BEKYMRET: Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for utviklingen i smittesituasjonen i kommunen. Foto: Frode Hansen

66 nye smittede i Drammen

Det er registrert 66 nye smittede i Drammen siste døgn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

49 av de 66 nye smittede er nærkontakter til allerede påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter utenlandsreise. For 12 personer er smitteveien foreløpig ukjent.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for smitteutviklingen i Drammen kommune de siste dagene.

– Denne utviklingen må vi ta på største alvor alle sammen. Dagens smittetall er det fjerde høyeste vi noen gang har rapportert i Drammen kommune under pandemien. Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier Monica Myrvold Berg.

Smitte i barnehager og skoler

Flere av smittetilfellene har blitt sport til flere av kommunens barnehager og skoler. Flere elever, barn og ansatte er i karantene, opplyser kommunen i en pressemelding.

Også hjemmetjenesten i kommunen er berørt, og der er foreløpig 13 brukere og én ansatt satt i karantene etter påvist smitte.

Ordfører understreker at selv om innbyggerne har gjort en god innsats for å holde smittetallene lave gjennom vinteren, så har de nå fått en påminnelse om at pandemien på ingen måte er over.

– Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne til å være med på ett krafttak til. Vi ser forhåpentligvis en ende på pandemien nå som vaksineringen er i gang, men vaksinene stanser ikke smittespredningen vi ser nå. Den må vi stanse selv for å unngå en situasjon som kan bli ekstremt vanskelig eller i verste fall umulig å håndtere. Derfor må hver og én av oss sørge for at alle smittevernregler og -anbefalinger følges til punkt og prikke i tiden som kommer, selv om vi nå har levd et helt år med strenge restriksjoner, sier ordføreren.