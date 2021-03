KREVER SVAR: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) krever svar fra Erna Solberg (H). Foto: Heiko Junge

Solberg svarer Johansen: − Jeg kjente ikke til saken

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ba om svar på hva statsminister Erna Solberg (H) visste forut for Oslo-utspillet til Molde-ordfører. Slik svarer hun.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det fremstår for meg som at Statsministerens kontor arbeidet aktivt for å få inn angrepet på Oslo, i et forsøk på å svekke tilliten til den politiske ledelsen her i Oslo, hovedstaden i Norge som har vært hardest rammet av den verste krisen siden andre verdenskrig, sa Johansen til NTB mandag kveld.

Bakgrunnen for uttalelsene er den heftige debatten som har oppstått i etterkant av Molde-ordfører Torgeir Dahls Oslo-kritikk søndag morgen i VG.

Til NRK mandag ettermiddag uttalte statssekretær Peder W. Egseth at han og Dahl var i kontakt i helgen.

– Jeg snakket med Torgeir i helga da han ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i Oslo, skrev Egseth i en tekstmelding til NRK.

– Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, skrev Egseth til statskanalen.

Statssekretæren viste til at hverken partiapparatet til Høyre eller helseminister Bent Høie skal ha kjent til kontakten.

– Det er heldigvis ikke slik i Høyre at noen kan diktere hva våre politikere mener, skrev Egseth videre.

Statsminister Erna Solberg har uttalt seg kritisk til Molde-ordførerens uttalelser.

I en Facebook-oppdatering mandag skriver Solberg:

«Det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre. Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i coronadebatten. Derfor mener jeg at utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl er et unødvendig sidespor».

«UNØDVENDIG»: Mandag skriver statsminister Erna Solberg (H) at hun oppfatter Dahls kommentarer som «et unødvendig sidespor». Foto: Tore Kristiansen, VG

Raymond: – Ganske grovt

Raymond Johansen mente i etterkant av dette at Solberg måtte avklare om Egseth har handlet i forståelse med statsministeren.

– Og vil Erna Solberg beklage at Statsministerens kontor har vært så involvert i å forberede dette angrepet og bidratt til å plante det i mediene? sa byrådslederen til NTB mandag kveld.

– Jeg regner jo med at han har gjort noe mer enn å ha gitt ut et telefonnummer, men uansett fremstår det som at det arbeides aktivt fra statssekretærens side med å få dette budskapet ut. Det er vanskelig å vurdere dette på noen annen måte.

– Dette er ganske grovt og noe som bidrar til å gjøre coronapandemien til et stygt politisk spill, sa Johansen.

Erna: – Kjente ikke til saken

Til NRK mandag kveld avviser statsministeren kjennskap til kontakten mellom Egseth og Dahl.

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag. Som jeg har sagt tidligere i dag så mener jeg utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i coronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen. Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, sier Solberg via statssekretær Rune Alstadsæter og legger til:

– Jeg vet at mange over hele landet er slitne og trøtte av coronatiltak. Vi må alle bidra, men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre.

Etter at Erna Solberg første gang kalte det et «unødvendig sidespor» skrev Dahl følgende i en SMS til VG:

– Slik saken har utviklet seg er det etterlatte inntrykket er at dette er en kritikk mot befolkningen i Oslo, og det var det ikke. Og det vet VG som har opptak av intervjuet med meg. Da er det ikke noe poeng å stå i denne debatten videre. Sånn sett er jeg enig med Erna – slik dette har blitt, så fører ikke dette noe godt med seg.