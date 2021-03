KUNNSKAPENS TRE: Alle de tre partilederne i regjeringen står bak den nye reformen i videregående som kommer fredag. Her er kunnskapsminister Guri Melby (V) fotografert ved hovedinngangen til Stortinget med god avstand til Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Erna Solberg (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

Ny skolereform: Færre fellesfag på timeplanen i videregående

I regjeringens nye skole-reform skal obligatoriske fag kuttes ned til norsk, engelsk og matte i videregående skole. I tillegg kommer et nytt, fremtidsrettet fag.

Av Frank Ertesvåg

Ett av grepene kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen tar, er å slanke de obligatoriske fagene ned til tre fag.

Fremtidsfag

– Så langt har vi sagt at elevene skal ha matematikk, norsk og engelsk. I tillegg: et helt nytt fag, et fag for fremtiden. Her skal elevene lære om demokrati og likestilling og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, oppsummerer Melby.

Fra før er blant annet kroppsøving, samfunnskunnskap og andre-språk fellesfag i flere videregående-løp i tillegg til de gamle kjernefagene norsk, engelsk og matte. Nå bruker Melby hviskelæret på flere av fellesfagene.

BLANT GUTTA: Kunnskapsminister Guri Melby (V) har gjennomført mange besøk på videregående skoler siden hun ble minister. Bildet er fra et besøk på Kuben i Oslo. Til venstre: Elev Markus Hestad Værhaug. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hun er selv norsk-lektor med erfaring både som lærer og lærebokforfatter for videregående-elever. Samtidig med nedstengingen av Norge ble hun utnevnt til ny skolestatsråd 13. mars i fjor og valgt som ny Venstre-leder et halvår etter.

Ministeren er brennsikker på at det trengs en spissing av fagene i den nye videregående-reformen som skal legges frem i full bredde på fredag klokken 12.

Ikke studieklare

– Det er på høy tid. Vi har målinger som viser at tre av fem som starter på høyere utdanning ikke føler at de er godt nok forberedt på å studere. Derfor er det viktig med mer fordypning, eleven må få mer tid til å sette seg ordentlig inn i et tema og bli mer vant til krav og arbeidsmåter som de møter igjen i høyere utdanning, sier Melby til VG.

Hvordan den nye fag- og timefordelingen vil se ut, skal ikke avgjøres ennå. Ministeren vil ha en grundig og involverende prosess fremover, der hele sektoren og fagmiljøene deltar.

MATTE-FOKUS: Høyre er blant regjeringspartiene som har prioritert matematikk som et fortsatt soleklart fellesfag i videregående. På bildet er det Høyres stortingsrepresentant Turid Kristensen som demonstrerer at hun fulgte med i matte-timene. Foto: Frode Hansen, VG

– I dag er kravene til studiekompetanse i stor grad basert på at elevene skal ha vært gjennom et visst antall timer i bestemte fag. Vi mener at det ikke er et godt uttrykk for hva som kreves for å være studieforberedt. I fremtiden skal det legges enda større vekt på ferdigheter som kritisk tekning og akademisk skriving og lesing. Dette er ferdigheter som kan øves opp gjennom å fordype seg mer i fag, sier Melby.

Hun legger til at elevene i større grad enn nå bør få velge selv, basert på interesser og talent.

– For å få til dette må elevene har færre og større fag, konkluderer hun.

– Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

– Mange etterlyser privatøkonomi som et eget fag?

– Det er en del av innholdet i faget livsmestring i grunnskolen, svarer Melby.

– Synes KrF i regjering at det er greit at religion tones ned som eget fag?

– Alle partiene i regjeringen har stilt seg bak den nye innretningen. Men det blir fortsatt slik at temaer innen religion kan være noe å fordype seg i hvis elevene prioriterer det, svarer Melby.

Hennes mål er at den nye videregående-reformen blir vedtatt av Stortinget i vårsesjonen i år, at den kommer inn på statsbudsjettet for neste år, og dermed kan tre i kraft fra skolestart høsten 2022.