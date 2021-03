BEKYMRET: Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for utviklingen i smittesituasjonen i kommunen. Foto: Frode Hansen

66 nye smittede i Drammen: − Utviklingen går i feil retning

Det blir avdekket stadig flere unge elever med få eller lite symptomer i Drammen. Nå varsler kommunen innstramninger med ny, lokal forskrift.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

49 av de 66 nye smittede er nærkontakter til allerede påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter utenlandsreise. For 12 personer er smitteveien foreløpig ukjent.

Smittevernoverlege Einar Sagberg opplyser til VG at det er snakk om en særlig økning i smitte hos et ungt miljø.

– Det er unge som har et stort kontaktnettverk og er involvert mange steder i samfunnet, forteller smittevernoverlege Det har vært miljøer hvor det har vært sammenkomster og fester i vinterferien, hvor det har vært kontakt på kryss av samlingene, forteller smittevernoverlege Einar Sagberg til VG.

Også hjemmetjenesten i kommunen er berørt, og der er foreløpig 13 brukere og én ansatt satt i karantene etter påvist smitte.

les også Festsmitteeksplosjon i Drammen: Unge nekter å si hvem de har møtt

I går var tallet 28 nye smittede, og dagens tall er det fjerde høyeste som er registrert siden pandemiens start.

Samtidig opplyser Sagberg at det foreløpig er få av de smittede som har vist tegn til alvorlig sykdom. De fleste unge har lite eller ingen symptomer.

Drammen sykehus hadde fredag 7 innlagte pasienter med corona, viser VGs oversikt.

– Vi er selvfølgelig redde for at det skal spre seg til eldre generasjoner, slik at vi ser mer sykelighet, og igjen må begrense folk sine muligheter for sosial kontakt, understreker smittevernoverlegen.

Unge, symptomfrie smitte-miljøer

Flere av smittetilfellene har blitt sport til flere av kommunens barnehager og skoler. Flere elever, barn og ansatte er i karantene, opplyser kommunen i en pressemelding.

Fredag hasteinnførte kommunen rødt nivå i alle kommunens ungdomsskoler, videregående skoler og for voksenopplæringen. De vurderer også om det skal innføres tilsvarende nivå på barneskoler og i barnehager, som foreløpig driver på gult nivå.

– Det som bekymrer meg mest er den raske spredningen i yngre, voksne miljøer med lite symptomer, men samtidig også konsekvensene av å stenge skoler, forteller kommuneoverlegen til VG.

les også 43 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn: – Gir grunn til alvorlige bekymringer

Han forteller om en utfordrende kartleggingsjobb for smittesporerne de siste dagene.

– Det har vært vanskelig å få en god oversikt over hvem som har vært sammen med hvem når. Om det er at de ikke husker helt, eller viljen til å opplyse dette, er vi litt usikre på. Det er kanskje noe av begge deler.

Smittevernoverlegen forteller at det nå jobbes mot en lokal forskrift:

– Det blir med all sannsynlighet lokale tiltak i Drammen i nær fremtid. Den er en alvorlig situasjon med så høye smittetall som vi blir nødt til å få kontroll på med en lokal forskrift, sier Sagberg videre.

– Rett til værs

Sagberg sier at kommunen har en stor jobb foran seg for å få snudd utviklingen, og mener at smitteøkningen nå går minst like raskt som den gjorde i høst.

Etter juleferien var smittevernoverlegen forberedt på at smitten ville stige i Drammen, men det gjorde den ikke. Han mener økningen etter vinterferien derfor er noe overraskende.

– Fra en periode uten intern smitte, har det kommer smitte inn og det har spredd seg i et høyt tempo, forteller Sagberg til VG.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for smitteutviklingen.

– Dagens smittetall er det fjerde høyeste vi noen gang har rapportert i Drammen kommune under pandemien. Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss, sier Monica Myrvold Berg.

Varsler nye tiltak

Tirsdag 26. februar valgte kommunen å ikke videreføre den lokale forskriften sin med smittevernstiltak. Nå bekrefter kommunen at det med all sannsynlighet blir lokale tiltak likevel:

– Når smittesituasjonen er som nå, må vi vurdere hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å stanse smittespredningen. Nå må vi avvente rådmannens forslag til forskrift, og så skal formannskapet diskutere saken og vurdere både smittevernhensyn og andre hensyn som er viktige å ivareta, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ifølge ordføreren tyder smitteutviklingen de siste dagene på at de nasjonale tiltakene ikke er tilstrekkelige for å stanse spredningen av de muterte virusvariantene.