NYE TILTAK: Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) har innført munnbindpåbud og arrangementsforbud i Tønsberg fra onsdag. Foto: Helene Moe Slinning

Smitterekord i Vestfold-kommuner: − Dette er helt spesielt

Horten og Tønsberg er inne i sine største coronautbrudd hittil i pandemien. Det er den britiske mutanten som herjer.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

Klokken 18 i kveld skal alle kommunene i tidligere Vestfold ha møte om mulige felles tiltak.

Tønsberg kommune har smitterekord med 42 nye smittetilfeller på tre dager. Bare søndag testet 20 personer positivt.

De har fra onsdag innført munnbindpåbud på offentlige steder innendørs og fullt arrangementsforbud.

– Vi har hatt smittetrykk i perioder før også, men dette er helt spesielt. Det dreier seg om den britiske mutanten i 35 av tilfellene, og vi ser at den smitter mer aggressivt, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

les også Symptomer: Slik skiller den britiske mutanten seg fra vanlig coronavirus

Utbrudd i rusmiljøet

Ekstra utfordrende er det at utbruddet dreier seg spesielt om rusmiljøet i kommunen.

– Mange av dem er jo avhengige av å få tak i sine faste medisiner og har problemer med å holde karantenen. Det er også komplisert å drive smittesporing i dette miljøet, fordi det er vanskelig å få tak i folk på telefonen. Men vi har et godt samarbeid med helseinstansene og driver nå oppsøkende virksomhet ute. Målet er å få testet hele miljøet, sier Pedersen.

TØNSBERG: Ordføreren er bekymret for spredningen av den aggressive virusvarianten, fordi det er stor mobilitet fra Tønsberg til lignende miljøer i nabokommunene Sandefjord, Horten og Færder. Foto: Roger Neumann

Tønsberg har også et utbrudd i minoritetsmiljøet i kommunen, men håper å stanse dette ved innføring av fullt arrangementsforbud innendørs.

– Vi så en direkte konsekvens i det miljøet da regjeringen åpnet for at inntil 100 personer kunne delta på innendørs arrangementer, sier ordføreren.

– Litt urettferdig

Tønsberg er blant kommunene som mister vaksiner etter regjeringens nye vaksinestrategi.

les også Disse kommunene må gi fra seg vaksinedoser

– Akkurat i dag føles det litt urettferdig, siden vi i helgen hadde høyere smittetrykk enn Oslo. Men ellers mener jeg det er klokt med en slik forsiktig tilnærming nå som vi har kommet et stykke med å vaksinere de mest sårbare gruppene, sier Pedersen.

I Tønsberg er de ferdige med å vaksinere på sykehjemmene og har kommet ned til 78-åringene.

– Det er fortsatt mange som gjenstår og vi står i en krevende situasjon. Nye tiltak vil bli vurdert fortløpende, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Rekordutbrudd i Horten

Også nabokommunen Horten har rekordsmitte med 24 positive tester i løpet av mandag og tirsdag. Kommunen har hittil i pandemien ikke hatt mer enn fem nye smittetilfeller på én dag.

STORT UTBRUDD: – Horten har hatt 24 nye smittetilfeller på to dager, sier kommuneoverlege Niels Kirkhus. Foto: Privat

– Vi har lenge hatt kontroll, uten utbrudd med ukjente smitteveier. Men nå ser det ut til at vi har fått smitte fra nabokommuner som har spredt seg i en vennegjeng og i noen familier, sier kommuneoverlege i Horten, Niels Kirkhus.

I går testet de nesten 200 personer og fikk raskt bedre kontroll.

– Vi tror det dreier seg om den britiske mutantvarianten i de aller fleste tilfellene, og håndterer alle som det, sier kommuneoverlegen.

Men Horten venter foreløpig med de strengeste tiltakene.

– Vi vurderer det fortløpende, men tror foreløpig at det vil være tilstrekkelig med isolering og smittesporing, sier Kirkhus.

Med hittil lavt smittetrykk har Horten havnet på listen over kommunene som nedprioriteres i vaksinekøen, men ordfører Are Karlsen vil ikke protestere mot det.

OPTIMIST: – Det er ikke overraskende at også vi får et slikt utbrudd, men vi begynner å få mer kontroll og jeg tror vi skal komme oss greit gjennom det, sier ordfører i Horten Are Karlsen (Ap). Foto: Helle K. Hagen

– Denne smitten tar ikke hensyn til kommunegrenser og jeg har stor tiltro til at fagmyndighetene tar kloke vurderinger. At de mest belastede områdene prioriteres, synes jeg virker fornuftig. Det er ikke nødvendig å dramatisere for mye, for disse endringene får ikke så store utfall, sier Karlsen.

les også Erna Solberg om Oslo-bråket: Har beklaget til Raymond Johansen

Ordføreren oppfordrer nå innbyggerne sine til å unngå unødvendig farting.

– Men jeg opplever at folk er veldig flinke og tar det på alvor. Når vi snakker om disse smittetallene, er det lett å glemme at det er mennesker bak tallene. Det jeg er aller mest opptatt av nå er at det går bra med de folkene som er smittet, sier han.