VAKSINE: Den siste uken har enkelte tilfeller av medisinske hendelser tilknyttet vaksinasjon skapt uro i flere land. Foto: Marit Hommedal

Få tilfeller av blodpropp knyttet til AstraZeneca-vaksinen i Europa

Europeiske helsemyndigheter har gått gjennom antall blodpropp-tilfeller i Europa tilknyttet AstraZeneca-vaksinen. Totalt er det registrert 30 slike tilfeller blant fem millioner vaksinerte.

Publisert: Nå nettopp

Den europeiske komiteen for legemiddelovervåkning (PRAC) undersøker tilfeller av blodpropp, såkalte «thromboembloic events», knyttet til covid-19-vaksineringen etter meldinger om ett dødsfall i Danmark.

Konklusjonen deres så langt er at det ikke er grunnlag for å si at vaksinering fører til blodpropp, og at vaksinen fra AstraZeneca er trygg.

Så langt er rapporter om blodpropp i EU ikke noe høyere enn det som er normalt i befolkningen, mener EMA. 10. mars var det registrert 30 meldinger om blodpropp tilknyttet AstraZeneca-vaksinen i EU.

– Jeg vet ikke om vaksinering med AstraZeneca-vaksinen fører til en reell økning i slike hendelser, men min forståelse er at denne vaksinen er ekstremt trygg. Konsekvensen av å stoppe vaksineringen kan bli dramatisk, sier forsker og immunolog ved Oslo universitetssykehus, Fridtjof Lund-Jacobsen, til VG.

Han får støtte av immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland:

– Det er viktig at alle alvorlige hendelser i etterkant av vaksine blir undersøkt. Men det er også risiko knyttet til å stoppe vaksineringen. Konsekvensen av det kan være at flere får corona, og da kan vi få flere corona-dødsfall, sier hun.

BØR FORTSETTE: Professor Anne Spurkland sier det er farligere å stoppe vaksinering enn å fortsette. Foto: Marius Knutsen

– Mange av dem som har dødd av corona, har også fått blodpropp og hjerneblødning. Det er viktig å minne folk om at vaksinen er bedre enn alternativet.

Lørdag ble det kjent at tre yngre helsearbeidere er innlagt med blodpropp eller hjerneblødning i Norge, kort tid etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Spurkland mener at disse tilfellene viser at myndighetene handlet rett da de besluttet å stanse vaksineringen.

– Det er en avveining som må tas, for det som er i potten her er folks tiltro til vaksinen. Hvis ikke folk vil ta vaksinen, så er det også et problem.

les også Legemiddelverket: Ber helsepersonell være oppmerksomme på symptomer

Den siste uken har ulike meldinger om enkelte dødsfall kort tid etter vaksinering skapt uro.

I Danmark stoppet helsemyndighetene bruk av AstraZeneca-vaksinen med umiddelbar virkning torsdag. Årsaken er en melding om et dødsfall som følge av blodpropp kort tid etter vaksinering.

Flere land fulgte etter, blant annet Norge og Island.

Torsdag ble det kjent at en kvinne i 30-årene døde av hjerneblødning ti dager etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp, slik som tilfellet i Danmark, uttalte FHI torsdag.

Blodpropp kan i enkelte tilfeller føre til hjerneblødning.

Det er heller ikke sikkert at dødsfallet har tilknytning til vaksinen. FHI og Legemiddelverket undersøker dette nå, blant annet ved å innhente opplysninger fra sykehuset og obduksjonen av kvinnen.

Få tilfeller skaper uro

Det er meldt om enkelte andre tilfeller i Europa og USA:

To italienske menn har dødd kort tid etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. En av disse skal ha dødd av et hjerteinfarkt, den andre av hjerneblødning. Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksineringen og dødsfallene , men italienske helsemyndigheter har stoppet bruken av et parti med AstraZeneca-vaksiner (ABV2856)

En kvinne i Bulgaria døde 15 timer etter å ha mottatt AstraZeneca-vaksinen på torsdag. Kvinnen skal ha hatt underliggende hjerteproblemer og problemer med overvekt, ifølge bulgarske myndigheter . Det undersøkes om dødsfallet har sammenheng med vaksinasjonen.

I Østerrike døde en 49 år gammel kvinne blodpropp i lungene ti dager etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Ifølge EMA er det ingen indikasjon på at dødsfallet skyldes vaksinen.

Rent statistisk er det naturlig at man opplever at personer dør av blodpropp sammenfallende i tid med vaksinering når man massevaksinerer en hel verden, sier Lund-Jacobsen.

– Hvis du vaksinerer veldig mange mennesker, så vil den vaksinerte befolkningen få de samme medisinske tilstandene som en ikke-vaksinert befolkning får. Om tilstandene som oppstår i den vaksinerte befolkningen, skyldes vaksinering, vil være veldig vanskelig å si, sier Jacobsen.

– Jo lavere frekvensen av bivirkninger blir, jo vanskeligere er det å vite om bivirkningen skyldes vaksine eller naturlige årsaker.

les også Erna Solberg: Mer redd for corona enn for vaksine

Storbritannia: Ingen uvanlige rapporter

I Storbritannia har 11 millioner mennesker fått AstraZeneca-vaksinen og man ser ingen tegn til at flere enn vanlig har fått blodpropp, ifølge britiske helsemyndigheter.

Blodpropp kan føre til hjerteinfarkt og hjerneslag. I 2018 døde til sammen 3360 personer som følge av disse tilstandene ifølge FHI, skriver Aftenposten.

Flere årsaker kan gi økt risiko for blodpropp: Røyking, livsstil, medisinske faktorer og matvaner. Også p-piller kan øke risikoen for blodpropp.

Årlig får 6000–8000 nordmenn over 20 år blodpropp. Tallene har steget de siste 20 årene, skrev forskning.no i 2017. Samtidig har antallet personer som dør av hjerteinfarkt og hjerneslag gått ned.

– Det vil alltid oppstå ulike hendelser tilknyttet vaksinering av en hel befolkning. Det vil alltid komme spørsmål, og den som er blitt syk etter vaksinering, vil selv kunne sette det i sammenheng med vaksinen, sier Jacobsen.

– Det er viktig å huske at det skjer uventede medisinske hendelser også til vanlig, med jevne mellomrom.