I RETTEN: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen og aktor Geir Evanger under tiltaltes forklaring i Oslo tingrett tidligere i uken. Hun nekter straffskyld. Foto: Esther Bjørneboe/NRK / NRK

Sakkyndig i retten: Slik rekrutterte IS kvinner

IS klarte å få et historisk høyt antall kvinner fra Vest-Europa til å tilslutte seg organisasjonen. Deres hovedoppgave var å føde barn for å bidra til å bygge terrorstaten, forklarer en av Norges mest kjente terroreksperter.

Publisert: Nå nettopp

Som rettsoppnevnt sakkyndig, har historiker Brynjar Lia fulgt den pågående rettssaken mot den norske IS-kvinnen.

Lia forklarer at Den islamske staten (IS) fikk svært mange tilreisende kvinner som del av sin organisasjon. Eksperten viser til at 52.800 fremmedkrigere ble del av IS. Av disse var rundt 6.800 kvinner, og av dem igjen var rundt tusen fra Vest-Europa.

– Dette er historisk høye tall, sier Lia i retten.

Én av dem som dro var den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen, som er tiltalt for deltagelse i terrorstaten IS, gjennom ekteskap med tre IS-krigere fra 2013–2019.

BLE NEKTET: Den tiltalte kvinnen har i retten forklart at hun ikke fikk forlate IS-området. Foto: Odin Jæger

Drevet av ideologi

Lia forklarer at forskningen er delt i synet på hvorfor kvinner sluttet seg til IS.

– Noen mener: Disse ble lurt, de var hjelpeløse kvinner, blindet av kjærlighet, og lignende. Og så er det en veldig betydelig del av litteraturen som vektlegger at kvinner reiser og slutter seg til IS på samme måte som menn, sier eksperten i retten.

– Jeg tenker det er lite fruktbart å plassere det i enten/eller. Det foregår åpenbart begge deler: Både ideologisk motiverte grunner og de som blir lurt, utdyper han.

Lia viser til at IS løftet frem hvor viktig det var å skape en ny generasjon med jihadister.

– Man snakket om at kvinner muliggjør jihad fordi de føder barn og oppdrar dem til å bli nye soldater for kalifatet, forklarer han.

ANGRER: IS-kvinnen har sagt at hun angrer på at hun dro til Syria. Foto: Odin Jæger

Forsket på kvinners rolle

Lia er historiker og professor i Midtøsten-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og var tidligere seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han regnes som en av Norges fremste terroreksperter.

I fjor ga han ut en artikkel i Nytt norsk tidsskrift som gikk gjennom forskningen på kvinnene som dro fra Europa til Syria for å slutte seg til IS. Der fokuserte han på hvordan kvinnene ble rekruttert til Kalifatet, og hva slags roller de fikk når de kom dit.

– Vi må ikke se oss blinde på forestillingen om en naiv jihadistbrud. For mange var idealisme og et brennende engasjement for å hjelpe muslimer i Syria hovedgrunner til å reise, sa Lia til Forskning.no i med forskningsartikkelen.

Nytt innblikk

Tiltalte har i retten forklart at hun ble radikalisert i Norge og dro til Syria for å gifte seg med terrorkrigeren Bastian Vasquez, men at ektemannen senere nektet henne å dra og utsatte henne for grov vold og tvang.

Brynjar Lia blir spurt av den tiltalte kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, om hva han synes om tiltaltes forklaring.

– Jeg synes ikke det er noe som skurrer veldig i det hun forteller. Det er en verden vi som forskere ikke så ofte får innsikt i, så det er ikke så lett å kontrollere, sier Lia.

– Men jeg tror man nå er nærmere offer-perspektivet, enn det som var vanlig i en tidlig fase, da man ikke ville fremstille kvinner som naive, IS-bruder, utdyper han.

PR-STUNT: Kvinner fra den såkalte Al-Khansa brigaden, som var en form for moralpoliti i Mosul og Raqqa. De sto bak brutalt intern justis, men deltok ikke i kamphandlinger. Foto: Privat/IS på Twitter

Vanskelig å bryte med IS

Terrorforskeren svarer også på om utenlandske kvinner i IS-området i Syria kunne bryte med gruppen, for eksempel ved ektefellens død.

– Jeg tror den muligheten var begrenset. IS vektla mannens rolle som overhode og verge. Kvinner kunne ikke ferdes ute, det var en type portforbud for kvinner.

Den terrortiltalte kvinnen har fortalt om flere år der hun forsøkte å planlegge en flukt til Tyrkia for å unnslippe Den islamske staten. Men det lyktes ikke før IS var omringet og nær beseiret.

Lia forklarer at i IS hadde utenlandske kvinner særlig svakt rettsvern, fordi det ofte var praktisk umulig å få hørt sin sak fremfor en shariadommer, og at de ikke hadde fedre eller brødre til å beskytte dem.

– Forsøk på flukt ble straffet. Vi vet at flere av de kvinnelige tilreisende fra Storbritannia oppga forsøket om å flykte fordi de fikk at en østerriksk jente ble drept etter å ha forsøkt å flykte, sier Lia.