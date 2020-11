FHI vil ha arbeidsreisende fra Jämtland i karantene

FHI vil ikke lenger ha unntak for folk som kommer fra Jämtland til Norge for å jobbe.

For arbeidsreisende fra Sverige og Finland har hatt unntak fra kravet om karantene når de kommer til Norge. I Sverige har smitten imidlertid blitt så stor at dette unntaket akkurat nå bare gjelder for Jämtland. Men nå anbefaler FHI også at Jämtland må ryke.

Fordi smitten har steget også der.

Altså vil de ha karantene for arbeidsreisende fra Jämtland også, fra lørdag. Det fordi regionen nå har gått over en grense på 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

– Når tallet stiger over det, faller dette unntaket bort, sier FHIs Frode Forland til VG.

Det er regjeringen som tar den endelige beslutningen. Før var det unntak for arbeidsreisende fra Danmark også.

– Det har blitt tatt bort for Danmark, på grunn av mink-situasjonen, påpeker FHIs Frode Forland overfor VG.

Hva med reiser?

Det over gjelder altså folk som kommer til Norge for å jobbe, fra Sverige eller Finland. Men for deg som vil reise til utlandet på ferie, er Sverige fortsatt helrødt.

Altså må du i karantene ved hjemkomst uansett hvor i Sverige du reiser.

FHI anbefaler nå at også Södra Savolax i Finland farges rødt:

Publisert: 17.11.20 kl. 18:56

