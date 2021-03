DØD: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde tirsdag. Her fra en pressekonferanse 5. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (53) er død

Hans-Christian Gabrielsen døde tirsdag. Han ble 53 år gammel.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde i dag, hjemme i sin bolig på Slemmestad, melder FriFagbevelse.

Jonas Gahr Støre forteller at Gabrielsen ble funnet død i sitt eget hjem i dag tidlig. Han ble 53 år gammel.

Gabrielsen døde av hjertesvikt, sier politiet til Dagbladet.

– Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian. Mine tanker går nå til kona Trine og datter Camille, samt hans nærmeste familie. Jeg har mistet en god venn og LO har mistet en ruvende leder, som hadde mange års virke foran seg, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– Hans-Christian var en avholdt leder som vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Hele LO-familien er i sorg, sier Hessen Følsvik.

Det bes om respekt for at familien ønsker ro i denne tiden, poengterer hun.

Gabrielsen ble leder i LO på kongressen i 2017. Han kom opprinnelig fra Fellesforbundet, og var nestleder i LO de fire foregående årene.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet sier at han er i sjokk.

– Jeg er i sjokk. Føler meg helt tom. Dette er uvirkelig.

Foto: Marie von Krogh

Støre i sjokk

Jonas Gahr Støre sier at der var med sjokk og stor sorg at han mottok meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort.

– Hans-Christian var en bauta. Han levde og brente for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier han og legger til;

– Arbeiderpartiet har mistet en kjær partifelle og tillitsvalgt. Jeg sørger over tapet av en god venn og en av mine aller nærmeste i politikken. Vi kjenner dyp sorg over tapet av gode, blide, solide og lojale Hans-Christian. ⁃ Mine tanker går til Trine og Camille for den store sorgen de nå opplever. Vi står sammen med dem.

Erna Solberg: - Kjempeleit og vondt

Statsminister Erna Solberg sier at meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død, var en sjokkartet beskjed å få.

– Dette er forferdelig leit. Det er kjempeleit og vondt, det er en stor sorg for hans nære familie og de som jobber tett med ham. Det er et tap for hele det norske samfunnet, han har vært en dyktig LO-leder, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.

– Jeg har opplevd ham som en god samarbeidspartner for å finne løsninger både gjennom coronaen og før det. Jeg opplever ham som en person med varme og humor og omtenksomhet. Dette var utrolig trist, sier hun.

Solberg sier at det er trist for Arbeiderpartiet, LO-familien og aller tristest for hans familie.

Trygve Slagsvold Vedum deler sorgen.

– Veldig trist og uvirkelig at Hans Christian Gabrielsen er død. Vi har hatt et tett, godt og nært samarbeid, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Vil savne det gode menneske og en god samtalepartner. Han var en sterk fagforeningsleder. Våre tanker og medfølelse går til hans nære familie, sier Slagsvold Vedum.

– Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Hans-Christian Gabrielsen er død. Han var en høyt respektert LO-leder som vil bli savnet. Våre tanker og kondolanser går til hans nærmeste familie, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det er en kjempe som nå er borte

Tidligere LO-leder Roar Flåthen (71) kom akkurat inn døren fra en skitur hjemme på Kongsberg da han fikk nyheten om at Gabrielsen var død.

– Det var helt forferdelig å få en sånn beskjed. Dette er ikke til å tro. Jeg har kjent Hans Christian lenge, helt siden vi var i Fellesforbundet sammen. Det er helt ufattelig at en slik trygg og solid bauta som han har vært som LO-leder - helt uventet er gått bort, sier en trist eks. LO-leder til VG.

I likhet med Flåthen kom Gabrielsen fra Buskerud, - fra Fellesforbundet og fra en bakgrunn som tillitsvalgte i store hjørnesteinsbedrifter. Gabrielsen var i mange år tillitsvalgt på cellulose-fabrikken på Tofte i Hurum (nå Asker). Han var også nærmere to meter høy, akkurat som Roar Flåthen.

– Det er en kjempe som nå er borte. Mine tanker går til Hans Christians nærmeste og til LO, som brått har mistet en leder av et slikt kaliber, sier Flåthen.

Audun Lysbkakken skriver på Facebook at SV deler sorgen og sender varme tanker til Hans-Christians familie.

– I dag skulle jeg delta på representantskapsmøte i Fellesforbundet, LO-lederens eget forbund. Nyheten nådde oss akkurat i det jeg koblet meg på. Hans-Christian var en sterk og handlekraftig LO-leder, akkurat en slik leder arbeidsfolk har trengt i dette kriseåret, skriver han.

Une Bastholm skriver at det er uvirkelig trist å lese om bortgangen.

– På vegne av MDG vil jeg uttrykke dyp medfølelse med nær familie, hans kolleger og hele LO-familien. Fagbevegelsen har mistet en lun og tillitsskapende leder med en sterk og alltid konstruktiv stemme, skriver hun på Twitter.

– Vanskelig å finne ord

AUF-leder Astrid Hoem skriver at Gabrielsen far en god AUF-venn.

– Hans Christian har vært en bauta i arbeiderbevegelsen. En god AUF-venn. Jordnær. Ga trygghet til mennesker rundt seg. Alltid minnet om hvem vi som bevegelse er til for. Hvem vi representerer. En god samtalepartner. En jeg har lært mye av.Hans Christian etterlater seg spor i hele bevegelsen og en stor sorg. På vegne av hele AUF sender vi i dag våre tanker til familien og Hans Christian sine kjære. Hvil i fred, skriver Hoem.