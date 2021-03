KAN TAPE: Ap-leder Jonas Gahr Støre står bak et forslag om å utrede et alternativ til dagens system med abortnemnder mellom uke 12 og 18. Nå går flere tunge fylkeslag i partiet inn for å droppe Støres utredning, og heller slå fast at nemndene skrotes og grensen for fri abort utvides til uke 18. Foto: Trond Solberg

Aps fylkeslag trosser Støre: Vil utvide abortgrensen til uke 18

I 2019 kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med en sterk advarsel til eget parti mot å endre abortloven. Nå har flertallet av fylkeslagene vedtatt å avvikle abortnemndene og innføre selvbestemt abort til uke 18.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

– Dette tyder på at forslaget får flertall. Det vil være i stolt Arbeiderparti-tradisjon at vi går foran og utvider kvinnens rett til selvbestemt abort. Tida er overmoden for det, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen til VG.

Når Arbeiderpartiet samles til digitalt landsmøte 15.-17. april, blir abort en av stridssakene. Partiets programkomité er delt i spørsmålet om hva som skal gjøres med abortloven.

I dag er abort selvbestemt fram til uke 12. En begjæring om å gjennomføre en abort etter uke 12, må behandles av en nemnd bestående av to leger.

Et flertall i programkomiteen, som inkluderer partileder Jonas Gahr Støre, har gått inn for å «utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18».

Et mindretall i komiteen vil derimot gå mer radikalt til verks. Disse vil «avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker».

Mindretallet vil i tillegg «sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette».

JA TIL 18 UKER: Oslo Aps leder Frode Jacobsen og Oslo-byråd Rina Mariann Hansen er begge forkjempere for å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Foto: Trond Solberg

Stor støtte til å utvide abortgrensen

Etter at de fleste av Arbeiderpartiets fylkeslag er ferdige med vårens årsmøter, ser det ut som partiet kan bevege seg i retning av støtte til mindretallets forslag og en utvidelse av abortgrensen:

Åtte av Arbeiderpartiets 14 fylkeslag har så langt gått inn for vedtak om å avvikle abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Det inkluderer seks av partiets syv største fylkeslag, som vil ha de største delegasjonene på landsmøtet: Innlandet, Vestland, Oslo, Akershus, Vestfold og Telemark og Rogaland. Også ungdomspartiet AUF vil utvide grensen for selvbestemt abort.

Kun to fylkeslag, Nordland og Agder, har vedtak som støtter forslaget fra Støre om en utredning av nemndsystemet.

Trøndelag, Aps største fylkeslag, har ennå ikke tatt stilling til abortforslagene. Men der er fylkesleder Ingvild Kjerkol en sterk forkjemper for utvidelse av abortgrensen.

Abortvedtak i Aps fylkeslag – Fire fylkeslag i Ap har vedtak fra mars 2021 hvor de går inn for å avvikle abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18: Oslo, Akershus, Rogaland og Innlandet. – To fylkeslag, Vestfold og Telemark Ap og Møre og Romsdal Ap, vedtok å utvide abortgrensen til uke 18 i 2020. Vestland Ap har et lignende vedtak fra 2019. Fylkeslederne opplyser til VG at disse vedtakene fortsatt er gjeldende. – Buskerud Ap vedtok 16. mars at landsmøtedelegasjonen skal være fristilt i abortsaken. Samtidig gjennomførte fylkeslaget en veiledende votering for delegasjonen. I den ble det flertall for å utvide abortgrensen til uke 18. – To fylkeslag, Nordland og Agder, har vedtatt at de støtter forslaget om å utrede et alternativ til nemndsystemet. – To fylkeslag, Troms og Østfold, gjennomførte ikke voteringer om abort på sine møter. – Finnmark Ap ta stilling til abortforslaget på et møte denne helgen. – Trøndelag Ap har ikke planer om å gjøre vedtak om abortforslaget på årsmøtet 20. mars. Fylkesleder Ingvild Kjerkol opplyser til VG at kommunepartiene har sendt sine endringsforslag direkte til landsmøtet, og at fylkesstyret vil legge opp til at landsmøtedelegasjonen behandler dissensene i programmet før landsmøtet. Vis mer

OPTIMISTISK: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem sier det blir en viktig sak for AUF på landsmøtet å utvide grensen for selvbestemt abort. Foto: Janne Møller-Hansen

Har tro på gjennomslag

Fylkeslagene som har vedtatt å være for å utvide abortgrensen til uke 18, representerer nesten 200 av de 300 delegatene som vil samles på Aps landsmøte.

Samtidig er det flere av fylkeslagene som kan velge å fristille sine delegater. Dermed er det ikke gitt at forslaget om fri abort til uke 18 får flertall.

