet testkapasiteten ved å åpne en ekstra teststasjon på Kirkeby. I tillegg har vi kontakt med nabokommuner for å sjekke ut om vi kan benytte oss av ledig kapasitet, sier Solli.

NITTEDAL: Ordfører Inge Solli (V) Foto: Gisle Bjørneby, Wikimedia/CC BY-SA 2.0

Kommuneoverlege Tron Hauland Torkildsen opplyser mandag kveld til Aftenposten at Nittedal får hjelp fra nabokommunene Oslo og Lørenskog.

– Oslo har nå åpnet opp for at folk fra Nittedal kan testes ved Rommen. Lørenskog har åpnet opp for at 300 personer fra Nittedal kan bli testet i løpet av uken, sier han til avisen.

Ordfører Solli sier til VG at det er opp til teststasjonene å vurdere om enkeltpersoner skal gå foran i køen – og at nærkontakter av bekreftet smittede vil prioriteres.

– Utover det har vi anmodet at de som har deltatt på fritidsaktiviteter i Hakadal bør teste seg.

Oppfordrer til massetesting

Kommunen har selv oppfordret de innbyggerne som har deltatt i fritidsaktiviteter i Hakadal, nord i kommunen, om å teste seg «så raskt som mulig».

Dette gjelder også de som har deltatt i aktiviteter utendørs på alpinanlegget i Varingskollen, presiserer kommunen.

Henrik Kirkeby og familien var blant nittedølingene som i helgen benyttet seg av anlegget i Varingskollen.

De hadde derfor allerede gått i karantene mandag, da kontrabeskjeden kom: De som skulle teste seg etter å ha deltatt i aktivitet, var unntatt fra karantenekravet inntil testresultatet kommer.

– Budskapet har vært svært uklart. Vi hadde allerede satt i gang med opplegg for hjemmeskole da den beskjeden kom, sier Kirkeby.

Nittedal er fremdeles regnet som en «Ring 2»-kommune, og de tiltakene Regjeringen har innført for dette nivået gjelder derfor også i kommunen.

– I tillegg har vi nå digital undervisning på de tre skolene i Hakadal, og fritidsaktiviteter gjennomføres ikke. Smitten er i hovedsak blant barn og unge i Hakadal, forklarer ordfører Inge Solli.

– Vil det være aktuelt å stenge ned eksempelvis idrettsanlegg? Noen vil kanskje reagere på at skoler må stenge, mens alpinanlegg får holde åpent?

– Det er vurdert, men vi har ikke funnet det det riktig å stenge idrettsanleggene. I tillegg til «Ring 2»-tiltakene, har vi innført noen tiltak rettet mot barn og unge, fordi det er der vi ser den største smittespredningen.