Flere av forkjemperne internt i Ap for en utvidelse av grensen for selvbestemt abort, har likevel stor tro på gjennomslag på landsmøtet:

les også Aps helsetopp: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

– Abort var en sak som skapte stort engasjement på vårt årsmøte. Det ble en ganske klar votering i favør av dissensen og 18 uker. Jeg håper at landsmøtet vil lande på å støtte dissensen, sier Rogaland Aps leder Torstein Tvedt Solberg.

– Foreløpig ser det ut som vi har mange fylkeslag som støtter å fjerne nemndene og utvide til uke 18. Det vil være historisk om Aps landsmøte går inn for det. Dette blir en viktig sak for AUF, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

– Personlig er jeg veldig for å avskaffe abortnemndene. Jeg har tro på at dette går gjennom på landsmøtet. Det er viktig at vi bygger opp et system som bygger på kvinnens integritet, selvråderett og verdighet, sier Vestland Aps leder og Bergens-ordfører Marte Mjøs Persen.

JA TIL UKE 18: Marte Mjøs Persen, leder av Vestland Ap og ordfører i Bergen, vil skrote abortnemndene. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Delegatfordeling på Aps landsmøte Det er 300 delegater på Arbeiderpartiets landsmøte 15.-17. april. Fylkeslagene får delegater basert på medlemstall de to foregående årene. Trøndelag: 37 Innlandet: 36 Vestland: 33 Oslo: 32 Akershus: 26 Vestfold og Telemark: 26 Rogaland: 18 Nordland: 18 Østfold: 15 Agder: 15 Møre og Romsdal: 12 Buskerud: 12 Troms: 11 Finnmark: 8 Svalbard:1 Vis mer

Betent sak i 2019

Også under Arbeiderpartiets landsmøte i 2019 var det strid om å skrote abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Etter en kampvotering, vedtok flertallet på landsmøtet å stå ved dagens abortlov.

Det skjedde etter at partileder Jonas Gahr Støre gikk opp på talerstolen med en sterk advarsel mot å endre abortloven. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland gikk hardt ut mot forslaget om fri abort til uke 18 før voteringen på landsmøtet.

VG har stilt spørsmål til Støre om hva han tenker om at flertallet av fylkeslagene nå har vedtatt å avskaffe nemndene og å utvide grensen til 18 uker.

I en SMS skriver han at alle fylkeslagene er enige om å styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og å reversere regjeringens endringer i abortloven.

– Så er det to ulike perspektiver når det gjelder hvordan vi best ivaretar kvinnene som ønsker abort etter uke 12; Om vi skal utrede alternativer til nemndsystemet eller fjerne nemndene og heller innføre et offentlig tilbud om samtale til de som ønsker det, skriver Støre.

Han legger til at det er opp til redaksjonskomiteen å arbeide videre med dette, og sier han er trygg på at partiet kommer til en god konklusjon.

– Er det viktig for deg at flertallsforslaget om en utredning, som du stiller deg bak, blir vedtatt?

– Det er viktig for meg at vi kommer til en god konklusjon som gir kvinner i en vanskelig situasjon trygghet og god helsehjelp, skriver Støre.

ADVARTE: Under Aps landsmøte i 2019 advarte tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mot et forslag om å endre abortloven. Foto: Trond Solberg

Får advarsler fra nord

Mona Nilsen, leder av Nordland Ap, er blant dem som advarer partiet mot å vedta å fjerne abortnemndene.

– Over 90 prosent av dem som ber om abort etter uke 12, får det. Ordningen med nemnd fungerer etter hensikten. Men som det står i flertallsforslaget kan vi se nærmere på arbeidsform og metodikk for å sikre et tilbud med lik kvalitet over hele landet, sier Nilsen til VG.

Hun legger til at en annen fordel ved en nemnd er at kvinnen slipper å stå alene i valget om abort.

SIER NEI: Kristina Hansen, leder av Finnmark Ap, vil holde på dagens grense for selvbestemt abort ved 12 uker. Foto: Vidar Ruud / NTB

Også Kristina Hansen, leder av Finnmark Ap, advarer partiet mot å utvide abortgrensen.

– Det går på etiske betraktninger rundt hvor velutviklet et barn er senere i svangerskapet, sier Hansen.

– Hvorfor tenker du at en nemnd bør ta avgjørelsen mellom uke 12 og 18 framfor kvinnen selv?

– Jeg får egentlig et problem med å svare på det. Dette handler om fri abort, og at det skal være godt faglig funderte grunner utover 12 uker. Jeg er for fri abort til 12 uker, men når det kommer til 18 uker bør det være litt vanskeligere, sier Hansen.